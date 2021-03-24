Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НКС
Национальные кабельные сети
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 169
НКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 3
|Кореш Виктор 71 2
|Путин Владимир 1826 2
|Ковальчук Юрий 30 2
|Калугин Сергей 162 2
|Пьявкин Александр 12 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Варев Александр 16 1
|Леваков Андрей 3 1
|Исеев Тимур 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Чернышева Марина 1 1
|Храмцов Сергей 1 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Новикова Елена 49 1
|Марголин Михаил 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Савин Геннадий 2 1
|Провоторов Александр 146 1
|Киселев Александр 60 1
|Косарим Александр 6 1
|Березкин Григорий 28 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 412 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763832, в очереди разбора - 667519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763832, в очереди разбора - 667519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru