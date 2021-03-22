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Калуга Астрал


22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
08.02.2019 «Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате 1
01.02.2019 Как упростить сдачу отчетности в ФНС 7
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» 2
30.07.2018 Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
20.04.2017 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных 1
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ 4
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 2
07.11.2016 «Альфа-Банк» запускает онлайн-регистрацию бизнеса в регионах 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 2
07.06.2016 «Альфа-Банк» предложил предпринимателям полный цикл онлайн-регистрации бизнеса при помощи ЭЦП 1
06.06.2016 Банк «Точка» поможет отправить отчетность за клиента с любой системой налогообложения 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
12.05.2016 «Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
20.04.2016 «Такском» продолжает развивать роуминг с операторами ЭДО 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
21.08.2015 Расширен список поддерживаемых решением TerraLink xDE операторов ЭДО 1
17.07.2015 «Эр-Стайл» с проблемами выиграл право построить новую ИС Пенсионного фонда 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов 3
05.06.2015 Конкурс на создание АИС ПФР отменен из-за жалобы в ФАС на цвета интерфейса 1
25.05.2015 Vi перешла на ЭДО с помощью «Такском» 1
05.03.2015 «АйТи» продала права на свою CRM-систему 1
04.03.2015 Новым роуминговым партнером «СКБ Контур» стал «Аргос СПБ» 1
26.02.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг еще с двумя операторами ЭДО 1
19.07.2013 В Калужской области создан ИКТ-кластер 1
16.07.2013 «Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях 1
06.06.2013 Крупная чиновница попалась на злоупотреблениях с электронным правительством 1
28.05.2013 «Калуга Астрал» открыла ИТ-школу в Калуге 2
24.04.2013 В Калужской области создается ИКТ-кластер 3
30.08.2012 «АйТи» запустила собственный «облачный» сервис 1
19.03.2012 «АйТи» предлагает юридически значимый электронный документооборот из «облака» 2
25.11.2011 Пользователи «Мегаплана» и «Астрала» смогут вести бизнес в едином пространстве 2
01.08.2011 СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России 1

Публикаций - 41, упоминаний - 60

Калуга Астрал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 6
АйТи 753 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
Ланит ГК 1160 3
Acronis - Акронис 365 3
Такском - Taxcom 119 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
СКБ Контур 416 3
Дримкас - Dreamkas 14 2
3779 2
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 3 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ИнитПро 6 2
Системный софт - SysSoft 124 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
ОФД-Я - Ярус 18 1
Atrinity - Атринити 21 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Амтел-Сервис 34 1
Телеком-защита 48 1
Райффайзен Лизинг 3 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Электронный экспресс 10 1
1С-Рарус 539 1
Урал ПАК ТД 1 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Прогноз 197 1
Микротест 177 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Астерос - Asteros 531 1
Тензор 44 1
Ланит Интеграция 101 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Код Безопасности 365 1
Альфа-Банк 1127 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
МДМ Банк 150 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Открытие ФК 538 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ24 583 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Правительство РФ 2208 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 2
Яндекс.ОФД 5 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Aladdin eToken Management System 71 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Docrobot EXite 22 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Калуга Астрал-М 1 1
Калуга Астрал.Отчет 5 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
1С:Розница 55 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Бухгалтерия 398 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Яшин Леонид 20 3
Ефремов Александр 12 3
Тупицын Александр 8 2
Круглов Максим 25 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Шифман Эдуард 16 2
Котова Любовь 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Меликджанян Артем 5 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Добровольский Михаил 3 1
Гольдштейн Анна 6 1
Масарская Наталия 36 1
Соломин Павел 4 1
Зубов Евгений 12 1
Марков Антон 12 1
Новиков Яков 6 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Витоженц Александр 5 1
Касперская Наталья 199 1
Сергеенко Егор 11 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Потапов Алексей 6 1
Холкин Сергей 6 1
Добкин Аркадий 54 1
Смирнов Александр 44 1
Гладун Александра 2 1
Егоричев Александр 1 1
Баров Алексей 25 1
Петров Алексей 24 1
Сергеев Михаил 31 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Григорьева Ольга 3 1
Голышева Елена 1 1
Корж Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Калуга 299 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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