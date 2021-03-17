Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qiwi Кошелек
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 312
Qiwi Кошелек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Протопопов Андрей 13 3
|Дитятьев Алексей 4 2
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Комков Михаил 13 1
|Козырев Алексей 270 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кияченко Виктория 6 1
|Коннов Георгий 21 1
|Агаков Александр 17 1
|Демидов Михаил 125 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760539, в очереди разбора - 664229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760539, в очереди разбора - 664229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru