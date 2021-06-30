Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТКБ Банк
ТрансКапиталБанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 81
ТКБ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравченко Денис 24 14
|Шестаков Александр 35 14
|Патрин Максим 31 14
|Мухин Максим 18 14
|Леушев Андрей 63 14
|Сафронов Юрий 61 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Базалей Наталья 14 13
|Дегтярев Алексей 54 13
|Гуральников Сергей 161 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Халяпин Сергей 77 12
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 68 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Скородумов Олег 17 12
|Коротнев Константин 31 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Асратян Петр 35 12
|Чекель Павел 15 12
|Пиляр Елена 21 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Муравлев Александр 15 12
|Козлов Михаил 153 11
|Фридман Илья 41 11
|Гаттаров Руслан 117 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Лысенко Эдуард 209 9
|Плешков Алексей 42 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Реймер Денис 49 8
|Богачев Игорь 172 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Солопов Вячеслав 14 8
|Малышев Александр 31 8
|Мельникова Алиса 29 8
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 24
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
|Инсорсинг - Инхаус 20 1
|CNews Analytics 1991 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766435, в очереди разбора - 670120.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766435, в очереди разбора - 670120.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru