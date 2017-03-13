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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком ЮТК
Южная телекоммуникационная компания
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Публикаций - 179, упоминаний - 337
Ростелеком ЮТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шипулин Александр 29 11
|Юрченко Евгений 75 3
|Путин Владимир 1824 3
|Юнов Константин 34 2
|Грищенков Алексей 4 2
|Сун-чи-ми Вадим 25 2
|Завязкин Роман 12 2
|Провоторов Александр 146 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Жилкин Александр 14 1
|Семериков Андрей 26 1
|Березкин Григорий 28 1
|Пахомов Анатолий 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Веремьянина Валентина 9 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 1
|Колпаков Антон 42 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Малофеев Константин 98 1
|Шевчук Александр 7 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|Juniper Research 278 2
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru