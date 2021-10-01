Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСВО ФГУП
Российские Сети Вещания и Оповещения
МГРС
Московская городская радиотрансляционная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 311
РСВО ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Аркадий 42 9
|Ротенберг Игорь 35 8
|Духовницкий Олег 91 7
|Путин Владимир 1826 7
|Иванов Олег 124 6
|Носков Константин 201 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Рейман Леонид 412 3
|Зорин Игорь 4 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Новикова Елена 49 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Лобанов Денис 24 1
|Попов Вячеслав 3 1
|Привезенцев Антон 3 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Громов Ростислав 7 1
|Федулов Андрей 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Мутко Виталий 5 1
|Грачева Ольга 2 1
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Кочетков Владислав 137 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Кусков Денис 150 1
|Чистова Вера 11 1
|Приходько Сергей 23 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Семенов Алексей 67 1
|Агаджанов Максим 5 1
|Жаров Александр 165 1
|Липов Андрей 50 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Шадаев Максут 384 1
|Акимов Максим 167 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru