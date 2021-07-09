Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росморречфлот
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 63
Росморречфлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 5
|Чурсин Игорь 20 5
|Тарасенко Андрей 8 5
|Албычев Александр 74 5
|Петрушин Андрей 64 4
|Кисляков Евгений 83 3
|Петухов Михаил 3 3
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Новомлинский Валерий 2 2
|Инсаров Олег 3 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Шулика Виталий 8 2
|Абрамова Елена 9 2
|Гаглоев Арсен 2 2
|Потемкин Борис 2 2
|Семенов Алексей 67 2
|Скляр Алексей 49 2
|Тихонов Анатолий 11 2
|Иванов Евгений 33 2
|Шипов Савва 70 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Родионов Андрей 11 2
|Архипов Александр 3 1
|Макухин Вячеслав 1 1
|Пинский Александр 3 1
|Тигунов Олег 1 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Дианов Алексей 13 1
|Попов Павел 12 1
|Сорокин Павел 6 1
|Климова Марианна 1 1
|Федотов Денис 1 1
|Панова Елена 1 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Носков Константин 202 1
|Шадаев Максут 384 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Терещенко Денис 38 1
|Бойко Елена 151 1
|Солодовников Денис 62 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|23ABC News 55 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769817, в очереди разбора - 673500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769817, в очереди разбора - 673500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru