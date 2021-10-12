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Россия
ПФО
Нижегородская область
Арзамас

Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас


12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 2
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
26.03.2021 «Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
15.04.2020 «Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 «Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» 1
11.03.2020 «Рикор» заменит китайских производителей для отечественных ИТ компаний 1
22.05.2019 «Рикор» запустил производство систем хранения данных в России 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 2
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
15.08.2018 Минпромторг дал «зеленый свет» российским материнским платам 1
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
23.09.2015 ТТК расширяет сотрудничество с Волго-Вятским банком Сбербанка 1
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области 2
15.07.2015 «Рикор» модернизировал завод для выпуска серверов на базе 14-нм процессоров 1
14.07.2015 «Ростелеком» в Нижегородской области перевел банкоматы Сбербанка на проводные линии связи 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
26.05.2015 «Ростелеком» завершил первый этап модернизации корпоративной сети «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 1
27.03.2015 Rikor протестировал EcoServer на совместимость с ПО на базе Linux отечественных разработчиков 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
09.10.2014 Спутниковый оператор «Рикор ТВ» прекращает вещание 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
07.11.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Арзамасскому машиностроительному заводу 2
16.10.2013 ТТК расширяет сеть ШПД в Нижегородской области 1

Публикаций - 57, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рикор Холдинг - Rikor 72 18
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 8
Intel Corporation 4978 7
Рикор ИМТ 5 5
МегаФон Центральный филиал 62 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Diasoft - Диасофт 390 2
Supermicro 67 2
ВолгаТелеком 328 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
Honeywell 147 2
Рикор Геймс - Rikor Games 2 2
VK - Mail.ru Group 2626 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
AMD - Advanced Micro Devices 1987 2
Softline - Софтлайн 1564 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1384 2
Yandex - Яндекс 4236 2
БайтЭрг 26 1
ICL ГК 69 1
Шахты 42 1
ALT Linux - Альт Линукс 144 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 95 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Yota - Скартел 623 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Nokia Networks 57 1
STMicroelectronics 127 1
Google LLC 8263 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Nvidia Corp 2288 1
LSI Corporation 34 1
AudioCodes 25 1
Открытые технологии 278 1
Elster - Эльстер Метроника 3 1
Цифровая технология Казахстан 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
Почта России ПАО 1655 3
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 3
Газпром ПАО 582 1
Сухой - Авиационный холдинг 73 1
X5 Group 604 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 1
АвтоВАЗ 128 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 67 1
Yamaha 43 1
Связной ГК 969 1
Tesla Motors 242 1
Евросеть 1136 1
Казахмыс - Kazakhmys 26 1
Этажи 9 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 140 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
Правительство РФ 2279 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 560 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 5
ARM64 - Архитектура процессора 1033 5
Спутниковое телевидение - Satellite television 37 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 3
BMC - Baseboard Management Controller 50 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 364 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 3
DDR - Double data rate 1230 3
LTE-смартфон 138 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
Сервер - Серверные платформы 192 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 684 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
USB Type-C - USB-C 902 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 508 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 213 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 345 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 340 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 38 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 23 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 298 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1215 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 1
НИР - Научно-исследовательская работа 129 1
Big Data - Большие данные 1138 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 4
Google Android 10774 3
Рикор EcoServer 21 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 603 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 606 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1047 2
Linux OS 4745 2
Intel Xeon E 43 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 2
Microsoft Skype 1657 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 163 2
Aerodisk АИСТ 14 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 128 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 122 1
Яндекс.Дзен 66 1
Ruby - Язык программирования 97 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 119 1
Microsoft Lync 272 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 128 1
Postfix - mail transfer agent 35 1
Perl - Язык программирования 74 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Top Systems T-Flex Docs 5 1
Apple iPhone 6 547 1
Aerodisk vAIR 15 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Intel Atom C 6 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Trialink Ronet 3 1
Microsoft Windows 10 7519 1
PHP - Язык программирования 333 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Иванов Борис 49 16
Зайцев Владимир 39 3
Бобиков Дмитрий 14 3
Чернышов Михаил 32 2
Истомин Владимир 2 1
Баранов Евгений 2 1
Климов Иван 10 1
Кошелев Иван 1 1
Артамонов Игорь 5 1
Ляшков Игорь 3 1
Айбашева Анна 91 1
Клейменова Елена 3 1
Минаков Артем 2 1
Ивентьев Игорь 1 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Пучков Антон 32 1
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Кучин Сергей 22 1
Стариков Александр 1 1
Иванов Алексей 78 1
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Прайм - Агентство экономической информации 616 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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