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Ростелеком ЮТК
Южная телекоммуникационная компания


13.03.2017 «Ростелеком» подключил по оптике более сотни магазинов «Магнит» в Астраханском регионе 1
13.02.2017 «Ростелеком» модернизирует оптическую сеть в Астраханском регионе 1
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения 1
04.12.2014 Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко 2
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1
18.02.2014 «Мегафон» приобрел частоты СМАРТС 2
12.04.2012 Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг» 1
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
21.03.2011 Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб. 3
21.03.2011 ЮТК вложит в 2011 г. более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области 3
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
11.03.2011 Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс. 2
07.02.2011 «Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly 1
17.01.2011 «Ростелеком» подал документы в ФСФР на регистрацию дополнительных выпусков акций 1
12.01.2011 Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе» 3
23.12.2010 ЮТК подключил к корпоративной сети «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» 2
15.12.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев по МСФО составила 2,5 млрд руб. 4
13.12.2010 ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области 2
01.12.2010 ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power 4
26.11.2010 Абонентам ЮТК стали доступны HD-каналы 1
25.11.2010 ЮТК с начала года подключила более 3 тыс. абонентов ETTH в Волгоградской области 2
19.11.2010 «Связьинвест» через суд просит переизбрать советы директоров в четырех дочерних компаниях 1
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе 2
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников 3
03.11.2010 ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД 2
27.10.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 72,1% 2
21.10.2010 На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс» 1
20.10.2010 ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN 2
13.10.2010 ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области 1
11.10.2010 ЮТК подключила 200 многоквартирных домов по технологии ETTH в Сочи 1
05.10.2010 ЮТК принимает онлайн-платежи банковскими картами с помощью сервиса ChronoPay 2

Публикаций - 179, упоминаний - 337

Ростелеком ЮТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 43
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 30
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 25
Ростелеком ЦентрТелеком 189 21
ВолгаТелеком 217 20
Ростелеком Сибирьтелеком 302 19
Ростелеком Связьинвест 695 19
Ростелеком Дальсвязь 203 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
АФК Система ПАО 994 4
Скай Линк - Skylink 500 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Cisco Systems 2038 4
Синтерра - Synterra 565 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Электросвязь 21 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Вайнах Телеком 42 2
Технопром Инновационная корпорация 25 2
Ростелеком - Астраханский филиал 20 2
Juniper Networks 168 2
Мобител 47 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Alcatel-Lucent Enterprise 330 2
Сумма Телеком - Sumtel 67 2
Центел - Центральный телеграф 163 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Huawei 2730 2
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 1
Южный телеком 7 1
Nvidia Corp 2015 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
Микротест 177 1
Google LLC 7144 1
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Комстар Регионы 89 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
Marshall Capital Partners 63 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Сбербанк Капитал 6 2
Гипросвязь ПАО 44 2
Альфа-Банк 1123 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Уралсиб Банк 389 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Связь-банк 78 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Лукойл-Информ 72 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Credit Suisse 68 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
UBS AG 118 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Северсталь ПАО 204 1
Visa International 1345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Ставропольского края 23 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Правительство Астраханской области 7 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 13
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
FTTH - Fiber To The Home 96 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 282 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Родительский контроль 156 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IBM Watson 105 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
3D NAND flash memory 83 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 9 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Шипулин Александр 29 11
Юрченко Евгений 75 3
Путин Владимир 1824 3
Юнов Константин 34 2
Грищенков Алексей 4 2
Сун-чи-ми Вадим 25 2
Завязкин Роман 12 2
Провоторов Александр 146 2
Щеголев Игорь 676 2
Жилкин Александр 14 1
Семериков Андрей 26 1
Березкин Григорий 28 1
Пахомов Анатолий 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Веремьянина Валентина 9 1
Афанасьев Александр 20 1
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 1
Колпаков Антон 42 1
Мордашов Алексей 29 1
Малофеев Константин 98 1
Шевчук Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 31
Россия - Краснодарский край 913 13
Россия - Ростовская область 861 12
Россия - Ставропольский край 458 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 9
Россия - Краснодар 1037 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Россия - Республика Адыгея 241 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - Астраханская область 371 5
Россия - Сочи 911 5
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 5
Россия - Волгоград 540 4
Европа 3745 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - Республика Дагестан 262 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 2
Россия - Новгородская область 286 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Северный Кавказ 136 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Псковская область 301 2
Россия - Архангельская область 336 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Россия - Сибирь 875 2
Россия - Тульская область 752 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Россия - Калининградская область 535 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 3
Образование в России 335 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Forbes - Форбс 441 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Juniper Research 278 2
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
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