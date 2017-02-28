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Охранная сигнализация Security alarm system

Охранная сигнализация - Security alarm system


28.02.2017 МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов
08.06.2016 «Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц
17.06.2015 «ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»
07.11.2008 Satel представила новый Ethernet-модуль для системы охранной сигнализации
29.08.2008 ГУ «Московские авиационные услуги» купит оборудование для видеонаблюдения и охранной сигнализации
17.06.2008 Satel представил новое GSM-решение для охранной сигнализации
05.02.2008 Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем
04.02.2008 «Компьютерный мир» получил лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии

Публикаций - 180, упоминаний - 188

Охранная сигнализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1484 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 12
Schneider Electric 514 10
АРМО ГК - АРМО-Системы 225 9
АРМО ГК 96 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 8
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 388 7
Siemens AG - Siemens Group 2541 7
Cisco Systems 4873 7
Цифра ГК 2145 6
HP Inc. 5518 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 5
Крок - Croc 1705 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 5
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 83 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 4
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 4
Smartec 100 4
Microsoft Corporation 23487 4
IBM - International Business Machines Corp 9192 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 43 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1037 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 3
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 444 3
Болид НВП - Bolid 84 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 416 3
Dell EMC 4913 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 3
Ситроникс - Sitronics 1055 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 3
АйТи 1282 3
RecFaces - РекФэйсис 26 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 3
Intel Corporation 11666 3
Oracle Corporation 6300 3
Integra 27 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 9
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 103 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 5
РЖД - Российские железные дороги 1619 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
Точка 3795 4
Visa International 1872 4
Спортмастер 147 3
Связной ГК 1336 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
Альфа-Банк 1596 3
МОСГАЗ 26 3
Почта России ПАО 1988 3
Accor Hotels 15 2
X5 Group 813 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 337 2
American Express - Amex 310 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 2
Газпром нефть 498 2
ПСБ - Промсвязьбанк 733 2
Цезарь Сателлит 39 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 14 2
Цифроград 171 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 2
Петровский парк 3 2
O’STIN - Остин 10 2
Снежная Королева - СК Трейд 47 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
BMW Group 412 1
ГПБ - Газпромбанк 939 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 393 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 3
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 3
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 9 3
Правительство Москвы 1990 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 1
Администрация Барнаула 15 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Районные суды РФ 63 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 35 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 16
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3383 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 39
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 38
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 970 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22180 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 31
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14820 24
КСБ - Комплексные системы безопасности 1295 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9487 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 22
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 455 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19785 19
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8142 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4515 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4378 13
Сеть передачи данных 3335 13
Аналоговые технологии 2663 13
Microsoft Windows 2000 12668 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 7
Microsoft Windows 14428 6
РЖД ЦОД 7 4
Linux OS 8233 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 3
Google Play - Google Store - Android Market 2930 3
Apple iPhone 6 6172 3
Oracle Java - язык программирования 2762 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 2
Bosch Home Connect 9 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
Opera Browser - Браузер 966 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 2
Гольфстрим Кнопка SOS 38 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 393 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 180 2
Google Android 12537 2
RecFaces Id-Gate 8 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 2
Apple - App Store 2596 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 1
Apple iOS 6791 1
Siemens Ruggedcom 6 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
Microsoft Windows 10 1512 1
ИндаСофт - I-WS - InduSoft Web Studio 3 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 517 1
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 601 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
РАН - Российская академия наук 1800 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 205 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 28 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CeBIT 461 1
Cisco Expo 22 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
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