«Ред Софт» объявила о выпуске нового дополнения для популярной платформы разработки корпоративных приложений Jmix, которое обеспечивает полноценную интеграцию фреймворка с СУБД Firebird и отечественной «Ред Базой Данных». Решение успешно прошло проверку совместимости с другими модулями, тестирование работоспособности, а также валидацию на базе официального обучающего курса Jmix. Инструмент уже доступен ИТ-специалистам в каталоге Jmix Marketplace.

Инициатива по разработке стартовала в ответ на реальные потребности бизнеса и запросы рынка на расширение пула поддерживаемых СУБД. В частности, интеграция стала актуальной для ряда корпоративных пользователей, применяющих Jmix и заинтересованных в надежных решениях на базе Firebird.

Анализ профильных форумов Jmix показал, что потребность была не единичной. Интерес к поддержке СУБД семейства Firebird зрел в сообществе уже давно, и пользователи неоднократно поднимали темы о необходимости появления такой возможности в экосистеме Jmix.

Платформа Jmix – это Open Source-решение с расширенным коммерческим инструментами разработки Jmix Studio. Изначально команда «Ред Софт» планировала внедрить поддержку «Ред Базы Данных» напрямую в ядро открытой версии фреймворка. Но нативная поддержка требует от создателей фреймворка дополнительных ресурсов на тестирование и сопровождение, поэтому команда Jmix предложила альтернативный и более гибкий путь – выпуск независимого дополнения. Разработка в таком формате позволила быстро предоставить пользователям востребованное решение. Команда «Ред Софт» активно развивает модуль, учитывая обратную связь от сообщества, пожелания пользователей и устраняя возможные недочеты, чтобы работа с Firebird и «Ред Базой Данных» в Jmix оставалась стабильной и предсказуемой.

Созданное расширение официально размещено в Jmix Marketplace и стабильно обеспечивает базовую интеграцию, визуальное создание форм и другие ключевые возможности платформы.

Ключевая особенность дополнения заключается в том, что оно дает возможность использовать СУБД в качестве основного хранилища данных. Ранее Firebird в Jmix можно было задействовать только как дополнительное хранилище.

При внедрении модуля разработчикам необходимо учитывать системные требования и несколько нюансов: версии ПО: в настоящий момент расширение подключается к проектам на Jmix 3.0 (совместимость с версией 3.1 находится в работе). Модуль совместим с Firebird версии 4 и выше и с «Ред Базой Данных» версии 5 и выше; особенности работы с Jmix Studio: следует учитывать нюансы при работе с платным плагином Jmix Studio для IntelliJ IDEA. На данный момент он не поддерживает Firebird официально.