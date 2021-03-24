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НКС
Национальные кабельные сети


24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 3
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 2
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 3
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
28.09.2015 Москва собирается сменить американское оборудование в своем ЦОДе на китайское 2
22.05.2015 «Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета 2
30.03.2015 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту президента компании 1
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 2
20.05.2013 В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб 1
10.04.2013 Евгений Гайдуков назначен директором департамента управления закупками «Ростелекома» 2
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 3
27.03.2013 Назначен новый президент «Ростелекома» 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 3
30.01.2013 Мобильный интернет для B2B: секреты популярности 1
14.01.2013 Расследование: как ФСБ ловит хакеров 1
10.12.2012 Запрещенные сайты легко открываются у абонентов МТС, «Мегафона» и «Акадо» 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 7
18.09.2012 «ОнЛайм» представил новый сервис для корпоративных клиентов «Звонок с сайта» 1
03.09.2012 «ОнЛайм» начинает переход под бренд «Ростелеком» 1
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 6
04.07.2012 «ОнЛайм» добавил 6 телеканалов в пакеты цифрового ТВ 1
09.06.2012 «ОнЛайм» в 2 раза повышает скорость доступа в интернет на тарифах «Двойная выгода» 1
30.05.2012 Дмитрий Брагин назначен директором макрорегионального филиала «Москва» компании «Ростелеком» 1
25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс» 1
07.03.2012 J&P: количество «домашних» широкополосных подключений в России в 2011 г. достигло 21,7 млн 1
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
20.01.2012 Видеонаблюдение в Москве: 6 млрд на 3 года и контроль парковки в будущем 3
21.12.2011 Видеонаблюдение за москвичами: кто и почем обеспечивает слежку 1
12.09.2011 «ОнЛайм» пополнил HD-пакет цифрового ТВ каналом «Спорт 1» 1
07.09.2011 НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис» 5
05.09.2011 «Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем» 3
15.08.2011 Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве 1
22.07.2011 НКС запустил контент-сервис Onlime.net 2

Публикаций - 77, упоминаний - 169

НКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 15
Акадо Телеком - Комкор 609 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 13
Ростелеком Связьинвест 699 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 8
НТК - Национальные телекоммуникации 61 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 4
Комстар Регионы 89 3
Синтерра - Synterra 565 2
ВолгаТелеком 219 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
МегаФон ПетерСтар 145 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
Ситроникс - Sitronics 562 2
Cisco Systems 2044 2
АФК Система ПАО 995 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Twitter 2204 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ростелеком Сибирьтелеком 306 1
Казахтелеком 204 1
Башинформсвязь 79 1
Netris - Нетрис 46 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Freshtel 49 1
Скай Линк - Skylink 503 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Микротест 177 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Медиа-Телеком 3 1
Viasat 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Почта России ПАО 1574 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Россия 56 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Мать и дитя 16 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Счётная палата РФ 460 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SafeData ЦОД 1 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Intel Xeon Phi 31 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 1
Дворкович Аркадий 169 3
Кореш Виктор 71 2
Путин Владимир 1826 2
Ковальчук Юрий 30 2
Калугин Сергей 162 2
Пьявкин Александр 12 2
Юрченко Евгений 75 2
Варев Александр 16 1
Леваков Андрей 3 1
Исеев Тимур 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Эфендиев Мурад 14 1
Чернышева Марина 1 1
Храмцов Сергей 1 1
Щеголев Евгений 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Ковальчук Михаил 10 1
Новикова Елена 49 1
Марголин Михаил 2 1
Носков Михаил 21 1
Савин Геннадий 2 1
Провоторов Александр 146 1
Киселев Александр 60 1
Косарим Александр 6 1
Березкин Григорий 28 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Мордашов Алексей 29 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дергунова Ольга 58 1
Эмдин Сергей 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Осеевский Михаил 221 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 40
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Украина 3374 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Казахстан - Республика 2637 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Discovery Channel 26 1
CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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