Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Сахалинская область
Курильские острова
Кунашир
Публикаций - 64, упоминаний - 204
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 244 2
|Никифоров Николай 1130 2
|Медведев Дмитрий 1525 2
|Калугин Сергей 165 2
|Рейман Леонид 984 1
|Гостев Александр 75 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Тамодин Николай 46 1
|Логинов Александр 34 1
|Приходько Сергей 27 1
|Провоторов Александр 146 1
|Радченко Максим 1 1
|Марченко Антон 12 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Самойлова Елена 9 1
|Никитин Евгений 10 1
|Павлов Николай 12 1
|Линник Иван 55 1
|Акимов Максим 167 1
|Путин Владимир 2325 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 1
|Егоров Игорь 40 1
|Калинин Александр 115 1
|Попов Сергей 80 1
|Щеголев Игорь 682 1
|Анохин Сергей 41 1
|Козырев Алексей 274 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Паршин Максим 160 1
|Касперский Евгений 285 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Войтенко Олег 25 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Носков Константин 205 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 7
|WikiLeaks 110 1
|The Guardian - Британская газета 311 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 1
|CNews RND - R&D.CNews 1791 1
|NEWSru.com 140 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 982 2
|РАН - Российская академия наук 846 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru