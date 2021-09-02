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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oriflame Cosmetics S.A.
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Публикаций - 53, упоминаний - 71
Oriflame Cosmetics S.A. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Михаил 153 15
|Корчагин Руслан 22 12
|Шевченко Владимир 135 8
|Герасимов Александр 40 8
|Соловьев Владимир 98 7
|Дегтерева Мария 25 7
|Шибаев Александр 17 7
|Брагин Павел 22 7
|Межов Игорь 15 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Зингерман Борис 35 7
|Головин Леонид 25 6
|Крючков Максим 7 6
|Крысина Ольга 109 6
|Рудаков Денис 31 6
|Аншина Марина 67 6
|Левиков Антон 68 5
|Быстров Константин 19 5
|Разгуляев Валерий 18 3
|Зайцев Николай 28 3
|Староверов Денис 14 3
|Строгалин Алексей 3 3
|Александрин Андрей 15 3
|Готовченков Дмитрий 6 3
|Садовенко Илья 60 3
|Миронов Александр 13 3
|Попов Павел 12 3
|Еремеев Сергей 17 3
|Карпенко Дмитрий 27 3
|Гегамов Николай 17 3
|Голубев Александр 13 3
|Ким Дмитрий 27 3
|Ковалев Сергей 18 3
|Кузнецов Александр 75 2
|Сорокин Алексей 7 2
|Огородников Антон 4 2
|Граборов Антон 13 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Айвазов Армен 449 2
|Симаков Олег 106 2
|CNews Analytics 1991 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769092, в очереди разбора - 672776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769092, в очереди разбора - 672776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru