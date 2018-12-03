Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситроникс Телекоммуникационные решения
Публикаций - 70, упоминаний - 77
Ситроникс Телекоммуникационные решения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланян Сергей 89 6
|Малофеев Константин 98 5
|Тараба Дмитрий 23 5
|Сушкевич Антон 56 5
|Глотов Алексей 24 5
|Красовский Александр 27 3
|Вольпе Борис 70 3
|Бондаренко Михаил 53 2
|Миньковский Михаил 22 2
|Ершов Андрей 45 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Агеев Максим 27 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Красников Геннадий 52 1
|Лисицин Евгений 16 1
|Греф Герман 218 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Васильев Роман 11 1
|Мацоцкий Сергей 155 1
|Назаров Сергей 52 1
|Евтушенков Владимир 139 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Меламед Леонид 92 1
|Иванов Дмитрий 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 2
|WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru