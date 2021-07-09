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Росморречфлот
Федеральное агентство морского и речного транспорта


09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 2
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 2
03.02.2021 «Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов 3
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
10.04.2020 «Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда 1
05.02.2020 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 3
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 3
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 1
20.02.2019 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства 1
18.12.2018 Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей 2
26.11.2018 Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета 1
30.01.2018 НИИ «Восход» внедрил разработки Ростеха в систему выдачи электронных виз 1
25.10.2017 Проект модернизации информсистемы ФСБ не привлек ни одного подрядчика 1
31.03.2017 Вышел хулиганский фильм-мистификация с процессорами «Эльбрус» и ГИС «Мир» в главных ролях. Видео 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 2
16.06.2016 «Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот Росморречфлота 6
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
10.08.2015 В России начнется выпуск чипов для новых загранпаспортов и других документов 1
09.07.2014 На едином портале госуслуг появилось десять новых электронных услуг 3
31.03.2014 На едином портале госуслуг стали доступны новые услуги 1
13.07.2011 Минтранс РФ займется созданием информационной системы транспортной безопасности 1
05.03.2010 Росморречфлот выделит 527 млн руб. на создание электронных карт внутренних водных путей 2
22.12.2009 ИТ в госсекторе: назначены 84 ответственных чиновника. СПИСОК 1
06.11.2009 ИТ в госсекторе: ведомства саботируют постановление Путина 1
17.07.2009 «Синтерра»: обмен данными между объектами системы биопаспортов прекращен 1
08.06.2009 Наземный ГЛОНАСС подстрахует самолеты и суда 1

Публикаций - 44, упоминаний - 63

Росморречфлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 367 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
IBM 3557 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Синтерра - Synterra 570 3
Воентелеком 134 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
АФК Система ПАО 998 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Transas - Транзас ГК 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Jaguar Land Rover 63 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
Газпром ПАО 524 1
KIA Motors 72 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Ford 173 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Славянка ГК 18 1
РЖД Логистика 12 1
PSA Opel 17 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 11
Президент Российской Федерации 1442 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
Федеральное казначейство России 766 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 6
Правительство РФ 2208 6
Управление делами президента Российской Федерации 38 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 3
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Microsoft Office 1950 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Volkswagen Touareg 5 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
Microsoft SQL Server 798 1
Apache ActiveMQ 21 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
АПК Минсельхоза России 2 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Redis СУБД 46 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
Microsoft Windows 856 1
Linux OS 4276 1
Путин Владимир 1828 5
Чурсин Игорь 20 5
Тарасенко Андрей 8 5
Албычев Александр 74 5
Петрушин Андрей 64 4
Кисляков Евгений 83 3
Петухов Михаил 3 3
Нестеренко Татьяна 36 3
Новомлинский Валерий 2 2
Инсаров Олег 3 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Шулика Виталий 8 2
Абрамова Елена 9 2
Гаглоев Арсен 2 2
Потемкин Борис 2 2
Семенов Алексей 67 2
Скляр Алексей 49 2
Тихонов Анатолий 11 2
Иванов Евгений 33 2
Шипов Савва 70 2
Никифоров Николай 1126 2
Родионов Андрей 11 2
Архипов Александр 3 1
Макухин Вячеслав 1 1
Пинский Александр 3 1
Тигунов Олег 1 1
Рудый Анатолий 1 1
Дианов Алексей 13 1
Попов Павел 12 1
Сорокин Павел 6 1
Климова Марианна 1 1
Федотов Денис 1 1
Панова Елена 1 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Носков Константин 202 1
Шадаев Максут 384 1
Евтушенко Олег 125 1
Терещенко Денис 38 1
Бойко Елена 151 1
Солодовников Денис 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - Приморский край - Приморье 607 4
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - Калининградская область 542 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Испания - Королевство 1258 2
Россия - Астраханская область 372 2
Северный Кавказ 138 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - Орловская область 135 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Севастополь 420 1
Япония 2811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Коррупция 22 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
23ABC News 55 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics 1991 5
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 3
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769817, в очереди разбора - 673500.
Создано именных указателей - 46354.
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