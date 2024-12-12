Haulmont Jmix CUBA Low Code Platform
Виктор Фадеев, Директор по маркетингу платформы Jmix, Хоулмонт "Как сделать Java джуниоров продуктивными в рекордные сроки с помощью open-source платформы Jmix", Конференция CNews "Перспективы Open Source в России" 25.05.2023, Москва
Haulmont Jmix и организации, системы, технологии, персоны:
|Глащенко Андрей 6 4
|Фадеев Виктор 4 4
|Натрусов Артем 284 3
|Дунаев Сергей 55 3
|Нестеров Алексей 143 3
|Халяпин Сергей 82 3
|Семчук Иван 12 3
|Иванов Георгий 18 3
|Чернов Антон 23 3
|Тарасов Александр 9 3
|Зайчиков Илья 20 3
|Абдуллин Алик 6 3
|Алифанов Кирилл 69 2
|Лигачев Глеб 87 2
|Беляев Владислав 84 2
|Воронин Петр 35 2
|Алексин Михаил 18 2
|Митенков Алексей 20 2
|Соломонов Михаил 5 2
|Белокрылов Александр 27 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Ульянычев Матвей 36 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Кутузов Максим 21 2
|Заянц Илья 46 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Остроумов Максим 10 2
|Лоран Анна 7 2
|Лессар Георгий 8 2
|Кукушкин Егор 4 2
|Дремлюг Андрей 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Глазков Александр 137 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Соколовский Александр 40 1
|Коробов Евгений 31 1
|Кошелев Константин 6 1
|Шевченко Владимир 146 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Wikipedia - Википедия 502 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
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