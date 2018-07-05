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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48308
ИКТ 4704
Организации 3195
Ведомства 1139
Ассоциации 332
Технологии 2055
Системы 11148
Персоны 15611
Местоположение 996
Статьи 677
Пресса 487
ИАА 401
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 643
Мероприятия 562

Unisys



05.07.2018 Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился 1
24.08.2015 Жан-Пьер Брулар назначен генеральным менеджером VMware по региону EMEA 1
28.04.2014 Британия вводит систему автоматического распознавания паспортных фото 2
06.09.2012 В ИТ-индустрии острый дефицит специалистов по безопасности 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 2
21.09.2011 В России появился первый системный интегратор Apple 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
15.08.2011 «АМТ-груп» возглавил топ-менеджер, уволившийся из «Энвижн» 1
05.03.2011 Американские госучреждения переводят электронную почту в облака 1
16.02.2011 В «АМТ-Груп» назначен директор по стратегии и инновациям 1
08.10.2010 Налоговики заплатят за ИТ-аутсорсинг больше запланированного 1
01.12.2009 HDS Россия выписала гендиректора из Англии 1
13.11.2009 Microsoft представила в России экономную почту 1
22.05.2009 Intel не везет с процессорами Itanium 1
19.02.2009 Интеграторы: у Intel Itanium нет будущего 1
16.09.2008 Intel выпустила 6-ядерные процессоры 1
27.06.2008 Microsoft выпустила финальную версию Hyper-V 1
22.05.2008 86% британцев боятся кражи личности 1
16.04.2008 Стартовала глобальная перепись свободного ПО 1
25.09.2007 ФБР ищет виновников взлома правительственных сетей 1
12.03.2007 DISA будет управлять ИТ-активами с помощью IBM Maximo 1
09.11.2006 Брэд Уилсон: CRM Titan станет частью Office 2007 1
06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix 1
05.09.2006 Катастрофа в США: ИТ-компании считают прибыль 1
30.08.2006 Intel представила новый процессор 1
11.08.2006 Устарел последний LZW-патент 1
18.07.2006 Intel представила новый процессор 1
06.02.2006 На маркетинг Itanium 2 потратят $10 млрд 1
24.01.2006 Паспорта: Россия изменила мировой биометрический стандарт 1
20.01.2006 Американский спамер просидит в тюрьме 2 года 1
31.01.2005 Легитимность Longhorn поставили под сомнение 1
31.08.2004 Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite 1
03.08.2004 Unisys переводит серверы на Linux 1
16.07.2004 Чистая квартальная прибыль Unisys уменьшилась на 63% 2
26.04.2004 ИТ-аутсорсинг: где точки роста? 1
13.04.2004 Рынок ИТ-услуг набирает обороты 1
08.04.2004 Unisys провел кадровые перестановки среди топ-менеджеров 1
29.03.2004 Эпоха мейнфреймов возвращается 2
03.03.2004 Intel представил "разогнанный" Gallatin 1
30.01.2004 Microsoft выпустил SQL Server 2000 Reporting Services 1

Публикаций - 106, упоминаний - 136

Unisys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8247 32
Intel Corporation 10381 28
Microsoft Corporation 20288 23
Dell EMC 4360 21
HP - Hewlett-Packard 3333 14
Hitachi 1163 11
NEC 1570 11
HP Inc. 4843 11
Oracle Sun Microsystems 2063 10
Oracle Corporation 5638 9
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 8
Fujitsu 1450 8
HP Compaq 1791 8
Dell Technologies - Dell Computer 736 7
Cisco Systems 4542 7
AMD - Advanced Micro Devices 3372 5
Nortel Networks 1259 5
SGI - Silicon Graphics 357 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 5
SAP SE 4176 4
Yahoo! 3433 4
EDS - Electronic Data Systems 221 3
AT&T Inc 1500 3
Eastman Kodak 431 3
Accenture - Аксенчер 759 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 3
AMT Group - АМТ-Груп 210 3
Micro Focus - Novell 842 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 3
NVision Group - Энвижн Груп 609 3
CSC - Corporation 60 3
VMware 1917 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 3
Samsung Electronics 8405 3
ICL ГК 87 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Trend Micro 550 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 2
T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 787 2
NetApp - Network Appliance 581 2
Merrill Lynch 425 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 4
Lockheed Martin 205 3
Bank of America - Банк Америки 207 3
Enron - Enrongate 118 2
CMGI 124 2
Caterpillar 75 2
Wells Fargo 69 2
GM - General Motors 390 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 67 2
Citigroup 266 2
Ford 320 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 2
American Express 298 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 2
eBay Inc 1516 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 71 1
DuPont 77 1
Schlumberger - Шлюмберже 58 1
Intel Capital 146 1
Procter&Gamble - P&G 189 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 105 1
Boeing 447 1
First Call 188 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1107 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
Правительство РФ 2467 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 307 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 121 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 111 1
OSI - Open Source Initiative 51 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 254 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 316 4
DDR - Double data rate 1918 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 2
ИТ-аутсорсинг 788 1
BMC - Baseboard Management Controller 71 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 14 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 149 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 26 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 418 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 207 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 574 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 216 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 318 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 225 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 910 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 930 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 390 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 269 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 1
Intel Itanium 573 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1048 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 5
Microsoft Windows NT 705 5
Microsoft Windows 2000 892 4
Microsoft Exchange 930 4
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 3
Linux OS 6968 3
Microsoft Windows 10 9805 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 3
Oracle PeopleSoft 366 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 39 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 2
Microsoft Edge - браузер 1748 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 487 2
Microsoft SQL Server 1132 2
Microsoft Office 2824 2
Apple iOS 5791 2
Microsoft Windows 1312 2
Intel x86 - архитектура процессора 1230 2
InterActiveCorp Excite@Home 119 2
Apple iPad 3269 2
Microsoft Exchange Server 265 1
IBM Maximo 32 1
IBM SPSS Statistics 51 1
Informix СУБД 101 1
Nvidia GeForce GTX 2864 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 379 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 48 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 30 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 100 1
Apple macOS X 1288 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
Oracle JD Edwards 69 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 138 1
SAP Sybase 274 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Гольцов Александр 25 3
Аитов Тимур 184 2
Маньковский Андрэ 8 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 158 2
Назаров Сергей 55 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 104 1
Кореш Виктор 77 1
Приданцев Сергей 115 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 77 1
Юсупов Ренат 108 1
Ершова Элеонора 61 1
Карпов Сергей 23 1
Закрепин Евгений 48 1
Панкратов Валерий 28 1
Марченко Антон 12 1
Шибанов Владимир 32 1
Эренбург Михаил 37 1
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Абрамов Сергей 66 1
Сенаторов Михаил 42 1
Казак Максим 153 1
Ермолаев Артем 342 1
Егоров Александр 59 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Макаров Валентин 157 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 276 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 345 1
Steve Jobs - Стив Джобс 943 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 22
Россия - Российская федерация - РФ 76278 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 7
Европа 6447 6
Ближний Восток 2299 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 5
Франция - Французская Республика 4069 5
Африка - Африканский регион 2321 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 5
Германия - Федеративная Республика 6766 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Европа Западная 1190 3
Южная Америка 561 3
Азия - Азиатский регион 2863 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
Африка Южная 251 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
США - Калифорния 2306 2
Северная Америка 2350 2
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
Япония 6703 2
США - Колумбия - Вашингтон 834 2
Канада 2309 2
США - Нью-Йорк 2309 2
Индия - Карнатака - Бангалор 158 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 367 1
Казахстан - Республика 3735 1
США - Калифорния - Купертино 239 1
Россия - СФО - Иркутская область 697 1
Таиланд - Королевство 586 1
Швейцария - Цюрих 172 1
Таджикистан - Республика 686 1
Узбекистан - Республика 1206 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Великобритания - Шотландия 154 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 1
США - Калифорния - Санта-Клара 139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
Информационное общество - Государственная программа 289 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 1
Русский язык 1408 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
InformationWeek 174 3
EWeek 175 3
CNET - Издание 1546 2
CBS MarketWatch 269 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
Associated Press 1110 1
CRN 38 1
VNUNet.com 179 1
IDC - International Data Corporation 4388 9
Internet Stock Report 992 4
S&P - Standard and Poor’s 447 3
Gartner 3048 2
Fortune Global 500 261 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 109 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Forrester Research 754 1
Frost & Sullivan 174 1
Forrester Consulting 24 1
S&P 500 226 1
Gartner Dataquest 316 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 87 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 99 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 172 1
CeBIT 379 1
Intel Developer Forum 100 1
IDF - Intel Developer Forum 129 1
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Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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