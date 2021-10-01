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РСВО ФГУП
Российские Сети Вещания и Оповещения
МГРС
Московская городская радиотрансляционная сеть


01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 2
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 4
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 2
27.05.2020 Защита от беспилотников концерна «Автоматика» будет интегрирована в комплексную систему безопасности РСВО 5
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 7
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 2
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 7
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 20
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 2
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 17
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 4
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 6
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 2
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 3
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 9
30.11.2017 Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи» 2
04.08.2017 Путин распорядился создать в России мониторинг сетей связи 2
28.06.2017 TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн 8
26.04.2017 Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо» 4
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
06.07.2015 Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста 15
21.05.2015 Интегратору пришлось привлечь ФГУП, чтобы поставлять свою систему в военные городки 1
14.05.2015 МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора 6
12.05.2015 Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 11
16.12.2014 Создание Wi-Fi-сети в Москве заморожено из-за взлета цен на импортное оборудование 12
01.10.2014 Владельцам домашних радиоточек в Москве дадут бесплатный доступ в интернет 14
23.09.2014 Проект строительства в Москве городской Wi-Fi-сети нарвался на жесткую критику властей 10
19.09.2014 Столичную Wi-Fi-сеть будет строить экс-президент «Евросети» 13
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым» 2
18.04.2014 SETonline расширяет сотрудничество с телеком-компаниями 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
06.02.2013 Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант 1
04.12.2012 МГРС выполнит мониторинг воздушных линий связи в трех опытных зонах 4
29.11.2012 Суд отменил штраф и прекратил дело об административном правонарушении против гендиректора МГРС 3
02.05.2012 Чиновника оштрафовали за навязывание москвичам услуги связи 30-х годов 2
17.02.2012 СЭД CompanyMedia внедрена в МГРС 1
02.02.2012 Инициативная группа против нарушений прав отказывающихся от проводного радио запустила сайт «АнтиМГРС» 1

Публикаций - 73, упоминаний - 311

РСВО ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 8
ГЛОНАСС АО 82 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 6
Ростелеком Связьинвест 699 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 4
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 4
Мостелеком 36 3
АФК Система ПАО 995 3
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 3
Тримоб 30 2
Укртелеком 128 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
НКС - Национальные кабельные сети 77 2
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
CompanyMedia 111 1
Тензор 44 1
Рустелеком ТК 197 1
Связь инжиниринг 14 1
Микротест 177 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
InterTrust - ИнтерТраст 232 1
РТСофт - RTSoft 42 1
Крымтелеком 41 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Rohde & Schwarz - Роде и Шварц Рус 7 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ECI Telecom 22 1
Philips 724 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Почта России ПАО 1574 6
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Газпромбанк Лизинг 10 3
Евросеть 889 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Групп 321 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
СтройГазМонтаж 12 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Росгосстрах 182 1
Газпром ПАО 523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
Правительство Москвы 653 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 8
Президент Российской Федерации 1440 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Правительство РФ 2206 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Счётная палата РФ 460 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 7
FM-радиовещание - FM-тюнер 480 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Обращения граждан 37 1
Naumen SETonline 21 1
Ротенберг Аркадий 42 9
Ротенберг Игорь 35 8
Духовницкий Олег 91 7
Путин Владимир 1826 7
Иванов Олег 124 6
Носков Константин 201 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Рейман Леонид 412 3
Зорин Игорь 4 3
Никифоров Николай 1126 2
Щеголев Игорь 676 2
Новикова Елена 49 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Лобанов Денис 24 1
Попов Вячеслав 3 1
Привезенцев Антон 3 1
Орехов Вячеслав 41 1
Громов Ростислав 7 1
Федулов Андрей 1 1
Мардер Наум 100 1
Чебаков Сергей 1 1
Мутко Виталий 5 1
Грачева Ольга 2 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Сеславинский Михаил 8 1
Кочетков Владислав 137 1
Ким Дмитрий 27 1
Кусков Денис 150 1
Чистова Вера 11 1
Приходько Сергей 23 1
Брюквин Юрий 196 1
Чурсин Игорь 20 1
Вексельберг Виктор 97 1
Семенов Алексей 67 1
Агаджанов Максим 5 1
Жаров Александр 165 1
Липов Андрей 50 1
Кабанов Владимир 174 1
Шадаев Максут 384 1
Акимов Максим 167 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 47
Россия - Российская федерация - РФ 57483 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 19
Россия - Севастополь 420 12
Россия - Республика Крым 626 11
Россия - Краснодарский край 915 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 8
Россия - СФО - Новосибирск 1971 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 8
Россия - Красноярский край 666 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Сочи 912 3
США - Майами 73 3
Россия - Владивосток 864 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Украина 3374 2
Москва - Красная площадь 23 2
Россия - Выборг 72 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Россия - Грозный 94 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Симферополь 116 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Азербайджан - Баку 74 1
Москва - Марьино 30 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Краснодар 1040 1
ящик Пандоры 31 3
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Радио России - радиостанция 31 9
Говорит Москва - радиостанция 13 6
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Юность - радиостанция 14 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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