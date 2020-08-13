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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Протон
ракета-носитель тяжёлого класса
Публикаций - 102, упоминаний - 179
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 45 4
|Путин Владимир 2122 3
|Иванов Сергей 237 2
|Медведев Дмитрий 1477 2
|Никифоров Николай 1129 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Лопатин Александр 11 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Назарбаев Нурсултан 42 1
|Жумагалиев Аскар 15 1
|Ганин Александр 3 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 53 7
|Марс - планета Солнечной системы 1 242 3
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 497 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru