Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1

Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов 1

Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 1

Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК 1

ОФД объединяются для работы с большими данными 1

Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 2

Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 2

ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1

Ведущие игроки рынка цифрового контента присоединились к Национальному каталогу 2