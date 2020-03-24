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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Адамас
Ювелирный завод


24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 2
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
22.08.2016 «Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 2
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 2

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Адамас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Белый Ветер Цифровой 114 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Microsoft Corporation 11127 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
Ланит Омни 17 4
Selectel - Селектел 137 4
Ланит ГК 1159 4
VK - Mail.ru Group 2485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Panasonic 1158 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Сервис Плюс 97 1
Winncom Technologies 3 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Микротест 177 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
SAP SE 3216 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Крок 1221 1
Samsung Electronics 5702 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
1С-Рарус 538 1
RedSys - РедСис 67 1
ТелеСвязь 11 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
AppDynamics 30 1
Inventive Retail Group 63 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Yandex - Яндекс 4101 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 5
Ригла - аптечная сеть 47 4
Спортмастер 116 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Абрау-Дюрсо 9 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
X5 Group 599 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
Кораблик 33 3
Wildberries 128 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Траско - Trasko 27 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Black Star 4 2
Полипластик 11 2
Столичные аптеки 11 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Mascotte 20 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Меркури - Mercury 29 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Алроса АК 81 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Nespresso 15 1
Global CIO 28 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Quiksilver 6 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Лудинг - Luding 7 1
Кораблик-Р 7 1
Утконос 99 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
1С:Розница 55 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Мелингер Станислав 12 7
Адмиральский Сергей 38 7
Паныч Инга 7 4
Горбунов Вадим 12 4
Теличева Наталья 125 4
Усик Сергей 7 4
Сапельников Сергей 100 3
Кадыков Роман 15 3
Голубев Александр 13 3
Водяницкий Александр 5 3
Юдин Александр 6 3
Чернухин Алексей 3 3
Королев Максим 4 3
Кастильо Игорь 24 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Гальперин Александр 4 3
Пашенцев Виталий 11 3
Ходов Алексей 3 3
Алтухов Сергей 8 3
Стромилов Алексей 3 3
Румянцев Антон 46 3
Носов Николай 12 3
Спиридонов Александр 35 3
Адян Сергей 2 2
Елизаров Артем 16 2
Дубровская Ольга 4 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Сардарян Роберт 19 2
Курьянов Павел 3 2
Шляпин Евгений 16 2
Ковалев Сергей 18 2
Десятов Роман 13 2
Плетнев Артем 9 2
Говорухин Иван 7 2
Сергеев Александр 21 2
Августон Иван 11 2
Зотов Николай 2 2
Рыстенко Михаил 57 2
Лащев Сергей 2 2
Асратян Петр 35 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Восточная Европа 1682 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Липецкая область 292 2
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Украина 3378 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 10
Инсорсинг - Инхаус 20 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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