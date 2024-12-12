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Haulmont Jmix CUBA Low Code Platform

Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform

 

Виктор Фадеев, Директор по маркетингу платформы Jmix, Хоулмонт "Как сделать Java джуниоров продуктивными в рекордные сроки с помощью open-source платформы Jmix",  Конференция CNews "Перспективы Open Source в России" 25.05.2023, Москва


12.12.2024 Как перейти на российские инструменты для Java-разработчиков 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
02.07.2024 Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО 1
02.07.2024 Новая разработка Группы «Борлас» - МСУ ТОиР - включена в Реестр российского ПО 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
23.01.2023 Рынок хакерского шифрования обрушился. Жертвы массово отказываются платить 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
10.10.2022 С чего начать импортозамещение SAP, Oracle и IBM? 1
30.09.2022 Цифровизация в опасности 3
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 3
29.03.2022 Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
10.03.2022 СЭД «Тезис» продолжает работать 2
14.01.2022 Решение CrossTech Smart Assets включено в реестр российского ПО 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 2
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 2
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 5
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 1
22.03.2016 СК «Олимпийский» автоматизировал документооборот на базе системы «Тезис» 1
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 1
02.03.2015 Softline пополнила портфель СЭД решением Haulmont 1
15.09.2014 Вышла новая версия СЭД «Тезис» 1
02.12.2013 Haulmont представила новую версию ЕСМ-системы «Тезис» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 59

Haulmont Jmix и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт 108 30
Oracle Corporation 6688 9
8213 8
SAP SE 5279 6
Bellsoft - БеллСофт 52 4
Google LLC 11775 4
Microsoft Corporation 24625 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
GitHub 814 3
Citrix Systems 812 3
Diasoft - Диасофт 870 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
МегаФон 8806 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Крок - Croc 1777 2
Directum - Директум 1090 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Comindware - Колловэар 154 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 2
Alfresco Software 145 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Системы документооборота 498 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Северсталь Менеджмент 29 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Почта России ПАО 2112 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Coca-Cola Company 254 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 1
СМП-Страхование 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
Visa International 1949 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 3
Экономический эффект 1067 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Черкизон - Черкизовский рынок 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Wikipedia - Википедия 502 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
РАН - Российская академия наук 1871 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
CNews ИТ-стратегия 32 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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