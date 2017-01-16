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LG Display LG.Philips LCD

LG Display - LG.Philips LCD


16.01.2017 LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
21.08.2013 LG Display уместила Quad HD в 5,5 дюймов
11.07.2013 LG Display бьёт рекорды миниатюризации
17.07.2009 LG Display приступит к производству 30-дюймовых OLED-панелей для телевизоров
19.05.2009 LG Display выпустила самые тонкие ЖК-панели в мире
13.01.2009 Apple подписала 5-летний контракт с LG Display
14.05.2008 LG Display удешевит производство ЖК-панелей

Публикаций - 107, упоминаний - 112

LG Display упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3372 62
Samsung Electronics 9333 55
Apple Inc 10683 53
Sharp Corporation 1024 15
Samsung Display 40 14
AUO - AU Optronics 80 13
Sony 6145 12
JDI - Japan Display Inc 23 9
Lenovo Group 2077 8
Qualcomm Technologies 1639 8
Intel Corporation 11262 8
Microsoft Corporation 22497 7
BOE Technology 25 6
Google LLC 10352 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Xiaomi 1095 5
Toshiba Corporation 2830 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 5
Dell EMC 4736 4
LG Innotek 13 4
Huawei 3222 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 200 3
BBK OPPO Electronics 281 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
HMD Global - Nokia 128 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 3
Chimei Innolux Corporation 9 3
CSOT 3 3
Nvidia Corp 3118 3
Hitachi - Хитачи 1421 3
LG Group 24 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
ZTE Corporation 685 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
HP Inc. 5313 2
TCL Corporation 151 2
MediaTek 394 2
7G 4 2
Верный - торговая сеть 133 1
Связной ГК 1190 1
LG Chem 24 1
Olixar 3 1
Subaru - Субару Мотор 45 1
Ferrari NV 144 1
Honda Motor Company 222 1
Mazda Motor Corporation 51 1
Ford 386 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Carl Zeiss 294 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Volvo Cars 243 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Hyundai Motor 316 1
LinkedIn 558 1
BMW Group 392 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Barnes & Noble 119 1
KGI Securities 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
МВД РФ Управление К 94 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 45
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 5
Google Android смартфоны 793 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 5
USB Type-C - USB-C 1192 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 4
NAND flash memory - флеш-память 523 4
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 4
Умные платформы 1116 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 3
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 109 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 216 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 3
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Apple iPad mini 398 7
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Apple iOS 6422 6
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Apple iPhone 6 2649 6
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Microsoft Windows 10 11713 5
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Apple MacBook Pro 490 4
Samsung Galaxy 832 4
Samsung Galaxy Note 673 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
Apple iPhone 8 167 4
Apple iPod Touch 721 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 3
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 3
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 53 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 3
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LG ROLED 5 2
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Италия - Итальянская Республика 3310 2
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Германия - Федеративная Республика 8903 2
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Китай - Гуандун 57 1
Китай - Тайнань 7 1
Мальта - Республика 109 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 123 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 1
Южная Корея - Сеул 320 1
США - Калифорния - Купертино 249 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 285 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 1
Дед Мороз 158 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Юриспруденция 1629 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
DigiTimes - Издание 1284 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
WSJ - The Wall Street Journal 1225 11
AppleInsider 384 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 5
Korea Herald 42 5
Bloomberg 1009 5
MacRumors 123 3
Yonhap News Agency 34 2
PhoneArena 70 2
Nowhereelse.fr 19 2
Engadget - Блог о технологиях 411 2
Korea Times 129 2
OnLeaks 17 1
TechRadar 88 1
Associated Press 1975 1
TENAA 18 1
Nikkei Electronics 78 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
The Bell - Издание 36 1
AnandTech 68 1
GizmoChina 90 1
Neowin 45 1
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