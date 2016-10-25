Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75249
ИКТ 7047
Организации 5092
Ведомства 1257
Ассоциации 576
Технологии 2698
Системы 15727
Персоны 25042
География 1352
Статьи 945
Пресса 793
ИАА 551
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 777

Google Android планшеты

Google Android планшеты


25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM
28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам
24.03.2015 Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей
08.09.2014 В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE
30.09.2013 Аналитики: iPad повержен Android-планшетами
10.05.2013 Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов
18.06.2012 Аналитики разочаровались в перспективах Android-планшетов
25.05.2012 Microsoft выпустит Office для iPad и Android-планшетов в ноябре
04.05.2012 Поставки Android-планшетов неожиданно просели
28.04.2012 Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США
04.04.2012 Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями
21.10.2011 Продажи Android-планшетов за год выросли в 45 раз
14.10.2011 R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов
15.08.2011 Доля Android-планшетов растет, но конкурентов iPad до сих пор не появилось
08.08.2011 Разработчики не верят в Android-планшеты
14.06.2011 В России появились Android-планшеты Perfeo
01.06.2011 Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле
10.03.2011 Prestigio показала флагманский Android-планшет
21.02.2011 Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор
10.02.2011 HTC покажет 7-дюймовый Android-планшет весной 2011 года
20.01.2011 Заместитель Джобса поставил Android-планшеты выше Windows 7-устройств
27.12.2010 BenQ готовит к выпуску Android-планшет
28.10.2010 Acer покажет Android-планшеты 23 ноября
17.09.2010 ViewSonic продемонстрировала второй Android-планшет
24.08.2010 ViewSonic подтвердила планы по выпуску Android-планшета
12.08.2010 Amazon готовит Android-планшет
16.06.2010 Android-планшеты подешевеют

Публикаций - 181, упоминаний - 215
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»