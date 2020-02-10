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Samsung Electronics Bada


10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 1
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса» 1
17.11.2016 ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit 1
25.07.2016 Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков 1
15.04.2016 «Билайн» создал технологическую платформу для запуска услуги «Мини-кабинет» 1
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
01.03.2016 Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты 1
11.12.2015 В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки 1
08.12.2015 МТТ и Viber договорились о транзите VoIP-трафика 1
26.10.2015 Высокие технологии: вещи, которые мы потеряли 3
06.02.2015 Рейтинг мобильных устройств в сети Tele2: доля смартфонов растет 1
04.02.2015 Шесть приложений для iPhone, которые нужно скачать прямо сейчас 1
14.01.2015 Samsung против всех 1
29.08.2014 Microsoft и Samsung хотят купить «альтернативный Android» 1
27.08.2014 Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование 1
11.08.2014 Большой ликбез по облачным хранилищам: от Dropbox до Китая 1
30.06.2014 Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 1
03.06.2014 Samsung расширяется на B2B-рынке в России 1
26.05.2014 В России состоялась смартфонная революция 1
26.05.2014 В 1 квартале 2014 г. российский рынок смартфонов составил 5,3 млн устройств 1
12.05.2014 Первый смартфон на базе новой ОС Samsung будет рассекречен в Москве 2
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит 1
20.02.2014 Голосовыми услугами МТС активнее всего пользуются госслужащие, мобильным интернетом – финансовые компании 1
11.02.2014 «Убийца» Skype - сервис Viber может быть поглощен азиатским конкурентом 1
05.12.2013 MobiGear разработал первое приложение для Tizen 1
15.11.2013 ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей 1
25.10.2013 В России изобретают SIM-карты нового типа 1
16.10.2013 «Mail.Ru для бизнеса» выходит из беты 1
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen 3
10.10.2013 Фонд «Сколково» выделил 22,5 млн руб. на развитие проекта «ДО-РА» 1
03.09.2013 Мир прощается с Nokia: «Они продали ее по шок-цене» 1
02.09.2013 IDC: смартфоны в России достигли рекордной доли 2
26.08.2013 iVengo: Умная реклама в смартфонах ведет к росту рынка 1
23.08.2013 В России смартфонный бум 2
21.08.2013 Смартфоны под управлением Ubuntu Touch и Firefox OS: дни "большой тройки" ОС сочтены? 1
19.08.2013 Проникновение смартфонов в сети украинского оператора life:) достигло 21% 1
05.08.2013 Пользователи отказываются от смартфонов премиум-класса 1
02.08.2013 Кроссплатформенная разработка: анализ вариантов 1
10.07.2013 За первое полугодие 2013 г. в России было продано около 17,3 млн сотовых телефонов и смартфонов 1

Публикаций - 171, упоминаний - 301

Samsung Electronics Bada упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 107
Nokia Corporation 2434 50
Apple Inc - Эппл Рус 7701 48
Google LLC 7148 38
Microsoft Corporation 11077 36
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 35
HTC Corporation 1190 28
Yandex - Яндекс 4101 18
LG Electronics 1847 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
Intel Corporation 4175 14
Lenovo Motorola 1004 14
Huawei 2730 13
Sony Ericsson 470 11
VK - Mail.ru Group 2483 11
Fly 123 9
Acer Group 1363 9
Facebook 3765 9
Alcatel 229 8
Qualcomm Technologies 1002 8
Sony 2362 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
ZTE Corporation 550 6
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 6
NEC 419 6
Lenovo Group 1636 5
NTT DoCoMo 158 5
Nvidia Corp 2019 5
Linux Moblin 52 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Twitter 2204 5
Panasonic 1138 5
HP Inc. 2909 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
Orange S.A. 449 4
Toshiba Corporation 1090 4
Explay - Эксплей 165 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 4
Vodafone Group 379 4
Евросеть 885 10
Связной ГК 878 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Альфа-Банк 1123 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Белый Ветер 54 1
Deutsche Bank 126 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Red Bull 11 1
Мегаполис ТК 88 1
Jaguar Cars 59 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Citigroup 114 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
GM - General Motors 139 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
О2О Delivery club 153 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
BMW 249 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
LinkedIn 520 1
Qiwi 783 1
Visa International 1345 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Яндекс.Такси 271 1
РусГидро ПАО 129 1
Volvo Cars 155 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Renault - Рено Россия 88 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 3
Linux Foundation 157 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 25
3G - Стандарт мобильной связи 3731 22
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 15
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 15
Smartphone - Смартфон 773 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 11
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Flash 474 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 5
Wi-Fi Direct 159 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 475 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
MP3 645 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 3
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 3
Google Android-приложения и разработчики 236 3
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 199 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Google Android 10751 140
Symbian OS 776 86
Apple iOS 5742 81
Microsoft Windows Phone OS 1472 67
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 44
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 35
Linux OS 4257 27
Microsoft Windows 10 6635 23
Samsung Wave 31 23
Google Play - Google Store - Android Market 2515 22
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 22
Linux MeeGo Core Software Platform 236 20
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 18
Tizen OS - Linux 215 17
Java - Язык программирования 1176 16
Samsung Electronics TouchWiz 167 15
Apple iPad 3263 13
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 13
Apple - App Store 2198 13
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 12
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 11
Samsung Galaxy 345 11
Apple iPhone 4 700 9
Microsoft Skype 1467 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Nokia N - серия 241 8
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 7
Microsoft Office 1939 6
Apple Mac 1456 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 6
HTC Desire - серия смартфонов 101 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
Apple macOS X 901 5
JavaScript - Язык программирования 628 5
Nvidia GeForce GTX 2062 5
ICQ 496 5
Apple iPhone 5 710 5
Apple iPhone 3 383 5
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 3
Худавердян Тигран 66 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 3
Григорьева Евгения 57 2
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 25 2
Волож Аркадий 181 2
Минасян Карине 91 2
Грандель Ирина 12 1
Манджиков Очир 45 1
Широков Алексей 15 1
Ажигиров Андрей 23 1
Чиркунов Олег 6 1
Борисов Егор 8 1
Тихонов Андрей 33 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Лабис Юрий 14 1
Ежов Фёдор 6 1
Айбашева Анна 91 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Зайцева Анна 62 1
Доброхотова Елена 6 1
Филиппов Василий 12 1
Каплун Герман 38 1
Филиппов Кирилл 18 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
Селезнев Сергей 1 1
Алексеев Тимофей 3 1
Page Franklin - Пейдж Франклин 1 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Гусев Александр 26 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Путин Владимир 1824 1
Орловский Виктор 229 1
Дуров Павел 216 1
Дорофеев Алексей 8 1
Лацанич Василь 92 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
Малис Александр 111 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Южная Корея - Республика 1459 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Украина 3365 6
Европа 3752 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Китай - Тайвань 589 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Африка 1489 3
Индия - Республика 2169 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Япония 2780 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Казахстан - Республика 2629 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Таиланд - Королевство 360 2
Ближний Восток 1473 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Восточная Европа 1678 2
Европа Центральная 106 2
США - Редмонд 105 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Финляндия - Хельсинки 138 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Челябинск 772 1
Украина - Одесса 57 1
США - Сан-Франциско 692 1
США - Купертино 204 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Тамбов 206 1
Франция - Париж 370 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Дед Мороз 58 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
POI - points of interest 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 8
The Verge - Издание 448 3
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
Forbes - Форбс 442 2
Yonhap News Agency 23 2
DigiTimes - Издание 506 2
Wikipedia - Википедия 276 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Bloomberg 785 2
The Information 39 1
InformationWeek 101 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Discovery Channel 26 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
AppleInsider 366 1
TechRadar 71 1
PornHub 23 1
Россия 24 - телеканал 86 1
PhoneArena 68 1
Reddit 198 1
CrunchBase 62 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
CNET - Издание 273 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
The Wall Street Journal 709 1
IDC - International Data Corporation 2718 15
Gartner 2190 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 7
ABI Research 181 2
Strategy Analytics 175 2
Nielsen Holdings 78 1
Frost & Sullivan 101 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Net Applications 109 1
eMarketer 77 1
NPD Group 81 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Samsung Unpacked 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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