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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Сахалинская область
Курильские острова
Кунашир



11.09.20 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 6
27.09.19 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
13.09.19 Tele2 развивает 4G на Курилах 17
11.09.19 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1
15.04.19 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 18
12.03.19 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
20.08.18 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
01.08.18 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 20
26.07.18 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 1
19.02.18 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин 1
17.01.18 Сайт минздрава использовался для добычи криптовалюты за счет ресурсов посетителей 1
08.09.17 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 6
29.08.17 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.04.17 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
24.04.17 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 7
10.01.17 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 8
20.10.16 Государство потратит 2 миллиарда на нормальный интернет на Курильских островах 5
10.08.16 России пообещали будущее без интернета 1
25.01.16 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы Курильской гряды 1
11.11.15 Дата-трафик в сети «МегаФона» Сахалинской области вырос вдвое 1
13.01.15 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
12.10.14 В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы» 1
29.09.14 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО 1
22.09.14 Южно-Курильск вошел в зону устойчивого охвата сотовой сети 3G 5
19.09.14 «Ростелеком» снижает тарифы на Курильских островах 2
09.09.14 Редкие издания Сахалинской библиотеки стали доступны онлайн благодаря технологиям Abbyy 2
18.12.13 Андрей Перагов назначен директором филиала МТС в Хабаровском крае 1
05.07.13 МТС запустила сеть 3G на самом большом острове Курильской гряды 15
14.01.13 МТС предоставит связь и интернет для таможенников Сахалина и Курил 2
23.11.12 МТС инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Сахалина порядка 1,7 млрд руб. 1
14.11.12 «Воентелеком» доверил «Россервису» системно-техническое обслуживание ИКТ-оборудования 1
04.10.12 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
06.09.12 МТС в четыре раза увеличила покрытие сети на Южных Курилах 8
11.08.11 Устойчивым цифровым сигналом в течение 2011-2012 гг. будет покрыто 77% территории Краснодарского края 1
11.03.11 «МегаФон»: 90% базовых станций на Курилах находятся на безопасных высотах 3
30.10.09 На Камчатке и Курилах произошли землетрясения 3
27.10.09 МЧС предупреждает население Камчатки и Курил об угрозе тайфуна "Лупит" 1
14.10.09 У берегов Алеутских и Курильских островов произошли землетрясения 2
09.10.09 Мощный тайфун "Мелор" добрался до Южных Курил 3
26.08.09 В Чечне и на Курилах произошли землетрясения 1

Публикаций - 64, упоминаний - 204

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2202 3
Буревестник ИЦ НПП 12 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 2
Yandex - Яндекс 4513 1
Nokia Corporation 5226 1
Amazon Inc - Amazon.com 2495 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 1
Twitter 2254 1
Ростех - Ростехнологии 2279 1
Huawei 3106 1
Abbyy 1045 1
Воентелеком 136 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 95 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 34 1
Raidix - Рэйдикс 132 1
Россервис 48 1
Dell EMC 4455 1
Почта России ПАО 1757 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 136 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 1
Газпром ПАО 738 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
Буревестник - военный аэродром на острове Итуруп Курильской гряды (Сахалинская область) 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 6
Президент Российской Федерации 1685 3
Правительство Сахалинской области 19 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 352 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство здравоохранения Сахалинской области 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 125 1
FBI USA - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1021 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 589 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 809 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 604 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 861 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1808 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 223 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1926 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 680 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 133 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 64 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 577 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1808 1
3G - Стандарт мобильной связи 5052 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 611 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 2
Безопасный город 378 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 260 2
ИТ-аутсорсинг 823 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3027 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 843 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 494 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1379 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1424 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 968 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 227 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Умные платформы 557 1
Kubernetes 334 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 94 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 600 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3920 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 549 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1452 1
Big Data - Большие данные 1210 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1960 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 81 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 79 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 131 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 1
Космодром Байконур 939 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 522 1
МТС Big Data 11 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Apple Локатор 31 1
МТС NB-IoT 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Abbyy Recognition Server 51 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 41 1
Осеевский Михаил 244 2
Никифоров Николай 1130 2
Медведев Дмитрий 1525 2
Калугин Сергей 165 2
Рейман Леонид 984 1
Гостев Александр 75 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Тамодин Николай 46 1
Логинов Александр 34 1
Приходько Сергей 27 1
Провоторов Александр 146 1
Радченко Максим 1 1
Марченко Антон 12 1
Кожемяко Олег 2 1
Самойлова Елена 9 1
Никитин Евгений 10 1
Павлов Николай 12 1
Линник Иван 55 1
Акимов Максим 167 1
Путин Владимир 2325 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 1
Егоров Игорь 40 1
Калинин Александр 115 1
Попов Сергей 80 1
Щеголев Игорь 682 1
Анохин Сергей 41 1
Козырев Алексей 274 1
Исмаилов Рашид 47 1
Паршин Максим 160 1
Касперский Евгений 285 1
Эмдин Сергей 67 1
Войтенко Олег 25 1
Кисляков Евгений 83 1
Носков Константин 205 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 600 31
Россия - Российская федерация - РФ 80604 21
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 224 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 538 9
Япония 7660 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1846 9
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 10 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильск 7 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 263 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 8 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 12 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 9 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 804 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 828 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 14 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 222 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анива 6 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 548 3
Россия - ДФО - Магаданская область 297 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 638 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 2
Тихий океан 258 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 539 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 956 2
Охотское море 41 2
Россия - ДФО - Амурская область 442 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1149 2
Россия - Крайний Север 141 2
Индия - Республика 3929 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 2
Казахстан - Республика 4066 2
Ирак - Республика 498 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 439 1
Вторая мировая война 464 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1049 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 65 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1440 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3577 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1445 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 7
WikiLeaks 110 1
The Guardian - Британская газета 311 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 1
NEWSru.com 140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
Kaspersky Security Bulletin 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 982 2
РАН - Российская академия наук 846 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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