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ЭОС EOS for SharePoint EOS for SPS



04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint
13.07.2017 «ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint
22.12.2015 В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint
21.10.2015 Вышла новая версия портальной ECM-системы EOS for SharePoint
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint
14.10.2015 «М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint
14.10.2015 Как с помощью СЭД EOS for SharePoint объединить головной офис и филиалы: опыт «Глобалстрой-Инжиниринг»
14.09.2015 «Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint
17.06.2015 «Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint
10.02.2015 ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени
24.11.2014 EOS for SharePoint 2013: новая платформа, новый дизайн, новые модули
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint
08.09.2014 «М.Б.А. Финансы» создала единое информационное пространство на базе EOS for SharePoint
01.09.2014 В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения
14.07.2014 «Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint
23.01.2014 Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint
21.10.2013 EOS for SharePoint 3.5: усилены функционал, скорость, защита
11.10.2013 GSA Soft локализовала EOS for SharePoint 3.5 для Украины
23.09.2013 ЭОС обновила портальную систему EOS for SharePoint до версии 3.5
24.07.2013 «Калужский двигатель» внедряет EOS for SharePoint
20.06.2013 «М2М Прайвет Банк» расширяет сферу применения EOS for SharePoint
22.04.2013 Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе"
04.03.2013 Валерий Андронов: Правительство Республики Бурятия доведет e-госуслуги до поселений
29.01.2013 ECM-система EOS forSharePoint теперь доступна на украинском языке
22.11.2012 БГПУ внедряет EOS for SharePoint
14.11.2012 Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева внедряет EOS for SharePoint
29.10.2012 ЭОС обновила СЭД/ECM-систему EOS for SharePoint
26.09.2012 EOS for SharePoint: что умеет новая версия СЭД
12.07.2012 «Русский ипотечный банк» выбрал EOS for SharePoint для автоматизации документооборота

Публикаций - 112, упоминаний - 173

ЭОС EOS for SharePoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1262 108
Microsoft Corporation 22497 26
Офис-док - Office Doc 55 17
Юниксофт 18 10
Docsvision - ДоксВижн 948 6
Программный продукт ГК 3960 6
6072 5
ДОК 339 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
TerraLink - ТерраЛинк 252 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Canon 1339 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 3
Oracle Corporation 6035 3
InterTrust - ИнтерТраст 294 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 129 2
СофтЭксперт 45 2
Google LLC 10352 2
Pirit - Пирит 78 2
Крипто-ПРО 308 2
Альта-Софт 5 2
Медиалюкс 32 2
Schneider Electric 493 2
Directum - Директум 830 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 2
OpenText 186 2
Логика Бизнеса 215 2
Восход ФГБУ НИИ 529 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
Неолант - Neolant 36 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 8 1
HP Inc. 5313 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Fujitsu 1898 1
Летограф - Letograf 80 1
Бизнес ИТ 34 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
СДМ-Банк 52 3
Московская Пивоваренная Компания 11 3
Империя-Фарма 90 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 20 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 15 1
Enron - Enrongate 121 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
ФосАгро - Апатит 25 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 61 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
DuPont - Дюпон 100 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
Татнефть 182 1
Банк Зенит 215 1
Транснефть 232 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
Мосэнерго ПАО 112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
Президент Российской Федерации 3770 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 3
Администрация Президента РФ 904 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 23 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Правительство Москвы 1640 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 46 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Счётная палата РФ 628 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 64
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 850 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 292 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 252 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 6
Intranet - Интранет - Интрасеть 219 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 165 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 5
Системы управления совещаниями и заседаниями 105 5
Визуализация 1338 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
Масштабируемость - Scalability 1702 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 244 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 2
ЕРМ - Единое рабочее место 23 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 64
Microsoft SharePoint Server 600 43
ЭОС Дело СЭД 4365 38
ЭОС eDocLib 96 21
Microsoft SharePoint 2010 99 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 11
ЭОС Архивное дело 111 10
ЭОС АРМ руководителя 67 9
Apple iPad 3663 7
Microsoft Office 3247 7
ЭОС iEOS 21 7
Microsoft SharePoint 2007 69 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Microsoft Windows 10 11713 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 4
Apple iOS 6422 4
Microsoft Office Word 627 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
Microsoft Office 365 834 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 2
Microsoft Outlook 1241 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 166 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Microsoft Office Excel 818 2
InterTrust - CompanyMedia 166 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Google Android 11959 2
Monarch - Монарх - электромобиль 18 2
Microsoft Dynamics 365 120 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 130 1
САЗД - Система автоматизации законотворческого документооборота 3 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 19 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 1
Такском Картотека документов 2 1
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 1
Microsoft Office 2010 116 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
Баласанян Владимир 42 8
Макаров Станислав 116 4
Полтев Сергей 16 4
Осипов Александр 44 4
Самойленко Максим 65 3
Червяков Евгений 7 3
Иванова Елена 77 3
Козлов Андрей 18 2
Андронов Валерий 5 2
Перегудов Алексей 5 2
Курьянов Сергей 162 2
Назаров Александр 39 2
Мякишева Марина 84 2
Храмцовская Наталья 45 2
Стаханов Евгений 20 1
Бушмелев Сергей 42 1
Шелястина Елена 14 1
Карагиоз Владимир 6 1
Житнюк Павел 31 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Лукин Глеб 19 1
Щемелев Роман 19 1
Назаренко Алексей 10 1
Семенов Николай 14 1
Цимбалист Александр 1 1
Макаренко Владимир 8 1
Гонебный Игорь 8 1
Володин Дмитрий 8 1
Матюшонок Ирина 7 1
Мухарлямов Рашид 6 1
Балабанов Андрей 6 1
Новиков Николай 6 1
Шубин Павел 6 1
Ляпин Михаил 5 1
Бейдер Александр 75 1
Васильев Павел 11 1
Аннин Игорь 1 1
Голубев Василий 35 1
Лопаткин Герман 104 1
Щеголев Игорь 685 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Украина 6212 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Казахстан - Республика 4467 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Молдавия - Республика Молдова 668 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 121 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Европа 12319 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 354 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 278 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Юриспруденция 1629 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Эргономика 840 3
Образование в России 460 3
НПА - Нормативный правовой акт 61 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 68 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 10 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Федеральное законодательство 1944 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
ZDnet 584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 5 1
ИрГУПС КрИЖТ - Красноярский институт железнодорожного транспорта 2 1
ЭОС Весенний документооборот 11 5
Docflow 123 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Связь-Экспокомм 48 1
ЭОС Осенний документооборот 13 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

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Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
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