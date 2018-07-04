Индексная книга CNews*
ЭОС EOS for SharePoint EOS for SPS
Публикаций - 112, упоминаний - 173
ЭОС EOS for SharePoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
|Гильдия Управляющих Документацией 72 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|Баласанян Владимир 42 8
|Макаров Станислав 116 4
|Полтев Сергей 16 4
|Осипов Александр 44 4
|Самойленко Максим 65 3
|Червяков Евгений 7 3
|Иванова Елена 77 3
|Козлов Андрей 18 2
|Андронов Валерий 5 2
|Перегудов Алексей 5 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Назаров Александр 39 2
|Мякишева Марина 84 2
|Храмцовская Наталья 45 2
|Стаханов Евгений 20 1
|Бушмелев Сергей 42 1
|Шелястина Елена 14 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Житнюк Павел 31 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Лукин Глеб 19 1
|Щемелев Роман 19 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Семенов Николай 14 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Макаренко Владимир 8 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Володин Дмитрий 8 1
|Матюшонок Ирина 7 1
|Мухарлямов Рашид 6 1
|Балабанов Андрей 6 1
|Новиков Николай 6 1
|Шубин Павел 6 1
|Ляпин Михаил 5 1
|Бейдер Александр 75 1
|Васильев Павел 11 1
|Аннин Игорь 1 1
|Голубев Василий 35 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Щеголев Игорь 685 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.