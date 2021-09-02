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Oriflame Cosmetics S.A.
Орифлэйм


02.09.2021 Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 6
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 1
04.03.2016 Что хочет бизнес: сокращать расходы с помощью ИТ 1
03.02.2016 Oriflame перевела более 8 тыс. сотрудников на облачные сервисы Microsoft Office 365 2
30.11.2015 Некосметический ремонт: Oriflame экономит €200 тыс. в год за счет переноса корпоративной почты в «облако» 2
23.10.2015 ИТ-инфраструктура 2015: Во что инвестировать, чтобы сэкономить? 1
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 2
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.06.2015 «Юнистрим» отменила комиссию за оплату сервисов целого ряда онлайн-ресурсов 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
21.10.2014 Утверждены докладчики конференции «Электронная Торговля 2014» 1
01.10.2014 Контакт-центры требуют инноваций 1
29.09.2014 Конференция «Электронная Торговля-2014» пройдет в десятый раз в Москве 1
26.09.2014 Контакт-центры готовы к новому раунду инноваций 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 2
10.09.2014 Облачные технологии в России выходят на новый уровень 2
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
01.07.2014 «Белтел» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры Oriflame во всем мире 3
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 2
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 71

Oriflame Cosmetics S.A. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 7
Уютерра - ПланетаСтрой 24 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
Телеком-защита 48 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
ICL Services 51 4
SAP SE 3220 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
АйТи 753 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Inventive Retail Group 63 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Epicor Software Corporation 54 1
РТ-Информ 112 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Yota - Скартел 623 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Beltel - Белтел 97 1
1С-Рарус 539 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Мосводоканал 44 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
X5 Group 600 4
Ингосстрах СПАО 210 4
X5 Group - Пятерочка 560 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
KupiVip 75 3
Finn Flare 20 3
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 3
Обувь России 27 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 3
ВТБ24 583 3
Lamoda 83 3
ВкусВилл 48 3
Утконос 99 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Русский стандарт Банк 302 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Альфа-Банк 1127 2
Согласие СК 44 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Национальный банк Траст 96 2
Связной Банк 75 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Бинбанк 184 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
СОГАЗ Страховая Группа 49 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
L’Oreal 36 2
СМП банк - Северный морской путь 71 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Москвы 653 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Виртуализация 71 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Microsoft Exchange 684 2
Google Android 10751 2
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
Microsoft Office 1950 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple iOS 5742 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Козлов Михаил 153 15
Корчагин Руслан 22 12
Шевченко Владимир 135 8
Герасимов Александр 40 8
Соловьев Владимир 98 7
Дегтерева Мария 25 7
Шибаев Александр 17 7
Брагин Павел 22 7
Межов Игорь 15 7
Четвернин Алексей 651 7
Зингерман Борис 35 7
Головин Леонид 25 6
Крючков Максим 7 6
Крысина Ольга 109 6
Рудаков Денис 31 6
Аншина Марина 67 6
Левиков Антон 68 5
Быстров Константин 19 5
Разгуляев Валерий 18 3
Зайцев Николай 28 3
Староверов Денис 14 3
Строгалин Алексей 3 3
Александрин Андрей 15 3
Готовченков Дмитрий 6 3
Садовенко Илья 60 3
Миронов Александр 13 3
Попов Павел 12 3
Еремеев Сергей 17 3
Карпенко Дмитрий 27 3
Гегамов Николай 17 3
Голубев Александр 13 3
Ким Дмитрий 27 3
Ковалев Сергей 18 3
Кузнецов Александр 75 2
Сорокин Алексей 7 2
Огородников Антон 4 2
Граборов Антон 13 2
Филиппская Екатерина 5 2
Айвазов Армен 449 2
Симаков Олег 106 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Восточная Европа 1691 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Украина 3398 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Европа Западная 618 2
Европа 3788 2
Россия - Калининград 675 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Иркутск 471 1
Чехия - Прага 68 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Швеция - Королевство 764 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 23
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews Analytics 1991 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Биотехмед 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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