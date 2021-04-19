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1С:Франчайзи 1С Certified 1С Partner Network 1С:Совместимо Партнёрские статусы, сертификаты и программы



19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 1
15.04.2020 Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3» 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1
07.03.2019 «Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция» 1
11.10.2018 1C, АТОЛ и ЦРПТ подключают к маркировке больницы 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объявили о создании совместного предприятия 1
24.05.2017 Внедрение «1С» вслепую: далеко ли уйдем с таким подходом? 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 1
17.02.2017 «1С» заявила о росте продаж своего главного продукта 1
11.01.2017 «Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8» 1
22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С» 1
22.07.2016 «Мусороуборочная компания» планирует и контролирует выход транспорта и спецтехники с помощью «1С:Предприятия 8» 1
20.10.2015 «Россети» переходят на единую систему управления на платформе «1С» 1
24.10.2014 «Первый БИТ» представил облачное решение для автоматизации управления и учета в производственных компаниях 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
11.08.2014 «Краснодаргазстрой» внедрил «1С:Управление производственным предприятием» 1
08.04.2014 «1С-Рарус» открыл филиал в Воронеже 1
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО» 1
15.03.2013 «1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи» 1
20.03.2012 «1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи» 1
09.12.2010 «1С-Битрикс» выпустила новую версию решения «Сайт 1С: Франчайзи» 1
13.05.2009 Александр Белов: Передовые технологии меняют подход к внедрению "1С" 1
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8» 1
19.09.2008 1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе» 1
04.07.2008 «1С:Предприятие 8» объединило филиалы «Удмуртагроснаба» 1
10.01.2008 БИТ открыл второй офис в Новосибирске 1
10.01.2008 «УралСпецАвто» управляет автотранспортом с помощью «1С:Предприятия 8» 1
29.12.2007 «Энергоприбор» управляет торговлей вместе с «1С:Предприятием 8» 1
08.10.2007 «Ижторгметалл» управляет бизнесом вместе «1С:Предприятие 8» 1
27.09.2007 «Астор» автоматизирует новые супермаркеты «Самохвал» 1
24.09.2007 «Астор» автоматизирует два новых бутика Louis Vuitton в России 1
14.09.2007 «1C: Управление торговлей» внедрили в «Мебель маркет» 1
24.07.2007 «Итилиум» и «Украинские интеллектуальные технологии» стали партнерами 1
12.07.2007 «Можгасыр» ведет учет и управляет ресурсами с «1С:Предприятием 8» 1
10.07.2007 «Ижнефтепласт» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 1
04.07.2007 «Интерскол» готовится к IPO вместе с «1С:Предприятием 8» 1
02.07.2007 Латвийский Veron вооружил торговых представителей КПК с «1С:Предприятием 8» 1

Публикаций - 94, упоминаний - 96

1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 22 76
5648 76
1С-Битрикс - Bitrix 419 76
Программный продукт ГК 3756 11
AstroSoft - Астрософт 87 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 831 3
1С-Рарус 709 3
ВКС про 1 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 456 1
Forus - Форус 25 1
Docsvision - ДоксВижн 948 1
Квант-Телеком 6 1
Adobe Systems 1408 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 1
Oracle Corporation 5931 1
Microsoft Corporation 22176 1
Эдит Про - Edit Pro 26 1
ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 20 1
Biocad - Биокад 43 1
Хомнет Консалтинг 163 1
Восход ФГБУ НИИ 506 1
1С:ВДГБ 44 1
Google LLC 9970 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Балтийская алкогольная компания 1 1
Paolo Conte - Паоло Конте 1 1
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Газпром трансгаз 69 1
DHL Express 110 1
Северсталь ПАО 294 1
Новард Управляющая компания - Novard 68 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 236 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Велесстрой 4 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 102 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 1
Mitsubishi Motors 24 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 239 1
Газпром ПАО 903 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1423 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 138 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 634 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 394 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 141 1
Федеральное казначейство России 1203 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2664 5
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 69 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 104 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 542 2
Website - Вебсайт 4804 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 994 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 289 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3323 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 817 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 40 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 1028 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 253 1
Автоматизация 1584 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 361 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 147 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2606 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 468 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 943 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем 91 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 279 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 1
Мобильное приложение - Mobile app 3558 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7163 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4561 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 553 1
Wiki - Вики - режим Википедии 57 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 846 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 565 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 697 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 527 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 308 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 491 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 969 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 76
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1075 29
1С:Управление торговлей 322 13
1С:Бухгалтерия 555 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1099 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 113 2
1С:ERP Управление предприятием 235 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 119 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайт 1С:Франчайзи 3 2
Такском 1С 4 1
БОСС Кадровик HRMS 129 1
1С:Отчетность 5 1
1С-Рарус Автотранспорт 4 1
1С-Рарус Общепит 22 1
Хомнет МСФО 36 1
1С-Коннект 5 1
AutoFAQ - нейросетевое ядро диалоговой системы - платформа роботизации корпоративных коммуникаций 6 1
Microsoft Office Excel 755 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1291 1
Linux OS 7522 1
Apple iPad 3586 1
Нуралиев Борис 243 2
Нестеров Алексей 84 2
Беляев Владислав 66 2
Мальцев Виталий 2 1
Рейман Леонид 1009 1
Русаков Сергей 5 1
Фролова Светлана 41 1
Южаков Лев 5 1
Кравченко Рано 10 1
Почкаев Евгений 9 1
Мякишева Марина 84 1
Левиков Антон 68 1
Чернышов Алексей 1 1
Мизун Даниил 9 1
Смирнова Надежда 1 1
Белов Александр 69 1
Харитонов Александр 53 1
Андрианов Павел 31 1
Кучик Евгений 17 1
Кичко Дмитрий 25 1
Натрусов Артем 141 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 7
Украина 5965 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12350 6
Россия - СФО - Новосибирск 3191 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 572 3
Украина - Киев 914 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2646 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2937 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 915 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 346 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 430 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 450 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1946 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1184 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 351 2
Германия - Федеративная Республика 8419 2
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 151 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 925 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2064 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 45 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 898 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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