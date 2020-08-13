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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Протон
ракета-носитель тяжёлого класса



13.08.2020 Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103» 1
14.03.2016 «Яндекс» покажет запуск ракеты к Марсу в прямом эфире 1
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 1
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» 1
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту 1
27.03.2015 Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты 1
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту 1
19.03.2015 На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО 3
15.12.2014 Россия запустила тяжелый спутник связи 1
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 1
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО 3
16.05.2014 Минкомсвязи: потеря спутника «Экспресс-АМ4R» не повлияет на оказание услуг связи 1
16.05.2014 Россия потеряла очередной телекоммуникационный спутник 1
17.03.2014 Новые российские спутники непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту 1
27.12.2013 Запущен «Экспресс-АМ5»: Россия начала крупнейшее обновление группировки спутников связи 1
11.07.2013 Вместо спутника «Экспресс-МД1» для вещания будет использован «Ямал-202» 1
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро 1
02.07.2013 Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС упала на первой минуте после старта 1
25.04.2013 «СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402» 1
10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 2
28.08.2012 На спутнике SES-5 проведены первые тесты 1
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
21.05.2012 Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г. 1
08.02.2012 Россия запустит в космос 35 спутников ГЛОНАСС до 2020 г. 1
07.11.2011 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты 1
23.05.2011 Прокуратура возбудила уголовное дело из-за утопленных спутников ГЛОНАСС 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 1
05.12.2010 Три новых спутника ГЛОНАСС упали в Тихий океан 2
02.09.2010 Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один 1
14.12.2006 На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам 1
12.12.2006 Малайзийский спутник выведен на орбиту 2
08.12.2006 Проведена установка ракеты-носителя “Протон-М” на стартовой площадке 3
07.12.2006 Продолжается подготовка к запуску трех спутников системы ГЛОНАСС 3
30.11.2006 Подготовка к запуску малазийского спутника: очередной этап 4
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России 1
23.11.2006 Малазийский спутник готовят к запуску 2
20.11.2006 Первый модуль МКС "Заря": 8 лет на орбите 2
20.11.2006 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" 3

Публикаций - 102, упоминаний - 179

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 310 17
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 280 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 86 2
SES 41 2
Марс ФГУП НПО 308 1
Yandex - Яндекс 4350 1
Ланит ГК 1374 1
АФК Система ПАО 1495 1
Viasat 71 1
Интеллект Телеком 36 1
Lockheed Martin 152 9
Boeing 296 4
Airbus Defence and Space 10 3
Arianespace 25 2
СОГАЗ Страховая Группа 56 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4538 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 88 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 178 1
Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 7 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 183 1
Пепеляев Групп 25 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 41 1
АльфаСтрахование СГ 221 1
Банк Зенит 155 1
Ингосстрах СПАО 251 1
Газпромбанк - ГПБ 746 1
Газпром ПАО 670 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 38
МКС - Международная космическая станция 333 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6622 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1187 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 866 3
Президент Российской Федерации 1563 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
Правительство РФ 2377 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 184 1
Счётная палата РФ 534 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1825 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 32 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 61 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 45 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 329 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1751 1
Космодром Байконур 316 80
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1459 15
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 33 10
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 9
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 21 4
ВКС РФ Космодром Плесецк 58 3
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 57 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 172 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 34 1
Ланит LanDocs 56 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 6 1
Протон ПЭВН - водонагреватель 1 1
Прохоров Юрий 45 4
Путин Владимир 2122 3
Иванов Сергей 237 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Никифоров Николай 1129 1
Духовницкий Олег 91 1
Лопатин Александр 11 1
Фрадков Михаил 118 1
Назарбаев Нурсултан 42 1
Жумагалиев Аскар 15 1
Ганин Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 72099 39
Европа 5507 22
Казахстан - Республика 3515 17
Азия - Азиатский регион 2296 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21720 13
Ближний Восток 2016 13
Земля - планета Солнечной системы 2195 9
Африка - Африканский регион 2056 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23170 8
Южная Америка 455 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1664 6
Россия - Сибирь 1172 5
Индия - Республика 3029 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10545 5
Африка Северная 130 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8077 5
Саудовская Аравия - Королевство 369 4
Тихий океан 96 4
Украина 4766 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8478 4
Австралия - Австралийский Союз 1647 4
Япония 5030 4
Европа Северная - Скандинавия 363 3
Северная Америка 1935 3
Франция - Французская Республика 3179 3
Индонезия - Республика 522 3
Луна 293 3
Южная Корея - Республика 2343 2
Малайзия 508 2
Латинская Америка 989 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3228 2
Европа Восточная 2402 2
Солнечная система 413 2
Бразилия - Федеративная Республика 1452 2
Россия - Западная Сибирь 161 2
Франция - Гвиана 46 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1576 2
Антарктида 58 1
Азия Южная 65 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 269 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 53 7
Марс - планета Солнечной системы 1 242 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 497 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7246 21
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 300 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 228 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
Коммерсантъ - Издательский дом 663 1
Россия 24 - телеканал 86 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 154 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
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