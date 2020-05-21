США стали самой популярной мишенью для атак 2

IBM представила мейнфреймы для облачных сред 1

Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1

Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 2

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel 1

Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами 2

Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов 1

У потребителей нет уверенности в безопасности интернета вещей 2

Хакеры начали майнить биткоины прямо на серверах Amazon 1

Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты 1

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 3

Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 7

Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS 2

Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений 3

Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей 2

Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России 1

Gemalto опубликовала индекс критичности утечек данных за 2016 год 1

Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection 2

Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах 1

Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto 4

Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield 3

Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию 4

Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M 5

Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10 3

Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети 4

Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции 6

Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний 5

Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год 2