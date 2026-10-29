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Выпущена Jmix 3.1: новая версия open-source-платформы с ИИ-инструментами

Компания «Хоулмонт» представила Jmix 3.1 с инструментами для агентной разработки и готовыми ИИ-компонентами для корпоративных приложений.

Команда «Хоулмонт» выпустила новую версию open-source-платформы «Джеймикс» для разработки корпоративных приложений. Релиз 3.1 развивает два основных направления: агентную разработку на базе платформы и встраивание ИИ-функций в приложения на «Джеймикс». Изменения затрагивают и процесс разработки, и возможности самих приложений. Часть функциональности, которую раньше разработчики реализовывали вручную, теперь доступна в виде подключаемых компонентов. Кроме того, в новой версии продолжает обновляться технологический стек.

Новые возможности Jmix 3.1:

Jmix CLI. Новый инструмент командной строки позволяет создавать проекты без IDE: команды можно вводить вручную в терминале, запускать из скриптов или поручить их выполнение ИИ-агенту. Также при создании проекта через Jmix CLI можно подключить Jmix Agent Toolkit — набор правил и навыков, которые помогают код-агентам следовать паттернам платформы.

Dynamic Model AI Builder. Функция позволяет по описанию предметной области на естественном языке генерировать начальную динамическую модель данных. После этого разработчик сможет проверить и отредактировать ее. Функция доступна в тестовом режиме, в будущем подход может измениться.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Дополнение AI Chat. Дополнение позволяет встраивать в приложение на «Джеймикс» чат с ИИ-моделью. Пользователи смогут задавать вопросы в привычном формате, прикреплять файлы, а также делать паузы в работе, не опасаясь, что история диалога не сохранится. Выбор модели при этом остается за командой: можно использовать как публичные, так и локальные LLM.

Дополнение UI Recovery. Дополнение сохраняет в черновиках действия, выполненные в окне корпоративного приложения. Например, если пользователь работал над документом, но случайно закрыл вкладку браузера, то изменения не потеряются, их можно будет восстановить при повторном открытии экрана. Раньше действия сохранялись только после нажатия кнопки.

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