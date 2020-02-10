Samsung Electronics Bada

Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1

ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit 1

Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1

Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты 1

В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки 1

Samsung против всех 1

Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 1

В России состоялась смартфонная революция 1

Первый смартфон на базе новой ОС Samsung будет рассекречен в Москве 2

MobiGear разработал первое приложение для Tizen 1

ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей 1