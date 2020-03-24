Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Адамас
Ювелирный завод
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 60
Адамас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
|Мелингер Станислав 12 7
|Адмиральский Сергей 38 7
|Паныч Инга 7 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Теличева Наталья 125 4
|Усик Сергей 7 4
|Сапельников Сергей 100 3
|Кадыков Роман 15 3
|Голубев Александр 13 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Юдин Александр 6 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Королев Максим 4 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Гальперин Александр 4 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Ходов Алексей 3 3
|Алтухов Сергей 8 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Румянцев Антон 46 3
|Носов Николай 12 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Адян Сергей 2 2
|Елизаров Артем 16 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курьянов Павел 3 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Десятов Роман 13 2
|Плетнев Артем 9 2
|Говорухин Иван 7 2
|Сергеев Александр 21 2
|Августон Иван 11 2
|Зотов Николай 2 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Лащев Сергей 2 2
|Асратян Петр 35 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765373, в очереди разбора - 669059.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765373, в очереди разбора - 669059.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru