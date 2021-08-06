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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калининская АЭС
Атомная электростанция
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Публикаций - 42, упоминаний - 51
Калининская АЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Подольный Вадим 6 4
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Шилов Сергей 61 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Самойлов Юрий 55 2
|Луковников Михаил 19 2
|Хала Илья 21 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Мигалин Сергей 7 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Яровая Ирина 63 2
|Черепенников Антон 52 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Усманов Алишер 241 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Цессарский Алексей 4 1
|Драбкин Юрий 1 1
|Собянин Сергей 211 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Асланян Сергей 75 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Колмычек Павел 17 1
|Рогов Илья 5 1
|Мирин Станислав 3 1
|Еременко Алексей 3 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Чирков Тарас 5 1
|Царева Юнона 4 1
|Халимов Ренат 5 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769410, в очереди разбора - 673094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru