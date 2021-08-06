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Калининская АЭС
Атомная электростанция


06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский» 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 2
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 2
29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию 3
29.07.2019 «Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
02.04.2018 «Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек» 1
02.02.2018 «Физприбор» и «Инфотекс» обеспечат кибербезопасность АСУ ТП КИИ 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
11.10.2016 Оборудование ОПК обеспечит контроль за радиационной обстановкой на Тяньваньской АЭС 1
12.09.2016 Cognitive Technologies автоматизировала документооборот в системе управления Калининской АЭС 2
15.12.2015 «Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС 3
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1
09.10.2014 В середине октября на Таганско-Краснопресненской линии московского метро заработает Wi-Fi 1
06.10.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро появился бесплатный Wi-Fi 2
18.09.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро в начале октября заработает Wi-Fi 1
15.08.2014 Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
30.06.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширяется: Добавляется еще одна ветка 1
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 1
19.03.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширился: Добавилась еще одна ветка 1
30.01.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширяется. График подключений 1
24.02.2012 МТС, «Билайн», «Мегафон»: у кого связь в метро работает лучше. КАРТЫ 1

Публикаций - 42, упоминаний - 51

Калининская АЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
NVision Group - Энвижн Груп 546 4
IXcellerate - Икселерейт 60 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
Selectel - Селектел 137 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
DataPro - ДатаПро 56 3
Базальт СПО 206 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
HTC Corporation 1199 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
Прогресс софт 8 3
РТ-Инвест 37 3
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Авантаж 48 2
3data - 3дата 32 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 2
Honeywell 138 2
SUSE 168 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Red Hat 668 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Национальные Технологии 23 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
StoreData - Научный инновационный центр 17 1
Caravan - Караван 13 1
IVA Cognitive 7 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 1 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Рустелеком ТК 197 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 21
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 7
Физприбор - Московский завод 8 6
Царицын капитал 22 3
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 7
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 6
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 6
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Роснано 456 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 10
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Seldon.Basis 7 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 3
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Linux - Debian GNU 273 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Siemens Simatic 10 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 13 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
Росатом ЦОД 2 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Caravan Aero 9 1
Samba 64 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
IVA CV 6 1
Microsoft Skype 1477 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apple macOS 934 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Подольный Вадим 6 4
Ротенберг Аркадий 42 3
Шипелов Андрей 21 3
Нечаев Андрей 21 3
Шилов Сергей 61 3
Нащекин Алексей 111 3
Абрамченко Виктория 15 3
Агафонов Вадим 13 3
Ротенберг Игорь 35 3
Никифоров Николай 1126 3
Самойлов Юрий 55 2
Луковников Михаил 19 2
Хала Илья 21 2
Серчугов Евгений 2 2
Мигалин Сергей 7 2
Дорофеев Игорь 7 2
Солдатов Алексей 77 2
Яровая Ирина 63 2
Черепенников Антон 52 2
Солнцева Екатерина 29 2
Усманов Алишер 241 2
Новодворский Алексей 95 2
Мотовилов Олег 58 2
Цессарский Алексей 4 1
Драбкин Юрий 1 1
Собянин Сергей 211 1
Кельбах Сергей 3 1
Абакумов Евгений 103 1
Асланян Сергей 75 1
Гревцов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Колмычек Павел 17 1
Рогов Илья 5 1
Мирин Станислав 3 1
Еременко Алексей 3 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Алехин Заурбек 5 1
Чирков Тарас 5 1
Царева Юнона 4 1
Халимов Ренат 5 1
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Россия - Удомля 41 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Индия - Республика 2181 7
Иран - Исламская Республика Иран 376 6
Россия - Иннополис 292 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
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Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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