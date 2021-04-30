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Платформа ОФД
Оператор фискальных данных


30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку 2
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2
08.12.2020 Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 2
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров 3
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров» 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 2
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж 3
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке 4
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей 3
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 2
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой 2
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 2
27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных 2
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 2
21.08.2019 Сбербанк создал и тут же спрятал сервис для проверки сотрудников перед наймом 1
06.08.2019 Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно 1
24.06.2019 «Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж 1
31.05.2019 Предприниматели получили спецтариф для сдачи отчетов в ФНС через сервис ОФД 1
29.04.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
22.04.2019 «Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками 2
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
21.03.2019 «Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы 1
01.02.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис ЭДО для ритейла и общепита России 1
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 3
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 2
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
09.11.2018 «ИТ-сервисами года для ритейла» признаны решения «Платформа ОФД» для бизнеса 4
18.10.2018 Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД 3
03.10.2018 «Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков 1

Публикаций - 77, упоминаний - 115

Платформа ОФД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 41
3753 13
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 8
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Такском - Taxcom 119 6
Дримкас - Dreamkas 14 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
ОФД-Я - Ярус 18 5
Эвотор - Evotor 105 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 4
Selectel - Селектел 137 4
ИнитПро 6 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Элемент ГК - Elementec 49 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
АТОЛ ГК 168 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Тензор 44 3
Электронный экспресс 10 3
Штрих-М 36 2
Vocord - Вокорд 99 2
RetailCRM 21 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Калуга Астрал 41 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Код Безопасности 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
IBM 3546 2
СКБ Контур 416 2
Google LLC 7158 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 5
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Почта России ПАО 1574 3
Спортмастер 116 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Visa International 1346 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1126 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ Страхование 52 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
О2О Холдинг 43 2
Henkel - Хенкель Рус 23 1
British Airways - British Midland International 39 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Сбербанк страхование 47 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Uniteller 51 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Деловые Линии ГК 36 1
Абрау-Дюрсо 9 1
American Airlines 20 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Визгин Игорь 1 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
СберАвто 18 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
X5 Group 599 1
Почта Банк 289 1
Аэрофлот 493 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 10
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Проверка контрагентов 53 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 3
УПД - Универсальный передаточный документ 44 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
2D - 2-Dimensional 297 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
Электроника 63 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 8
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 5
Сбербанк Моя команда 8 5
Сбербанк Моя торговля 9 5
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 5
Microsoft Office 365 769 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Эвотор Онлайн-касса 7 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 3
OFD.RU Venda 5 3
OFD.RU Ferma 8 3
Яндекс.Маркет 439 2
Эвотор Платформа Госотчёт 2 2
Rakuten Viber 429 2
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Office 1942 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
Калуга Астрал.ОФД 2 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
Сбербанк Yoom.shop 2 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Яндекс.ОФД 5 1
Такском ОФД 4 1
Эвотор ОФД 10 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Simtech CS-Cart 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
АМИ-софт Простор:Касса 1 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
MasterCard SecureCode 40 1
ЦРПТ ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 2 1
Баров Алексей 25 16
Афанасьев Дмитрий 14 9
Румянцев Антон 46 7
Попов Анатолий 98 6
Батюшенков Дмитрий 6 5
Сергеенко Егор 11 4
Носова Юлия 12 3
Усик Сергей 7 3
Макаров Алексей 49 3
Паныч Инга 7 3
Малахов Михаил 10 2
Шашкин Алексей 11 2
Дубровская Ольга 4 2
Потапов Алексей 6 2
Беренов Александр 4 2
Смирнов Александр 44 2
Ларькин Максим 25 2
Худолей Александр 5 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Савельев Александр 29 1
Зотов Алексей 24 1
Голов Андрей 32 1
Ананьев Андрей 2 1
Рубайлов Михаил 1 1
Сплат-Косметика - Splat 12 1
Никеров Антон 2 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Белокопытов Александр 4 1
Попов Дмитрий 19 1
Спевак Сергей 12 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Заборов Михаил 2 1
Черезов Константин 1 1
Добровольский Михаил 3 1
Жигалова Татьяна 1 1
Меликджанян Артем 5 1
Горбунов Вадим 12 1
Широян Карина 2 1
Евдокимов Игорь 6 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Калужская область 574 1
Грузия 691 1
Россия - Томская область 421 1
Румыния 344 1
Россия - Мурманская область 295 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Сыктывкар 130 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Курск 231 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - Республика Хакасия 250 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Махачкала 116 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Индонезия - Республика 385 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Казахстан - Республика 2637 1
Европа 3766 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Швеция - Королевство 756 1
Восточная Европа 1682 1
Венгрия 293 1
Россия - Республика Коми 415 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 10
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ПСН - Патентная система налогообложения 15 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Человеческий фактор 126 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 12
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Сбербанк СберДанные 4 2
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Metro Expo 7 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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