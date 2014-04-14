Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sumtel Сумма Телеком
Публикаций - 133, упоминаний - 239
Sumtel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рябов Игорь 26 24
|Рейман Леонид 1009 14
|Боярсков Борис 34 10
|Медведев Дмитрий 1604 10
|Путин Владимир 2542 10
|Кошкин Сергей 14 9
|Ивантер Дмитрий 32 9
|Андросик Владимир 28 9
|Прокопьев Иван 8 8
|Морошкин Александр 118 6
|Богатов Антон 79 6
|Брюквин Юрий 281 6
|Магомедов Зиявудин 7 6
|Гурко Александр 136 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Хасьянова Гульнара 117 5
|Магомедов Зиявутдин 5 5
|Астафьева Ирина 37 4
|Королев Игорь 61 4
|Анкилов Константин 96 4
|Стрельчик Евгений 12 4
|Морозов Павел 20 3
|Хасьянова Гюльнара 16 3
|Ситников Сергей 75 3
|Шойгу Сергей 84 3
|Домбровский Юрий 59 3
|Малис Александр 155 3
|Провоторов Александр 154 2
|Жуков Александр 40 2
|Гирев Андрей 75 2
|Меламед Леонид 149 2
|Осадчая Екатерина 47 2
|Сечин Игорь 30 2
|Овчинников Борис 128 2
|Пестерева Ольга 29 2
|Усманов Алишер 275 2
|Леонов Олег 12 2
|Сердюков Анатолий 78 2
|Ройтман Евгений 41 2
|Мальянов Сергей 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949489.
Создано именных указателей - 85367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949489.
Создано именных указателей - 85367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru