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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калуга Астрал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 60
Калуга Астрал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яшин Леонид 20 3
|Ефремов Александр 12 3
|Тупицын Александр 8 2
|Круглов Максим 25 2
|Шакманас Алгирдас 33 2
|Шифман Эдуард 16 2
|Котова Любовь 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Меликджанян Артем 5 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Добровольский Михаил 3 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Масарская Наталия 36 1
|Соломин Павел 4 1
|Зубов Евгений 12 1
|Марков Антон 12 1
|Новиков Яков 6 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Витоженц Александр 5 1
|Касперская Наталья 199 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Потапов Алексей 6 1
|Холкин Сергей 6 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Смирнов Александр 44 1
|Гладун Александра 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Баров Алексей 25 1
|Петров Алексей 24 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Кудинова Елена 1 1
|Фогель Олег 1 1
|Григорьева Ольга 3 1
|Голышева Елена 1 1
|Корж Дмитрий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769427, в очереди разбора - 673111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769427, в очереди разбора - 673111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru