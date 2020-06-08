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CompanyMedia


08.06.2020 ВТБ внедрил технологию безбумажной подготовки документов для заседаний 1
23.03.2020 Подтверждена совместимость СЭД Companymedia и «Ред ОС» 1
01.03.2019 «Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов 1
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights 2
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД 5
20.06.2017 «Энергопром Менеджмент» перешла на новую версию СЭД CompanyMedia 1
06.06.2017 «ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза» 1
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
28.03.2017 Правительство ЯНАО перешло на новую версию СЭД CompanyMedia 5
03.10.2016 «Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5 7
12.07.2016 Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве 1
07.10.2015 Как развивалась СЭД Евразийского банка: от 100 к 4000 пользователей 1
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 1
26.02.2015 «Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia 7
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» 1
06.10.2014 Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia 8
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
31.03.2014 Аэропорт Владивостока: СЭД позволяет управлять не только документами, но и проектами 1
04.10.2013 «ИнтерТраст» приняла участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки» 2
20.06.2013 Агентство труда и занятости населения Красноярского края запустило СЭД CompanyMedia в промышленную эксплуатацию 1
31.05.2013 «Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia 3
07.05.2013 «ОФК Банк» перешел на новую версию CompanyMediа и внедрил мобильные рабочие места СЭД для iPad 2
30.04.2013 Руководство Нижневартовска получило возможность работать с документами с помощью iPad 3
18.04.2013 «ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia 2
25.03.2013 «ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот 2
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
22.11.2012 IBM проведет ребрендинг продуктовой линейки Lotus Notes/Domino 1
14.11.2012 «ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry 5
28.09.2012 Как эффективно управлять временем и задачами в СЭД 1
25.09.2012 9 октября пройдет бесплатный форум «Ударим СЭДом по бездорожью, разгильдяйству и непрозрачным бизнес-процессам!» 3
24.09.2012 "Строим открыто": к чему привели разработчика СЭД разговоры с сообществом 1
20.09.2012 9 октября в Москве пройдет форум «СЭД CompanyMedia 4.0: вперед в будущее!» 4
14.08.2012 "Евразийский банк" внедрил СЭД CompanyMedia 2
07.08.2012 "Сберкред Банк" масштабирует СЭД CompanyMedia 2
03.08.2012 "Интертраст" занялась документами "Рострабанка" 2
03.08.2012 CompanyMedia под iPad: доступен документооборот на английском языке 1
25.07.2012 "ИнтерТраст" заняла пятое место в ежегодном рейтинге DSS Consulting 3
13.07.2012 "Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008 1
11.07.2012 В Омске выбрали СЭД для госорганов 1
03.07.2012 Как построить безопасную СЭД? Итоги бизнес-завтрака "Интертраст" 4

Публикаций - 111, упоминаний - 291

CompanyMedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InterTrust - ИнтерТраст 232 97
IBM 3544 12
OpenText 160 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 9
Docsvision - ДоксВижн 774 6
ЭОС - Электронные офисные системы 987 6
Directum - Директум 645 5
SAP SE 3215 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Microsoft Corporation 11095 4
TerraLink - ТерраЛинк 183 4
АйТи 752 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
3748 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Facebook 3766 3
ELMA 106 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Ланит ГК 1157 2
Oracle Corporation 3350 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Dell EMC 2405 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 2
Нетком - Netkom 4 1
Google LLC 7154 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Kofax 28 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Неолант - Neolant 36 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Логика Бизнеса 141 1
Zimbra 26 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Летограф - Letograf 63 1
Прайм Груп 10 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Студия Артемия Лебедева 19 3
Роснефть НК 367 2
Связь-банк 78 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Глобэкс банк 28 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
РОСНО СК 69 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
МСП банк 24 1
Global CIO 28 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
Банк Зенит 131 1
Hyundai Motor 145 1
Газпром ПАО 521 1
Транснефть 159 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Счётная палата РФ 460 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
КСП Новосибирской области - Контрольно-счётная палата Новосибирской области 2 1
Законодательное собрание Новосибирской области 4 1
Прокуратура Новосибирской области 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Правительство Самарской области 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 5
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Workflow - Поток работ 57 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Flash 475 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
Apple iPad 3263 23
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 21
IBM FileNet 55 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 6
OpenText Documentum 190 5
Google Android 10751 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Alfresco 114 4
Обращения граждан 37 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 3
ЭОС Дело СЭД 622 3
Linux OS 4260 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Ред ОС 239 2
Ланит LanDocs 41 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Outlook 645 2
Java - Язык программирования 1177 2
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Microsoft Silverlight 138 1
IBM PC DOS 19 1
Directum СЭД 68 1
Летограф Основа 9 1
IBM WebSphere 79 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
OpenText Tempo 4 1
Microsoft CryptoAPI 14 1
ЭОС Архивное дело 80 1
Летограф Ансамбль 2 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
EA SimCity - компьютерная игра 41 1
Abbyy Recognition Server 45 1
Naumen DMS 16 1
Летограф Бонапарт 2 1
Савельев Александр 29 16
Макаров Станислав 111 8
Ипатов Вадим 80 6
Бейдер Александр 74 4
Горностаев Владимир 7 3
Рустамов Рустам 169 2
Курьянов Сергей 147 2
Притула Павел 31 2
Бейлезон Олег 32 2
Баласанян Владимир 31 2
Андреев Владимир 66 2
Будин Алексей 20 2
Лосев Сергей 43 1
Лебедев Артемий 41 1
Лукиных Василий 9 1
Соколов Кирилл 5 1
Храмцовская Наталья 38 1
Мякишева Марина 84 1
Гребнов Евгений 2 1
Самойленко Максим 65 1
Лукин Глеб 13 1
Панчоян Артур 5 1
Бабинцев Василий 21 1
Преображенская Мария 1 1
Кулик Александр 1 1
Корнилов Алексей 8 1
Александров Сергей 7 1
Захаров Александр 5 1
Иванова Елена 69 1
Путин Владимир 1826 1
Яковлев Сергей 23 1
Костин Андрей 45 1
Иванов Сергей 171 1
Албычев Александр 74 1
Мосягин Константин 19 1
Соколов Олег 51 1
Родионов Александр 30 1
Селютин Александр 58 1
Смирнов Максим 19 1
Федоров Андрей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 24
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - ПФО - Самара 1289 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - Красноярский край 665 3
Россия - Пензенская область 347 3
Россия - Самарская область 562 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - Новосибирская область 815 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - Краснодар 1040 2
Украина 3372 2
Россия - Омская область 383 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Красноярск 848 2
Россия - Томск 450 1
Россия - Туапсе 30 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кемерово 310 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Тольятти 237 1
Россия - Хабаровск 623 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Румыния 344 1
Россия - Лабытнанги 22 1
Монголия 172 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Саранск 197 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Казахстан - Алматы 264 1
Ирак - Республика 81 1
США - Флорида 142 1
США - Аризона 96 1
Россия - Старый Оскол 54 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Банковский сектор 21 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Gartner 2192 4
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
Docflow 58 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
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