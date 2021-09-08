Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Landata
Ландата
Публикаций - 45, упоминаний - 109
Landata упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 3
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 2
|PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 1
|Транснефть 173 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 2
|Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 3
|Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
|Delta Electronics InfraSuite 8 1
|IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
|Сяо Хайцзюнь 29 1
|Королев Алексей 20 1
|Киреев Александр 14 1
|Гольденберг Леонид 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977529, в очереди разбора - 880254.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977529, в очереди разбора - 880254.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru