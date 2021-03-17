Qiwi Кошелек

QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 2

Qiwi обновила сервис идентификации клиентов в ЦУПИС 1

QIWI запустила снятие наличных с виртуальных карт 2

Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI 1

На портале госуслуг стало можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии 1

Visa и Qiwi предложат кобрендинговый электронный кошелек 1

Парковку в зоне эксперимента в Москве теперь можно оплатить со смартфона 1

QIWI обеспечит оплату на московском портале госуслуг 2