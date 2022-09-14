Компания «АФС» и Банк «ИТУРУП» анонсируют запуск совместного проекта по процессингу электронных социальных сертификатов.

В конце августа 2022 г. в рамках предоставления продовольственной помощи малоимущим гражданам, в Сахалинской области была внедрена технология электронного социального сертификата. Сертификат назначается нуждающемуся гражданину на Единую карту сахалинца в виде баллов, потратить которые можно на продовольственные товары, кроме алкоголя и табака, в подключенных к проекту торговых предприятиях.

Технология была реализована на базе информационной системы нефинансового процессинга «ИС НФП» от компании «АФС», которая также используется для процессинга электронных сертификатов в нескольких регионах РФ. Банк «ИТУРУП» - крупнейший эмитент Единой карты сахалинца в регионе и оператор системы.

Инициатором реализации проекта в Сахалинской области является министерство социальной защиты Сахалинской области.

В настоящий момент к проекту уже подключилось 50 торговых точек, заведено около 1200 карт получателей, совершено покупок на сумму более 2,5 млн. руб.

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Применение технологии электронных социальных сертификатов обеспечивает целевое расходование бюджетных средств, поддержку местных торговых предприятий, а также удобство и возможность выбора для граждан необходимых им продуктов питания при получении социальной помощи.