Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижегородская область
Арзамас
Публикаций - 57, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
|Почта России ПАО 1655 3
|Сбербанк Волго-Вятский банк 31 3
|Газпром ПАО 582 1
|Сухой - Авиационный холдинг 73 1
|X5 Group 604 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 1
|АвтоВАЗ 128 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 67 1
|Yamaha 43 1
|Связной ГК 969 1
|Tesla Motors 242 1
|Евросеть 1136 1
|Казахмыс - Kazakhmys 26 1
|Этажи 9 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Иванов Борис 49 16
|Зайцев Владимир 39 3
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Чернышов Михаил 32 2
|Истомин Владимир 2 1
|Баранов Евгений 2 1
|Климов Иван 10 1
|Кошелев Иван 1 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Айбашева Анна 91 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 2 1
|Ивентьев Игорь 1 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Пучков Антон 32 1
|Теверовский Александр 12 1
|Кучин Сергей 22 1
|Стариков Александр 1 1
|Иванов Алексей 78 1
|Гревцев Александр 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Аникин Леонид 45 1
|Печенин Алексей 12 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Орловский Виктор 234 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Изумрудов Олег 18 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Иванов Михаил 65 1
|Степнов Александр 2 1
|Орехов Алексей 5 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Буланов Константин 3 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Прайм - Агентство экономической информации 616 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|Комсомольская Правда - Газета 28 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 12 1
|GQ 11 1
|Gartner 2365 1
|Research and Markets 18 1
|VDC Research 6 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 268 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 445 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858284, в очереди разбора - 761463.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858284, в очереди разбора - 761463.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru