Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

SGI Cray



05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции

tt Packard Enterprise (HPE) и Королевским технологическим институтом (KTH) в Швеции, в рамках которого будет осуществлена поставка нового суперкомпьютера Dardel. Созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX с процессорами AMD Epyc и графическими процессорами AMD Instinct, система Dardel будет обладать вычислительной производительностью в 13,5 петафлопс и обеспечит великолепный прирост прои
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ

тельных вычислений и систем искусственного интеллекта (ИИ) для эксамасштабной эры, отличающейся стремительным ростом объема данных и работой с новыми конвергентными рабочими нагрузками. Присоединение Cray, Inc., недавно приобретенной HPE, позволяет усовершенствовать решения HPE в области высокопроизводительных вычислений и ИИ, которые теперь будут объеденены в сквозную суперкомпьютерную арх
07.11.2019 Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию

Cray, принадлежащая Hewlett Packard Enterprise, объявила о том, что Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment) выбрала суперкомпьютер Cray Shasta на базе процессоров AMD Eryc второго поколения для обеспечения безопасности и защиты страны. Выбор в пользу системы на базе решений AMD был сделан исходя из способности выполнять ра
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray

Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьютеров. 17 мая 2019 г. переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию. По оценке экспертов Bloomberg, соглашение может быть достигнуто уже до конца недели (
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс

AMD совместно с Министерством энергетики США (DOE), Национальной лабораторией Оук-Ридж (ORNL) и компанией Cray Inc. объявили о создании суперкомпьютера класса exascale, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире и будет введен в эксплуатацию в ORNL в 2021 году. Чтобы обеспечить ожидаемую в
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel

производительностью более 1 экзафлопс. Представители Министерства энергетики США (U.S. Department of Energy), которое выступает заказчиком, официально подтвердили, что создаваемый компаниями Intel и Cray суперкомпьютер Aurora, способный «обеспечить устойчивую производительность порядка одного экзафлопса», будет запущен в строй в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laborat
24.10.2017 Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray

Соглашение с CrayАмериканская корпорация Microsoft и разработчик суперкомпьютеров Cray объявили о достижении договоренности, согласно которой мощностями суперкомпьютеров Cray XC и Cray CS можно будет воспользоваться в облачном сервисе Microsoft Azure. Суперкомп
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray

Почти два миллиарда на Cray Компания «Т-платформы» и интегратор Inline Teсhnologies установят новые суперкомпьютеры в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающ
08.05.2013 Cray представил суперкомпьютер для бедных

Компания Cray, пионер суперкомпьютерной отрасли, анонсировала суперкомпьютер для технических предприятий - Cray XC30-AC. Система ориентирована на новый развивающийся сегмент рынка. Она предназнач
31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира

ференции ISC` 2010 была анонсирована 35 редакция рейтинга Топ-500 мощнейших компьютеров мира. Первое место в рейтинге уже вторую редакцию подряд удерживает суперкомпьютер Jaguar производства компании Cray, установленный в национальной лаборатории в Окридже (США). Его реальная производительность (измеренная на тесте Linpack) составляет 1,75Пфлопс. На второе место вырвалась китайская система

27.11.2006 Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира

годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес
27.11.2006 Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира

годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес
23.11.2006 IBM и Cray получили грант от Пентагона в размере около $500 млн.

Компания IBM и производитель суперкомпьютеров Cray Inc. получают грант в размере около $500 млн. от исследовательского агентства Пентагона на проект по разработке суперкомпьютера. В среду акции компании Cray выросли на 31%. Defense

13.05.2004 Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд

ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –
13.05.2004 Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд

ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –
27.02.2004 Cray приобретет новичка суперкомпьютерного рынка

Сделка по приобретению OctigaBay Systems производителем суперкомпьютеров Cray оценивается в $115 млн. и должна существенно усилить позиции последней на рынке. OctigaBay Systems разрабатывает высокопроизводительные вычислительные системы. Представители Cray сч
25.12.2002 Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске

Cуперкомпьютерный центр Arctic Region Supercomputing Center (ARSC), один из ведущих академических вычислительных центров США, расположенный в штате Аляска, объявил о покупке у корпорации Cray одного из мощнейших компьютеров Cray X1. Компьютер, оснащенный 128 процессорами и имеющий головокружительную мощность вычислений в 1,64 трлн. операций в секунду, будет стоить около

19.11.2002 Cray выпустил суперкомпьютер мощнее Earth Simulator

Компания Cray выпустила суперкомпьютер Х1, который, по словам разработчиков, является самым быстрым суперкомпьютером в мире и имеет производительность 52 Тфлопс. Это более чем вдвое превышает систему от
10.11.2002 Cray заключил сделку на $8,4 млн. с испанскими метеорологами

Известный поставщик суперкомпьютеров Cray подписал многолетний контракт на общую сумму $8,4 млн. с испанским Национальным институтом метеорологии на поставку и обслуживание своей новой системы Cray X1, считающейся самым мощ
25.10.2002 У Cray - первый прибыльный квартал в 2002 году

Компания-производитель суперкомпьютеров Cray сообщила об успешных финансовых результатах третьего квартала, который стал первым прибыльным кварталом у фирмы в 2002 финансовом году. Похоже, в делах компании наметился некоторый прогрес
23.10.2002 Новый суперкомпьютер от Cray построят на процессорах Opteron

Advanced Micro Devices одержала победу в системном дизайне над Intel, объявив о том, что ее 64-битный процессор Opteron был выбран для нового суперкомпьютера фирмы Cray, который будет построен для Национальной лаборатории Департамента энергетики США в рамках $90-миллионного соглашения. Поставки этого процессора, напомним, начнутся в первом квартале будуще
10.10.2002 Компания Cray начала поставки мощнейших суперкомпьютеров

Крупнейший мировой производитель суперкомпьютеров корпорация Cray сообщила и первых поставках пяти систем Cray X1, которые обещают быть самыми мощными компьютерами в мире. Три покупателя Cray X1 уже закончили тестирование систем, двое наход
01.07.2002 Cray займется разработкой суперкомпьютеров нового поколения

Сегодня компания Cray, лидер по созданию суперкомпьютеров, объявила, что подписала соглашение с правительством Соединенных Штатов в продолжение разработок новых технологий в области производства суперкомпьютеро
05.02.2002 Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров

Компания Dell Computer подписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на собственных технологиях кластеры, в которых будут использ
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

специально адаптированной версии операционной системы AIX. Кластер работает со скоростью 12,3 Терафлоп (триллионов операций в секунду). Машины от NEC заняли 3-е и 4-е места, на 5-м месте – кластер от Cray. В целом же, по количеству попавших в список суперкомпьютеров, первое место занимает Cray, в то время как в предыдущем рейтинге эта привилегия была отдана IBM. Теперь же число попав
02.11.2001 Cray потеряла больше, чем ожидала

Производитель суперкомпьютеров компания Cray сообщила об убытке в $10,8 млн. в 3-м квартале, который закончился 30 сентября. Чистый убыток составил $7,7 млн. или 19 центов на акцию. Это гораздо ниже 15 центов - прогнозных оценок анал
17.09.2001 Cray назначила вице-президента по правительственным программам

Производитель суперкомпьютеров, компания Cray, сообщила о назначении нового вице-президента по правительственным программам. Им стал бывший ассистент директора по национальной безопасности Бюджетного Офиса Конгресса с 1998 года Кристо
01.03.2001 NEC инвестировала $25 млн. в производителя суперкомпьютеров Cray Inc.

Компания NEC в среду сообщила, что инвестировала $25 млн. в Cray Inc. - разработчика суперкомпьютеров. Теперь последняя будет продавать в США векторные суперкомпьютеры NEC SX Series, для чего соответствующее подразделение NEC (HNSX Supercomputers Inc.)

04.01.2001 Cray объявила о новых заказах от правительства на $22.8 млн.

Производитель суперкомпьютеров - компания Cray Inc. - объявила о новых заказах от правительства на сумму $22.8 млн. и ожидаемом объеме продаж от $33.5 млн. до $35 млн. в 4-м квартале. После заявления акции компании на NASDAQ выросли на
03.03.2000 Cray вновь продана, на этот раз фирме Tera Computer

Производитель суперкомпьютеров, Cray Research, купленный в 1996 году фирмой SGI, и вновь выставленный на продажу прошлым лето
23.11.1999 SGI планирует продать Cray Research

ores Technology первоначально предложила $100 млн за разработчика суперкомпьютеров, но в процессе переговоров пересмотрела свое предложение, и снизила цену. Еще в августе SGI объявляла о том, что для Cray будет создано специальное бизнес-отделение вкупе с внутренней реструктуризацией SGI и увольнением 1500 служащих. Историческая справка - Cray Research была основана в 1972 году леген
08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 Национальной службы погоды США уничтожен пожаром

Руководство Национального центра предсказания погоды (NCEP) опубликовало печальную заметку о пожаре, произошедшем внутри установленного там векторного суперкомпьютера Cray C90. Отделу пожарной охраны удалось достаточно быстро потушить пожар, но при этом почти все компоненты компьютера были выведены из строя огнем и сухими противопожарными веществами. Сообщае
08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 загорелся в процессе работы

Знаменитый суперкомпьютер Cray C90 компании Silicon Graphics, кажется, совсем недавно был предоставлен US National Cent
24.09.1999 SGI продала еще один суперкомпьютер Cray

Компания SGI сообщила еще об одном успехе на рынке суперкомпьютеров. Она выиграла еще один контракт на поставку суперкомпьютера Cray SV1 и он также пойдет в метеорологический центр. На этот раз в International Pacific Research Center (IPRC) в Гавайском Университете. Это единственный в мире исследовательский центр заняты
23.09.1999 SGI продает 608-процессорный Cray T3E-1200E метеорологической службе Англии

Компания SGI объявила о продаже второго суперкомпьютера Cray T3E-1200E метеорологической станции в Великобритании (The United Kingdom Meteorological Office). На этот 608-процессорный суперкомпьютер будет возложена задача выработки ежедневных прогноз
16.09.1999 Компания SGI продала мощнейший суперкомпьютер Cray SV1

Департамент Энергетики Национального научно-исследовательского компьютерного центра (NERSC) купил у компании SGI систему Cray SV1. Cray SV1 является новейшим и наиболее производительным суперкомпьютером., оснащенным 64 векторными процессорами. С помощью этого суперкомпьютера стали возможны глобальные иссле
11.08.1999 SGI выделяет все связанное с суперкомпьютерам Cray в отдельное подразделение

SGI объявила о создании нового подразделения, которое будет заниматься развитием, маркетингом, продажей и обслуживание суперкомпьютеров Cray. SGI ведет также переговоры с рядом компаний с целью передать им управление подразделенрием как партнерам. Новое отделение возглавит Steve Oberlin, вице-президент по технологиям отделения


Публикаций - 129, упоминаний - 129

SGI Cray упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9206 60
Intel Corporation 11750 43
SGI - Silicon Graphics 303 35
AMD - Advanced Micro Devices 3852 29
HP Inc. 5559 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 21
Dell EMC 4946 17
Т-Платформы - T-Platforms 385 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 14
Nvidia Corp 3265 14
Fujitsu 1909 10
Microsoft Corporation 23868 10
HP - Hewlett-Packard 3508 9
Прогноз 1232 8
Oracle - Sun Microsystems 2171 7
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 6
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 69 6
Sugon - Dawning Information Industry Company 14 6
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 67 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 5
Lenovo Group 2216 5
Mellanox Technologies 78 4
Hitachi - Хитачи 1423 4
HP Compaq Computer Corp 1648 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 3 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 4
Dell Technologies - Dell Computer 825 4
Apple Inc 11211 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 4
Google LLC 11109 4
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 3
Seagate Technology 717 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 193 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 3
X Corp - Twitter 2477 3
Cisco Systems 4914 3
AMD Xilinx 82 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 14
Jaguar Cars 124 13
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 17 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Tesla Motors 358 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
101Hotels.com 3 2
eBay Inc 1571 2
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 1 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 1 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 4 1
RBC Capital Markets 49 1
Caterpillar - Катерпиллар 85 1
Pangea 7 1
ATIC 38 1
Alcoa 42 1
Ford 399 1
Berkshire Hathaway 25 1
Antal Russia - Антал Россия 13 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 8 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 13 1
Tenet Healthcare 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
Visa International 1840 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Связной ГК 1340 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
НСПК - Национальная система платежных карт 327 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 2 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 12 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 14 1
Blackstone Group 29 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 15 1
BASF 43 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 5
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 16 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 5 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 2 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 171 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
Судебная власть - Judicial power 538 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 1
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 18 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 3 1
UK AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Федеральное собрание Российской Федерации 152 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 7
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 3 4
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 405 93
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 38
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 463 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 13
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 135 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 7
Интерконнект 83 7
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 7
Масштабируемость - Scalability 2151 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 6
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 6
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 909 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 335 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 5
Пропускная способность - Bandwidth 1633 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 122 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 4
Оцифровка - Digitization 262 3
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 245 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 3
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 100 3
Linux OS 8523 17
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 16
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 383 12
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 62 11
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 27 9
Intel Itanium 609 9
Nvidia Tesla GPU 125 9
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 8
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 114 8
Intel x86 - архитектура процессора 1587 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 132 7
ORNL Frontier - суперкомпьютер 76 6
SGI Cray Slingshot 6 6
Intel Xeon Phi 6 6
SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа 11 6
IBM Roadrunner 8 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 9 5
Sunway TaihuLight 17 5
Microsoft Windows 2000 940 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 598 4
HPE Apollo 12 4
Intel Xeon E 31 4
IBM Power9 20 4
HPE Cray 5 4
IBM Power Systems - серия серверов 182 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 146 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 75 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 110 3
HPE GreenLake 51 3
HPE ProLiant 226 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 34 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 142 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 271 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 18 3
Nvidia Fermi 4 3
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 9 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 409 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 2
Google Dragonfly 29 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 5
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Чуракова Елена 11 3
Абрамов Сергей 71 3
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 2
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 2
Каспаров Гарри 52 2
Слепухин Андрей 6 2
Воеводин Владимир 14 1
Рыбаков Михаил 16 1
Шабанов Борис 8 1
Бабаян Борис 14 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 59 1
Кожевников Михаил 25 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Клюев Леонид 5 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Украинский Всеволод 1 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 8 1
Сидоренков Александр 3 1
Хисамутдинов Руслан 1 1
Терентьев Евгений 2 1
Соколинский Леонид 4 1
Головской Геннадий 2 1
Мышелов Сергей 1 1
Крючков Олег 5 1
Кишкурно Анастасия 3 1
Struhsaker Paul - Страсейкер Пол 1 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Опанасенко Всеволод 130 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Андреев Андрей 31 1
Рафаловский Давид 31 1
Ивенев Николай 7 1
Ильягуева Ольга 4 1
Месропов Юрий 5 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Кристофари Николай 6 1
Адам Безиев 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 67
Россия - РФ - Российская федерация 127081 29
Япония 10469 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 15
Германия - Федеративная Республика 8772 13
США - Калифорния 3459 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 10
Европа 11993 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 9
Швеция - Королевство 2191 6
Южная Корея - Республика 4473 6
Франция - Французская Республика 5484 5
США - Теннесси 117 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 4
США - Колумбия - Вашингтон 1235 4
Испания - Королевство 2868 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
Италия - Итальянская Республика 3006 3
США - Пенсильвания - Питтсбург 52 3
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Китай - Тайвань 1755 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 3
Индия - Bharat 4474 3
Нидерланды 2226 3
США - Аляска 237 3
Израиль 1722 3
Ирландия - Республика 843 3
Эстония - Эстонская Республика 709 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 155 2
Япония - Токио 926 2
Бельгия - Королевство 868 2
Кипр - Республика 436 2
Норвегия - Королевство 924 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 2
Америка 2007 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 32
Энергетика - Energy - Energetically 2431 27
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 9
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 9
Физика - Physics - область естествознания 1628 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1168 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 2
Закон Мура - Moore's law 182 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 346 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 2
Silicon 511 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 2
CNET Networks - CNET News 1604 2
ScienceDaily 300 2
Dow Jones - MarketWatch 269 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 2
Space Daily 528 2
Phys.org 958 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
Wired - Издание 228 1
Inquirer 369 1
EE Times 158 1
Dow Jones - Barron's 26 1
EWeek 179 1
cw360 84 1
NYT - The New York Times 972 1
Newsbytes News Network 379 1
Mercury News 37 1
ComputerWire 51 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
WCCFTech - Издание 47 1
Bloomberg 1116 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
IDC - International Data Corporation 4775 5
Internet Stock Report 992 2
Fortune Global 500 259 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 1
Fortune Global 1000 50 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 81 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 12
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 65 10
РАН - Российская академия наук 1779 7
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 4
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 38 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 122 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 8 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 67 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 15 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 52 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 66 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 14 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 44 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 34 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 134 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 16 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 27 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще