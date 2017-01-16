Индексная книга CNews*
LG Display LG.Philips LCD
Публикаций - 107, упоминаний - 112
LG Display упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|7G 4 2
|Верный - торговая сеть 133 1
|Связной ГК 1190 1
|LG Chem 24 1
|Olixar 3 1
|Subaru - Субару Мотор 45 1
|Ferrari NV 144 1
|Honda Motor Company 222 1
|Mazda Motor Corporation 51 1
|Ford 386 1
|Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
|Carl Zeiss 294 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
|Volvo Cars 243 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
|Hyundai Motor 316 1
|LinkedIn 558 1
|BMW Group 392 1
|Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
|Barnes & Noble 119 1
|KGI Securities 49 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
|DigiTimes - Издание 1284 14
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 11
|AppleInsider 384 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 5
|Korea Herald 42 5
|Bloomberg 1009 5
|MacRumors 123 3
|Yonhap News Agency 34 2
|PhoneArena 70 2
|Nowhereelse.fr 19 2
|Engadget - Блог о технологиях 411 2
|Korea Times 129 2
|OnLeaks 17 1
|TechRadar 88 1
|Associated Press 1975 1
|TENAA 18 1
|Nikkei Electronics 78 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|The Bell - Издание 36 1
|AnandTech 68 1
|GizmoChina 90 1
|Neowin 45 1
|GSM Arena 57 1
|GizChina - Издание 42 1
|Patently Apple 27 1
|The Verge - Издание 482 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|NPD DisplaySearch 282 12
|IHS iSuppli 390 5
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|Gartner - Гартнер 3301 2
|TrendForce 53 2
|WitsView Technology Coperation 6 2
|IHS Markit 21 1
|Piper Jaffray 101 1
|ABI Research 230 1
|Strategy Analytics 283 1
|DigiTimes Research 22 1
|BlueFin Research 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.