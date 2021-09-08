Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47286
ИКТ 4572
Организации 3111
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2045
Системы 10828
Персоны 15509
Местоположение 986
Статьи 671
Пресса 457
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 631
Мероприятия 556

Landata
Ландата



08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
05.10.2020 Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 9
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 2
20.07.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП техсистемы Государственного академического Малого театра России 2
30.11.2016 Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo 3
20.10.2016 Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России 6
19.07.2016 Landata начала поставки картриджей MyToner 2
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind 4
28.08.2015 Delta Electronics открыла свой первый в России тренинг-центр 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
26.05.2014 Лидеры ИТ-рынка моделируют будущее и формулируют стратегию развития 1
22.04.2014 Huawei: сосуществование коммутации и маршрутизации с дополнением в виде SDN 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 1
27.02.2013 Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata 2
31.10.2011 Landata предлагает партнерам решения для сетевого видеонаблюдения Verint 1
15.10.2010 Кредиты «Альфа-банка» для «Систематики» подешевели на четверть 1
14.09.2010 Россия: чиновников подозревают в нарушении закона при закупках Intel 2
29.05.2008 «Альфа-групп» купила 20% «Систематики» 1
23.04.2008 Дергунова научит «Систематику» работать по Microsoft 1
01.04.2008 «Систематика» купила Ensys и Landata 1
31.03.2008 «Систематика» купила Ensys Technologies и Landata 5
20.06.2007 НКК займет $60 млн. у «Альфа-Банка» 1
11.05.2007 Новый проект: мобильный класс в каждую школу 1
21.03.2005 "Национальная компьютерная корпорация" подвела итоги 2004 года 1
11.03.2005 Оборот Landata вырос в 2004 году на 31% 3
10.08.2004 В "Аквариусе" проведены структурные изменения 1
13.05.2004 Ежеквартальный рост продаж оборудования Avaya IP Office в РФ составляет 30-40% 1
29.03.2004 Merlion не покупает OCS и Landata 5
04.02.2004 Avaya отчиталась о работе с Landata 2
25.11.2003 НКК подвела итоги 9 месяцев 1
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1
13.08.2003 “Аквариус” подвел итоги первого полугодия 2
31.07.2003 Совокупный оборот НКК за полугодие вырос на 64% 1
23.07.2003 Landata продлила лицензии Гостехкомиссии 3
01.07.2003 Максим Гречишкин: «Коробочные» дистрибьюторы постепенно уходят с рынка 1
02.06.2003 21 млрд. рублей обрели новую форму в ИТ 3
29.05.2003 “Аквариус”, “АНД Проджект”, Landata и OCS объединились в холдинг 2

Публикаций - 45, упоминаний - 109

Landata упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 452 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 123 2
Apple Inc - Эппл Рус 8968 2
Intel Corporation 6961 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 2
Крок 1445 2
Cisco Systems 2948 1
SAP SE 3916 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Accenture - Аксенчер 676 1
Google LLC 8850 1
Ланит ГК 1370 1
Microsoft Corporation 16091 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 182 1
Merlion - Мерлион 331 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Siemens AG - Сименс Россия 1521 1
Meta - Facebook 3966 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 94 1
Oracle Corporation 4534 1
Huawei 2970 1
Армада - РБК софт 620 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 2
PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 1
Транснефть 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1750 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5200 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 575 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
Сяо Хайцзюнь 29 1
Королев Алексей 20 1
Киреев Александр 14 1
Гольденберг Леонид 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 45 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 198 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 40 1
Швейцария - Цуг 15 1
Кипр - Республика 297 1
Латинская Америка 964 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 6 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 164 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 206 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 367 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1099 1
Африка - Африканский регион 2023 1
США - Нью-Йорк 1652 1
Азия - Азиатский регион 2244 1
Европа Западная 988 1
Европа 5372 1
Украина 4697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 726 1
Евразия 191 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 495 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2516 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1078 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977529, в очереди разбора - 880254.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021