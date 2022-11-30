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БТиЭ Посудомоечная машина Посудомойки Dishwasher

БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher


30.11.2022 Сдать в утиль: в каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили список предметов 1
20.10.2022 «М.видео» запустила экотакси для вывоза старой техники на утилизацию 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 2
07.10.2022 Kuppersberg открывает первый в России флагманский салон 1
24.08.2022 Продажи техники под собственными торговыми марками «М.видео-Эльдорадо» выросли до 6 раз по сравнению с 2021 годом 1
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники 1
30.06.2022 «Алиса» поможет определиться с покупкой 1
03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска 1
09.03.2022 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на 140 моделей социально значимой техники 1
31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 1
02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM 3
29.11.2021 «Яндекс.маркет» поможет купить бытовую технику с установкой в тот же день 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 2
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой 3
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 2
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года 1
07.05.2021 Новая энергомаркировка бытовых приборов — как не запутаться 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 1
06.10.2020 AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники 1
11.08.2020 Россияне стали чаще покупать компактную бытовую технику на Aliexpress 2
23.07.2020 «Беру» предложил клиентам установку бытовой техники 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 4
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM 2
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM 5
11.04.2019 «Беру» расширит ассортимент с помощью формата «Витрина + доставка» 1
05.03.2019 7 кухонных приборов, облегчающих быт: выбор Zoom 1
11.01.2019 Hisense представила новые технологии разработки дисплеев 1
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро 1
22.10.2018 Каким станет будущее бытового интернета вещей? 1
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины 7
06.06.2018 Candy Group инвестировала 15 млн евро в завод по выпуску «умной» техники 1
03.04.2018 «М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы 1
21.02.2018 Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года 1
19.02.2018 С каждым годом всё лучше! 1
15.02.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» представили итоги интернет-продаж БТиЭ в 2017 году 1
01.12.2017 Российские онлайн-продажи бытовой техники достигли рекордных показателей 1
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 2

Публикаций - 140, упоминаний - 317
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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