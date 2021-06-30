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ТКБ Банк
ТрансКапиталБанк


30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru 1
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 1
21.03.2017 Tele2 увеличивает присутствие в сегменте B2B 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
04.10.2016 Объём профинансированных поставок на FactorPlat за 3 квартал 2016 превысил 3,7 млрд руб. 1
27.07.2016 «Домашние деньги» и ТКБ начали сотрудничество по выпуску банковских карт 1
01.12.2015 10 декабря в Москве пройдет конференция Microsoft TechDay 2015 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
15.10.2015 Клиентам ТрансКапиталБанка доступно моментальное пополнение счетов через сервисы Qiwi 2
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 2
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
23.07.2015 Продолжается регистрация на круглый стол CNews: «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
21.04.2015 ТрансКапиталБанк присоединился к электронной факторинговой платформе FactorPlat 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
17.02.2015 «ТрансКапиталБанк» сократил срок оформления факторинговых сделок с помощью «Диадок» 2
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
09.10.2013 «Неофлекс»: Мы всегда исходим из бизнес-задач заказчика 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 81

ТКБ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Citrix Systems 571 12
Webmoney 330 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Instabank - Инстабанк 12 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
CleverDATA 54 8
Custis 73 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Polycom - Поликом Раша 301 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Microsoft Corporation 11127 8
Ланит ГК 1159 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Инфокомпас 14 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBM 3551 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 5
Edisoft - Эдисофт 53 3
Samsung Electronics 5702 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Abbyy 796 2
Телеком-защита 48 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Хомнет Лизинг 25 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
МаксимаТелеком 102 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 17
Бинбанк 184 16
ВТБ Банк Москвы 372 15
Пробизнесбанк АКБ 109 15
МДМ Банк 150 15
Уралсиб Банк 390 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 14
Национальный банк Траст 96 14
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
Спортмастер 116 12
Visa International 1346 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 12
Газпромбанк - ГПБ 693 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 10
Башнефть ПАО АНК 90 10
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 10
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Bayer AG - Байер 37 8
Сетелем Банк 25 8
Открытие ФК 538 8
ВкусВилл 48 6
Citibank - Ситибанк 170 6
Альфа-Банк 1127 6
Jones Day 15 5
ВТБ24 583 5
ВТБ - Транскредитбанк 74 5
En+ Group 17 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
МСП Факторинг 10 3
Связь-банк 79 3
Федеральное казначейство России 766 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Счётная палата РФ 460 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
ИТ-аутсорсинг 670 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Big Data - Большие данные 1136 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Edisoft FactorPlat 17 4
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows Server 2016 42 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Qiwi Терминалы 100 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Apple macOS 930 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Google Android F.Business 1 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Apple Pay 385 1
Кравченко Денис 24 14
Шестаков Александр 35 14
Патрин Максим 31 14
Мухин Максим 18 14
Леушев Андрей 63 14
Сафронов Юрий 61 13
Свердлов Михаил 29 13
Леоничев Алексей 14 13
Базалей Наталья 14 13
Дегтярев Алексей 54 13
Гуральников Сергей 161 13
Шевченко Владимир 135 13
Потёмкин Роман 20 13
Халяпин Сергей 77 12
Михалев Павел 20 12
Левиков Антон 68 12
Хрусталев Александр 31 12
Тищенко Юрий 14 12
Скородумов Олег 17 12
Коротнев Константин 31 12
Подкопаев Олег 24 12
Асратян Петр 35 12
Чекель Павел 15 12
Пиляр Елена 21 12
Грибанов Юрий 24 12
Прохоров Фёдор 78 12
Муравлев Александр 15 12
Козлов Михаил 153 11
Фридман Илья 41 11
Гаттаров Руслан 117 11
Калюжный Игорь 24 10
Лысенко Эдуард 209 9
Плешков Алексей 42 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Реймер Денис 49 8
Богачев Игорь 172 8
Скородумов Анатолий 63 8
Солопов Вячеслав 14 8
Малышев Александр 31 8
Мельникова Алиса 29 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Казахстан - Республика 2641 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Калужская область 574 5
Восточная Европа 1682 4
Россия - Тюменская область 584 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Украина 3378 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
CNews Analytics 1991 1
Markswebb 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
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CNews AWARDS 291 12
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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