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Prognoz Platform


29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 3
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 3
06.07.2018 «Форсайт» вошел в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных 2
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 5
16.04.2018 В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа 2
12.04.2018 «Форсайт» представил новый BI-продукт для управления инвестициями 3
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении 1
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов 2
19.03.2018 «Инфосистемы Джет» и «Форсайт» расширяют возможности бизнес-анализа с помощью машинного обучения 4
15.03.2018 «Форсайт» и «Инфосистемы Джет» будут совместно продвигать Prognoz Platform в России 4
01.03.2018 Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise 7
01.03.2018 Prognoz Platform 9.0 полностью совместима с отечественной ОС «Альт 8 СП» 2
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 17
14.11.2017 «Форсайт» стала членом АРПП «Отечественный софт» 3
11.09.2017 Новая версия Prognoz Platform обеспечит поддержку отечественных ОС «Альт Линукс» 2
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
07.06.2017 «Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform 6
05.06.2017 «Форсайт»: «Умный регион» начинается с внедрения ИТ в госуправлении 5
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 2
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 7
10.04.2017 «Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком» 1
23.01.2017 «Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform 6
15.09.2016 «Световые Технологии» внедрили BI-систему от «Прогноза» 2
06.09.2016 «Прогноз» и «Диджитал Дизайн» договорились о совместном создании BI-решений 1
28.03.2016 ITG и «Прогноз» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
24.02.2016 «Прогноз» попал в «Магический квадрант платформ продвинутой аналитики» Gartner 2
25.01.2016 К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform 3
15.12.2015 «Прогноз» обновил Prognoz Platform до версии 8.1 5
19.11.2015 «Прогноз» предложил новые возможности для знакомства с Prognoz Platform 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
27.05.2015 «Прогноз» представил новое решение по оптимизации планирования 1
12.05.2015 «Сван» будет создавать для региональных медучреждений решения на базе Prognoz Platform 8 2
19.02.2015 Inline Technologies будет внедрять решения на базе Prognoz Platform 2

Публикаций - 74, упоминаний - 185

Prognoz Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Форсайт - ранее ITG Consulting 63 15
Прогноз 197 14
SAP SE 3216 6
Microsoft Corporation 11127 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
IBM 3551 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
Барс груп 402 3
Saprun - Сапран групп 38 3
Polymatica - Полиматика 41 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Teradata 166 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
Qlik 63 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Газпром информ 23 2
Корус Консалтинг ГК 807 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Ланит ГК 1159 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Abbyy 796 2
Инфосистемы Джет 675 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Тривиум - Trivium 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Visiology - Визиолоджи 31 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
KrIT - КРИТ 11 1
Samsung Electronics 5702 1
Крипто-ПРО 200 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Орбита 23 1
Netcraft 22 1
Columbus - Колумбус 125 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Транснефть 159 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Danone - Данон 45 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Банк Интеза 20 1
Nouse Limited 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Локо-Банк 31 1
Lynwood Investments 6 1
Сбербанк страхование 47 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Аэрофлот 493 1
СКБ-банк 86 1
Газпром ПАО 524 1
СДМ-Банк 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Альфа-Групп 324 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 2
Правительство РФ 2207 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 460 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 4
Big Data - Большие данные 1136 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Безопасный город 347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Субтехнологии 8 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 5
Microsoft Windows 10 6659 5
Microsoft SQL Server 797 3
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 3
IBM Cognos BI 143 3
Teradata Data Warehouse Appliance 6 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4267 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Oracle СУБД 32 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
SAP Fiori 40 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Silverlight 138 1
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 1
КриптоПро Ngate 4 1
Yandex Object Storage 4 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apache HTTP Server 223 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Android 10751 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1946 1
Милюков Денис 12 4
Панченко Иван 43 2
Кудрявцева Юлия 5 2
Лисицин Евгений 13 2
Комов Владимир 8 2
Ахмеров Тимур 73 2
Нурутдинов Альберт 4 2
Варивода Владимир 9 1
Трефилов Александр 1 1
Яковлев Кирилл 1 1
Лаут Артур 2 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Мурашов Алексей 2 1
Татауров Никита 1 1
Овчаров Евгений 11 1
Ассур Олег 2 1
Туровецкий Владимир 6 1
Крук Александр 2 1
Фридман Михаил 54 1
Массух Илья 192 1
Новак Александр 19 1
Енгибарян Ваге 9 1
Лашин Ренат 25 1
Кузнецов Сергей 82 1
Сысоев Игорь 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - Пермь 741 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Вологодская область 317 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Украина 3378 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Узбекистан - Ташкент 105 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
Gartner 2194 1
Медиалогия 37 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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