Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gemalto
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 168, упоминаний - 352
Gemalto упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Moore Todd - Мур Тодд 10 10
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Мякишева Марина 84 1
|Богдашев Дмитрий 18 1
|Hart Jason - Харт Джейсон 8 1
|Шипулин Кирилл 1 1
|Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 4 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Галушкин Олег 168 1
|Кожевников Максим 1 1
|Дащенко Владимир 5 1
|Захаров Юрий 13 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Морозов Александр 16 1
|Акимов Максим 167 1
|Business Insider 182 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|GigaOM 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru