Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо Партнёрские статусы, сертификаты и программы
Публикаций - 94, упоминаний - 96
1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-ИжТиСи 22 76
|1С 5648 76
|1С-Битрикс - Bitrix 419 76
|Программный продукт ГК 3756 11
|AstroSoft - Астрософт 87 3
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 831 3
|1С-Рарус 709 3
|ВКС про 1 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 456 1
|Forus - Форус 25 1
|Docsvision - ДоксВижн 948 1
|Квант-Телеком 6 1
|Adobe Systems 1408 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 1
|Oracle Corporation 5931 1
|Microsoft Corporation 22176 1
|Эдит Про - Edit Pro 26 1
|ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 20 1
|Biocad - Биокад 43 1
|Хомнет Консалтинг 163 1
|Восход ФГБУ НИИ 506 1
|1С:ВДГБ 44 1
|Google LLC 9970 1
|Нуралиев Борис 243 2
|Нестеров Алексей 84 2
|Беляев Владислав 66 2
|Мальцев Виталий 2 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Русаков Сергей 5 1
|Фролова Светлана 41 1
|Южаков Лев 5 1
|Кравченко Рано 10 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Мякишева Марина 84 1
|Левиков Антон 68 1
|Чернышов Алексей 1 1
|Мизун Даниил 9 1
|Смирнова Надежда 1 1
|Белов Александр 69 1
|Харитонов Александр 53 1
|Андрианов Павел 31 1
|Кучик Евгений 17 1
|Кичко Дмитрий 25 1
|Натрусов Артем 141 1
|23ABC News 139 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru