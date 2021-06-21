Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Google Android 8 Oreo


21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
05.04.2021 Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото 2
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
11.02.2020 Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
08.10.2019 В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 1
24.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена 1
23.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона Palm. Цена 1
23.08.2019 Google переименовала Android. Что в нем изменилось? 1
03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств 1
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
18.03.2019 Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены 1
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
05.03.2019 Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена 1
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены 3
20.02.2019 Новый Android будет разительно отличаться от прошлых. Что в нем нового? 1
14.02.2019 В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена 1
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
30.01.2019 Начались продажи российского смартфона с вырезом в экране. Опрос 1
28.01.2019 Samsung выпустила целую линейку дешевых смартфонов. Цены 2
25.01.2019 Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi 1
21.01.2019 В Россию привезли сверхфункциональный модульный смартфон. Фото 2
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 4
10.01.2019 Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена 2
29.12.2018 Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G 1
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России 1
26.12.2018 Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100 2
12.12.2018 Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10 1
10.12.2018 Флагман Samsung Galaxy S10 рассекречен за 3 месяца до анонса. В нем не будет моноброви 1
10.12.2018 Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android 1
05.12.2018 «Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон» 1
05.12.2018 Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android 3

Публикаций - 139, упоминаний - 195

Google Android 8 Oreo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 45
Xiaomi 904 30
Samsung Electronics 5651 25
Apple Inc - Эппл Рус 7692 20
Huawei 2730 16
Nokia Corporation 2434 14
HMD Global - Nokia 116 10
TCL Corporation 87 8
Alcatel 229 7
Qualcomm Technologies 1002 6
MediaTek 315 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Lenovo Group 1636 5
TP-Link 158 4
INOI - ИНОЙ 30 4
OPPO Electronics 222 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 4
Harman Kardon 165 4
LG Electronics 1844 4
Facebook 3765 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Twitter 2204 4
Mali 54 4
Ситилинк - Citilink 190 3
BlackBerry Mobile 5 3
BBK Electronics 119 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
Vivo 125 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Jolla - Sailfish Holding 58 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Prestigio 167 2
HP - Hewlett-Packard 882 2
Gionee 15 2
Meizu 122 2
Digma 51 2
Indiegogo 56 2
AKG 50 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 7
Связной ГК 877 5
Carl Zeiss 178 2
AliExpress Tmall 52 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Asahi Glass 17 1
Olixar 3 1
Музей Яндекса 4 1
DuPont 10 1
Метрополис ТРК 29 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
Евросеть 884 1
Tesla Motors 241 1
AliExpress 275 1
Lazada Group 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Правительство Москвы 653 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 38
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 33
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 32
Smartphone - Смартфон 773 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 21
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 12
USB Type-C - USB-C 901 12
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 12
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 198 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 7
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 7
Dolby Atmos 144 6
Nano-SIM 121 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 5
Dual Pixel 29 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 187 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 4
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 206 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
USB OTG - On-The-Go 93 3
2D - 2-Dimensional 296 3
Google Android 10750 83
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 63
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 21
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 20
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 19
Google Android 9 Pie 159 18
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 17
Corning Gorilla Glass 496 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 13
vivo Halo Fullview 50 11
Samsung Galaxy Note 558 11
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 11
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 10
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 10
Huawei Mate - серия смартфонов 183 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 10
Google Android Go 18 10
Apple iOS 5741 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 9
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 9
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 9
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 8
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 8
Apple Face ID 118 8
Samsung Galaxy 345 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 8
Google Android One 44 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 8
Qualcomm Quick Charge 104 7
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 6
Google Pay - Google Android Pay 297 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 6
Google Android 10 172 6
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 6
LG V - серия смартфонов 39 6
Alcatel 1 - серия смартфонов 8 6
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Мельникова Анастасия 166 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
Зенков Алексей 3 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 1
Miloseski Dennis - Денис Милосески 1 1
Nuk Howard - Нук Говард 1 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 1 1
Kastrenakes Jacob - Кастренакес Джейкоб 1 1
Lee Peter - Ли Питер 4 1
Садков Сергей 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 1 1
Ежов Фёдор 6 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Сергеев Андрей 5 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Сухоруков Сергей 12 1
Суханов Дмитрий 12 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Смагаринский Юрий 23 1
Гуцериев Михаил 107 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Испания - Барселона 536 8
Индия - Республика 2169 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Испания - Королевство 1251 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Таиланд - Королевство 359 3
Филиппины - Республика 211 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Китай - Тайвань 589 2
Индонезия - Республика 384 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 2
Латинская Америка 723 2
Китай - Пекин 319 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Союз Мьянма - Республика 47 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Малайзия 339 1
Китай - Хойчжоу 6 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Вьетнам - Ханой 19 1
Япония 2778 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 1
Казахстан - Республика 2627 1
Европа 3745 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Trade-in 54 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 12
GizmoChina 77 4
TENAA 16 4
Jiemian 4 2
Pocket-Lint 68 1
The Verge - Издание 448 1
Revü 1 1
Android Authority 33 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
MySmartPrice 4 1
SlashLeaks 10 1
Ars Technica 227 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
PhoneArena 68 1
NYT - The New York Times 507 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Bloomberg 785 1
Google Threat Analysis Group 2 2
Gartner 2190 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Samsung Unpacked 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще