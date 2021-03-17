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Qiwi Кошелек


17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 2
20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек» 1
02.10.2020 Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor 3
24.08.2020 Qiwi обновила сервис идентификации клиентов в ЦУПИС 1
08.07.2020 QIWI запустила снятие наличных с виртуальных карт 2
06.07.2020 Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно 3
28.04.2020 «QIWI Кошелек» запустил функцию денежных переводов через мессенджеры 4
21.11.2019 QIWI запускает сервис «QIWI Вишлист» 1
19.11.2019 Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах 1
20.06.2019 QIWI запустила функцию разделения чека по QR-коду 2
03.10.2018 Сервис QIWI анонсировал запуск бета-версии платежной платформы QIWI Касса 2
27.09.2018 Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI 1
14.10.2016 «Ростелеком» предложил альтернативные способы оплаты услуг связи в Приморском крае 1
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 1
10.03.2016 На портале госуслуг стало можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии 1
07.08.2015 «АК Барс» банк обновил приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS 1
29.07.2013 «Деньги Online» стали интегратором «Украинской Национальной Лотереи» 1
18.06.2013 Платежным партнером системы онлайн-бронирования Nemo стал PayU 1
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble 1
20.05.2013 «Ростелеком» обеспечил снижение комиссий по государственным платежам на едином портале госуслуг 1
12.03.2013 «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер» 1
19.12.2012 «Сбербанк» покупает «Яндекс.Деньги» 1
19.12.2012 Михаил Черномордиков: Windows 8 существенно расширяет экосистему приложений 1
19.11.2012 Visa и Qiwi предложат кобрендинговый электронный кошелек 1
15.11.2012 «QIWI Кошелек» выпустил обновленное приложение для Windows 8 3
09.11.2012 Парковку в зоне эксперимента в Москве теперь можно оплатить со смартфона 1
07.11.2012 QIWI обеспечит оплату на московском портале госуслуг 2
17.10.2012 Доступна новая версия «Qiwi Кошелька» для Android 1
10.10.2012 Приобрести карты Qiwi Visa Plastic теперь можно в розничных салонах 2
11.09.2012 Оборот «QIWI Кошелька» во втором квартале 2012 г. превысил 35,8 млрд руб. 2
05.09.2012 «Qiwi Кошелек» в Казахстане: оплатить покупки теперь можно наличными в «Qiwi Терминалах» 2
24.08.2012 Банки, подключенные к сервисам ЕТК, получили доступ к услугам Qiwi 1
15.08.2012 Платежный агрегатор «ДеньгиOnline» выходит на рынок США 1
14.08.2012 PayU подключил «Бутик.ру» ко всем популярным системам онлайн-платежей 1
14.08.2012 «QIWI Кошелек» интегрировали в модуль интернет-магазина от uCoz 3
13.08.2012 Клиентам Qiwi стали доступны денежные переводы «Глобал Стрим» 1
09.08.2012 PayPro Global и «Qiwi Кошелек» договорились о стратегическом партнерстве 2
01.08.2012 Анонсирован новый «Qiwi Кошелек» для Android 3
30.07.2012 Оплатить штрафы ГИБДД можно через «Qiwi Терминалы», сайты Госавтоинспекции и Qiwi 1
23.07.2012 Вышел «Qiwi Кошелек» для Windows Phone 7 1

Публикаций - 154, упоминаний - 312

Qiwi Кошелек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Samsung Electronics 5666 2
Microsoft Corporation 11077 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Qiwi - ОСМП Казахстан 1 1
Huawei 2730 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Google LLC 7148 1
МойСклад - Логнекс 85 1
EA - Electronic Arts 908 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Qiwi 783 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Visa International 1345 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1123 1
ВТБ24 583 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 16
Google Android 10751 14
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
BlackBerry PlayBook 85 2
Apple iOS 5742 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
MasterCard MoneySend 39 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Visa Electron 49 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 1
Qiwi Терминалы 100 1
Qiwi Касса 1 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Java - Язык программирования 1176 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple Pay 385 1
Google Mobile Services - GMS 37 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Huawei AppGallery 95 1
Протопопов Андрей 13 3
Дитятьев Алексей 4 2
Дмитриев Кирилл 93 1
Комков Михаил 13 1
Козырев Алексей 270 1
Волож Аркадий 181 1
Кияченко Виктория 6 1
Коннов Георгий 21 1
Агаков Александр 17 1
Демидов Михаил 125 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
Украина 3365 11
Казахстан - Республика 2629 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Европа Юго-Восточная 37 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа 3752 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Япония 2780 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Евразия 160 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760539, в очереди разбора - 664229.
Создано именных указателей - 46354.
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