Индексная книга CNews*
Охранная сигнализация Security alarm system
Публикаций - 180, упоминаний - 188
Охранная сигнализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Грибов Андрей 73 8
|Юртаев Герман 16 4
|Сульгин Сергей 45 3
|Кулаковский Дмитрий 67 3
|Шелепов Владимир 24 2
|Шубин Сергей 25 1
|Маковский Максим 10 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Пестерева Ольга 32 1
|Бяков Юрий 42 1
|Солодкий Виктор 1 1
|Гусев Андрей 12 1
|Андронов Сергей 20 1
|Киселев Сергей 15 1
|Чазов Андрей 19 1
|Плясенко Павел 13 1
|Семенова Ирина 43 1
|Морозова Тамара 18 1
|Гришин Алексей 20 1
|Зырянов Борис 12 1
|Жилков Евгений 6 1
|Карев Аркадий 16 1
|Харламов Вадим 1 1
|Ким Дмитрий 44 1
|Рахметов Руслан 42 1
|Лацанич Василь 104 1
|Ершов Андрей 47 1
|Кириенко Владимир 131 1
|Павлов Андрей 36 1
|Мельников Александр 69 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Янчевская Анна 8 1
|Киреев Михаил 8 1
|Ульянов Владимир 158 1
|Тюрин Андрей 6 1
|Новиков Сергей 43 1
|Таракин Алексей 4 1
|Бородин Андрей 37 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Альшевских Андрей 6 1
|N+1 - Издание 137 4
|91Mobiles 1695 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
|NBC News 176 1
|Network World 32 1
|CNews Северо-Запад 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.