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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Samsung Electronics Bada
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 171, упоминаний - 301
Samsung Electronics Bada упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 3
|Григорьева Евгения 57 2
|Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 25 2
|Волож Аркадий 181 2
|Минасян Карине 91 2
|Грандель Ирина 12 1
|Манджиков Очир 45 1
|Широков Алексей 15 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Чиркунов Олег 6 1
|Борисов Егор 8 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Лабис Юрий 14 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Айбашева Анна 91 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Зайцева Анна 62 1
|Доброхотова Елена 6 1
|Филиппов Василий 12 1
|Каплун Герман 38 1
|Филиппов Кирилл 18 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
|Селезнев Сергей 1 1
|Алексеев Тимофей 3 1
|Page Franklin - Пейдж Франклин 1 1
|Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
|Гусев Александр 26 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Путин Владимир 1824 1
|Орловский Виктор 229 1
|Дуров Павел 216 1
|Дорофеев Алексей 8 1
|Лацанич Василь 92 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
|Малис Александр 111 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 8
|The Verge - Издание 448 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
|Forbes - Форбс 442 2
|Yonhap News Agency 23 2
|DigiTimes - Издание 506 2
|Wikipedia - Википедия 276 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Bloomberg 785 2
|The Information 39 1
|InformationWeek 101 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|Discovery Channel 26 1
|Из рук в руки - irr.ru 24 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|AppleInsider 366 1
|TechRadar 71 1
|PornHub 23 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|PhoneArena 68 1
|Reddit 198 1
|CrunchBase 62 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|CNET - Издание 273 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|The Wall Street Journal 709 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760657, в очереди разбора - 664347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru