Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CompanyMedia
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 291
CompanyMedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Савельев Александр 29 16
|Макаров Станислав 111 8
|Ипатов Вадим 80 6
|Бейдер Александр 74 4
|Горностаев Владимир 7 3
|Рустамов Рустам 169 2
|Курьянов Сергей 147 2
|Притула Павел 31 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Андреев Владимир 66 2
|Будин Алексей 20 2
|Лосев Сергей 43 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Лукиных Василий 9 1
|Соколов Кирилл 5 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Мякишева Марина 84 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Самойленко Максим 65 1
|Лукин Глеб 13 1
|Панчоян Артур 5 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Преображенская Мария 1 1
|Кулик Александр 1 1
|Корнилов Алексей 8 1
|Александров Сергей 7 1
|Захаров Александр 5 1
|Иванова Елена 69 1
|Путин Владимир 1826 1
|Яковлев Сергей 23 1
|Костин Андрей 45 1
|Иванов Сергей 171 1
|Албычев Александр 74 1
|Мосягин Константин 19 1
|Соколов Олег 51 1
|Родионов Александр 30 1
|Селютин Александр 58 1
|Смирнов Максим 19 1
|Федоров Андрей 15 1
|Gartner 2192 4
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762188, в очереди разбора - 665877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762188, в очереди разбора - 665877.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru