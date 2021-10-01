Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 2

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 4

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 20

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 17

Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 4

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 9

Путин распорядился создать в России мониторинг сетей связи 2

Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 11

Владельцам домашних радиоточек в Москве дадут бесплатный доступ в интернет 14

Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1

Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант 1

МГРС выполнит мониторинг воздушных линий связи в трех опытных зонах 4

Суд отменил штраф и прекратил дело об административном правонарушении против гендиректора МГРС 3