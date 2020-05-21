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Gemalto


21.05.2020 Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить? 1
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
11.04.2019 Банковские и SIM-карты стали беззащитными из-за багов в платформе Java Card 1
11.12.2018 США стали самой популярной мишенью для атак 2
10.04.2018 IBM представила мейнфреймы для облачных сред 1
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1
07.02.2018 Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 2
22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel 1
04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами 2
09.11.2017 Gemalto представила универсальный модуль IoT «все в одном» с поддержкой LTE 1
07.11.2017 Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов 1
31.10.2017 У потребителей нет уверенности в безопасности интернета вещей 2
09.10.2017 Хакеры начали майнить биткоины прямо на серверах Amazon 1
04.10.2017 Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты 1
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 3
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 7
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS 2
22.06.2017 «Смартфин» представила в России мобильный терминал для приема бесконтактных платежей 1
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений 3
15.05.2017 Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей 2
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России 1
03.04.2017 SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning 6
28.03.2017 Gemalto опубликовала индекс критичности утечек данных за 2016 год 1
22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection 2
16.03.2017 Gemalto представила результаты онлайн-исследования «Мобильная безопасность - 2017» 1
14.03.2017 Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах 1
09.03.2017 Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto 4
01.03.2017 Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield 3
28.02.2017 Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию 4
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M 5
21.02.2017 Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10 3
15.02.2017 Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети 4
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях 2
31.01.2017 Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции 6
30.01.2017 Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания 3
27.01.2017 Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний 5
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
18.01.2017 Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год 2
18.01.2017 ВТБ «первым в мире» запускает подтверждение переводов по отпечатку пальца 1
13.01.2017 Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии 3

Публикаций - 168, упоминаний - 352

Gemalto упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

INPAS - ИНПАС 107 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Microsoft Corporation 11060 8
Samsung Electronics 5651 7
IBM 3537 3
Google LLC 7144 3
Ingenico Group - Инженико 29 2
SAP SE 3211 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Peak Systems - Пик Системз 23 2
Thales 15 1
Infoblox 6 1
Cambridge Analytica 43 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Security Explorations 5 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Fortinet 286 1
SafeNet 79 1
Микрон - Micron 365 1
Oracle Corporation 3342 1
Check Point Software Technologies 446 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
Facebook 3765 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Twitter 2204 1
Cisco Systems 2038 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
SEC Consult Services 929 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВТБ24 583 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
FedEx 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2201 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 10 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Kubernetes 307 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
GSMA SAS - GSMA Security Accreditation Scheme 1 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 6 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Google Android 10750 8
Gemalto Cinterion 8 7
Java - Язык программирования 1175 6
Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity 5 5
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Windows 10 6629 4
Linux OS 4253 3
Apple iOS 5741 3
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS 6 3
Gemalto LinqUs Device Management 2 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
IBM Secure Service Container 3 1
IBM LinuxONE 9 1
IBM Cloud Private 4 1
Aladdin eToken Management System 71 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
IBM Cloud Hyper Protect 1 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
SafeNet Sentinel 2 1
Gemalto Sentinel LDK 7 1
ВТБ Онлайн 137 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - LinqUs IoT QoS 1 1
Gemalto LinqUs Mobile ID 1 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Dell Mobile Connect 15 1
IBM Cloud 84 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Statista 81 1
Oracle Java Card 8 1
Kaspersky Embedded Systems Security 9 1
Apple macOS 922 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Microsoft Office 365 769 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 10
Медведев Дмитрий 1433 1
Дорохина Юлия 42 1
Мякишева Марина 84 1
Богдашев Дмитрий 18 1
Hart Jason - Харт Джейсон 8 1
Шипулин Кирилл 1 1
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 4 1
Зайцев Георгий 5 1
Галушкин Олег 168 1
Кожевников Максим 1 1
Дащенко Владимир 5 1
Захаров Юрий 13 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Пьянченко Андрей 5 1
Морозов Александр 16 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Франция - Французская Республика 2120 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
Япония 2778 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Европа 3745 11
Германия - Федеративная Республика 3624 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
Бразилия - Федеративная Республика 1123 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Индия - Республика 2169 2
Украина 3361 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
США - Новый Орлеан 7 1
Европа Центральная 106 1
Европа Западная 612 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Восточная Европа 1676 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Калининградская область 535 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Северная Америка 1409 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Business Insider 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - Auto.CNews 50 1
GigaOM 61 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 7
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2190 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Microsoft IoT Signals 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
GSMA Mobility Live! 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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