Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Платформа ОФД
Оператор фискальных данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 115
Платформа ОФД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Баров Алексей 25 16
|Афанасьев Дмитрий 14 9
|Румянцев Антон 46 7
|Попов Анатолий 98 6
|Батюшенков Дмитрий 6 5
|Сергеенко Егор 11 4
|Носова Юлия 12 3
|Усик Сергей 7 3
|Макаров Алексей 49 3
|Паныч Инга 7 3
|Малахов Михаил 10 2
|Шашкин Алексей 11 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Потапов Алексей 6 2
|Беренов Александр 4 2
|Смирнов Александр 44 2
|Ларькин Максим 25 2
|Худолей Александр 5 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Савельев Александр 29 1
|Зотов Алексей 24 1
|Голов Андрей 32 1
|Ананьев Андрей 2 1
|Рубайлов Михаил 1 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Никеров Антон 2 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|Белокопытов Александр 4 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Спевак Сергей 12 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Заборов Михаил 2 1
|Черезов Константин 1 1
|Добровольский Михаил 3 1
|Жигалова Татьяна 1 1
|Меликджанян Артем 5 1
|Горбунов Вадим 12 1
|Широян Карина 2 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|CNews Analytics 1991 12
|CNews Мишень ОФД 4 4
|Сбербанк СберДанные 4 2
|CNews Мишень 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru