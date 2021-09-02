Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame

Райффайзенбанк подключил шведскую Oriflame к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь партнеры бренда смогут оплачивать покупки при помощи QR-кода или платежной ссылки.

Оплата через СБП внедрена в различные сценарии оплаты: QR-код в письме-подтверждении заказа, если был выбран способ оплаты «при получении»; QR-код на десктопной версии сайта или платежная ссылка на мобильной версии; платежная ссылка в мобильном приложении.

Внедрение во всех каналах от начала разработки до запуска всех сценариев в массовое использование заняло три месяца, включая тестирование и отладку сценариев на различных мобильных операционных системах.

«Оплата через СБП пользуется популярностью при совершении платежа на сайте Oriflame. Процесс внедрения нового способа оплаты прошел быстро и просто, что позволило компании предоставить удобный, современный и бесплатный способ оплаты для партнеров бренда. Компания с интересом изучает еще один сценарий – оплату заказа по QR-коду при получении в бьюти-центрах и пунктах выдачи», – сказала Юлия Тарасюк, старший финансовый менеджер «Орифлэйм косметикс».

«Мы обладаем богатым опытом в подключении корпоративных клиентов к СБП и предлагаем интеграционные решения под бизнес конкретного клиента. В случае с Oriflame мы работали над внедрением как с российскими, так и с зарубежными ИТ-подразделениями, и смогли построить это взаимодействие одинаково быстро и эффективно. Надеемся, что бизнес-партнеры компании по достоинству оценят передовой пользовательский опыт, а компания ощутит снижение издержек на администрирование платежей. Мы рады, что компания Oriflame планирует и дальше развивать этот сервис по всей цепочке своих продаж», – отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде СБП, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные.