Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Prognoz Platform
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 185
Prognoz Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Милюков Денис 12 4
|Панченко Иван 43 2
|Кудрявцева Юлия 5 2
|Лисицин Евгений 13 2
|Комов Владимир 8 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Нурутдинов Альберт 4 2
|Варивода Владимир 9 1
|Трефилов Александр 1 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Лаут Артур 2 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Мурашов Алексей 2 1
|Татауров Никита 1 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Ассур Олег 2 1
|Туровецкий Владимир 6 1
|Крук Александр 2 1
|Фридман Михаил 54 1
|Массух Илья 192 1
|Новак Александр 19 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Сысоев Игорь 31 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Gartner 2194 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru