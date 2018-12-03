Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46635
ИКТ 4555
Организации 3088
Ведомства 1087
Ассоциации 323
Технологии 2042
Системы 10692
Персоны 15470
Местоположение 1008
Статьи 671
Пресса 448
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 624
Мероприятия 554

Ситроникс Телекоммуникационные решения



03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
27.04.2015 В дочерней ИТ-компании «Ростелекома» сменился гендиректор 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
18.10.2012 В «Энвижн Груп» — новые назначения в топ-менеджменте 1
21.08.2012 Eastwind завершил ребрендинг 1
24.07.2012 Половину выручки «Ситрониксу» приносят заказы от «мамы» 2
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка 1
04.10.2011 «Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR 1
27.09.2011 Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» 1
08.06.2011 «Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46% 1
28.03.2011 МГТС завершила внедрение единой биллинговой системы 1
09.02.2011 WiMAX-решение «Ситроникса» прошло международную сертификацию 1
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса» 1
14.05.2010 «Ситроникс» выходит на российский WiMAX-рынок с решением OmniMAX 1
13.05.2010 МГТС ввела в эксплуатацию новую биллинговую систему FORIS Fix 1
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
24.12.2009 «Ситроникс» поставит малайзийскому оператору оборудование БШД на $5 млн 1
21.12.2009 «Ситроникс» запустил биллинговую платформу в MTS-India 1
10.11.2009 «Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat 1
24.06.2009 Taylor Telephone внедрит IPTV-решение от «Ситроникса» 1
10.06.2009 "Ситроникс" отдал внедрение ERP на аутсорсинг 2
10.06.2009 «АНД Проджект» построил ERP-систему для «Ситроникса» 1
03.06.2009 «Ситроникс» выпустил решение для WiMAX-сетей OmniMAX 1
16.04.2009 «Ситроникс» поставит решения для ЖКХ в Австрию 1
18.02.2009 «Ситроникс» внедрит платформу для конвергентных решений в «МТС Узбекистан» 1
10.12.2008 «Ситроникс» почти справился с убытками 1
10.12.2008 За 9 месяцев 2008 г. выручка «Ситроникса» выросла на 37% 1
27.11.2008 «Ситроникс» внедряет IPTV-решение в Канаде 1
24.11.2008 В «Ситроникс Телекоммуникационные Решения» назначен директор департамента продаж в России и СНГ 2
20.11.2008 «Ситроникс» строит КИС на базе Microsoft Dynamics AX 1
28.10.2008 МГТС переходит на TENNET C5 1
22.10.2008 «Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008» 1
25.09.2008 «Ситроникс» развернул сеть радиосвязи для Shyam Telelink 1
14.05.2008 Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM» 1
21.04.2008 EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM» 1
07.04.2008 «Ситроникс» выходит на африканский телекоммуникационный рынок 1

Публикаций - 70, упоминаний - 77

Ситроникс Телекоммуникационные решения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 654 46
Intracom Telecom 50 18
Eastwind - Восточный Ветер 28 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 13
АФК Система ПАО 1148 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 11
NVision Group - Энвижн Груп 556 9
РТИ 122 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 5
NVision Czech Republic 6 5
Квазар-Микро 73 4
ГКС - Группа компаний Систематика 228 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 3
Микрон - Micron 385 3
Microsoft Corporation 12409 3
Cisco Systems 2298 2
Скай Линк - Skylink 650 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 2
СМАРТС Шупашкар-GSM 6 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 139 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 360 2
SAP SE 3347 2
Vodafone Group 453 2
ECI Telecom 29 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
Telefonica - Telefónica España 193 1
STC 13 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
Мегаплан 60 1
NTT DoCoMo 186 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Amdocs 62 1
Квант НПП КП 23 1
Google LLC 7931 1
Nvidia Corp 2170 1
МТС Урал 15 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 28 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Аэрофлот 507 1
LinkedIn 541 1
Hyundai Motor 151 1
Альфа-Групп 371 1
Coca-Cola Company 123 1
Башнефть ПАО АНК 91 1
Skoda - Škoda Auto 25 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
JTI - Japan Tobacco International 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 7
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 213 5
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 158 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 572 4
3G - Стандарт мобильной связи 3920 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
Безопасный город 353 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 2
ИТ-аутсорсинг 703 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 596 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 92 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 23 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 31 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 36 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 578 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 132 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 284 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 6
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 8 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 3
Eastwind Billing System 8 3
Eastwind DigiTel 3 2
Eastwind Contact Center 5 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
Microsoft Dynamics NAV 223 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 99 1
EastWind Data Expert 2 1
EastWind IVR 1 1
EastWind Roaming Data Exchanger 1 1
Eastwind Call Register 4 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Microsoft Dynamics CRM 431 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 297 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 89 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 1
Symbian OS 834 1
Linux OS 4553 1
Google Android 10773 1
Nvidia GeForce GTX 2213 1
Асланян Сергей 89 6
Малофеев Константин 98 5
Тараба Дмитрий 23 5
Сушкевич Антон 56 5
Глотов Алексей 24 5
Красовский Александр 27 3
Вольпе Борис 70 3
Бондаренко Михаил 53 2
Миньковский Михаил 22 2
Ершов Андрей 45 1
Щеголев Игорь 676 1
Агеев Максим 27 1
Сивидов Алексей 31 1
Красников Геннадий 52 1
Лисицин Евгений 16 1
Греф Герман 218 1
Кузьмин Сергей 29 1
Васильев Роман 11 1
Мацоцкий Сергей 155 1
Назаров Сергей 52 1
Евтушенков Владимир 139 1
Жижикин Игорь 23 1
Дубовсков Андрей 82 1
Меламед Леонид 92 1
Иванов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 23
Чехия - Чешская Республика 531 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 7
Ближний Восток 1593 6
Африка - Африканский регион 1608 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Азия - Азиатский регион 1642 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 256 3
Греция - Греческая Республика 357 3
Уганда - Республика 32 3
Европа Восточная 1850 3
Индия - Республика 2333 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 2
Казахстан - Республика 2834 2
Украина 3765 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 2
Саудовская Аравия - Королевство 300 2
Узбекистан - Республика 899 2
Латинская Америка 778 2
Испания - Барселона 550 2
Австрия - Австрийская Республика 563 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 47 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 2
Европа Западная 675 1
Чили - Республика 126 1
США - Вашингтон 380 1
Таджикистан - Республика 481 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 248 1
США - Техас 272 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
Канада - Онтарио 21 1
Россия - Куйбышев 17 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 143 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 367 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 126 1
Сербия - Республика 135 1
Индия - Раджастан 51 1
США - Атланта 58 1
Хорватия - Республика 128 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 5
CNews Analytics 2239 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 70 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 234 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 17 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще