Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Google Android 8 Oreo
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 195
Google Android 8 Oreo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7144 45
|Xiaomi 904 30
|Samsung Electronics 5651 25
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 20
|Huawei 2730 16
|Nokia Corporation 2434 14
|HMD Global - Nokia 116 10
|TCL Corporation 87 8
|Alcatel 229 7
|Qualcomm Technologies 1002 6
|MediaTek 315 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
|Lenovo Group 1636 5
|TP-Link 158 4
|INOI - ИНОЙ 30 4
|OPPO Electronics 222 4
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 4
|Harman Kardon 165 4
|LG Electronics 1844 4
|Facebook 3765 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
|Yandex - Яндекс 4101 4
|Twitter 2204 4
|Mali 54 4
|Ситилинк - Citilink 190 3
|BlackBerry Mobile 5 3
|BBK Electronics 119 3
|OnePlus - BBK Electronics 131 3
|Vivo 125 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
|Jolla - Sailfish Holding 58 2
|ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
|Prestigio 167 2
|HP - Hewlett-Packard 882 2
|Gionee 15 2
|Meizu 122 2
|Digma 51 2
|Indiegogo 56 2
|AKG 50 2
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
|WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
|Trade-in 54 3
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 12
|GizmoChina 77 4
|TENAA 16 4
|Jiemian 4 2
|Pocket-Lint 68 1
|The Verge - Издание 448 1
|Revü 1 1
|Android Authority 33 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
|MySmartPrice 4 1
|SlashLeaks 10 1
|Ars Technica 227 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|PhoneArena 68 1
|NYT - The New York Times 507 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|Bloomberg 785 1
|Google Threat Analysis Group 2 2
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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