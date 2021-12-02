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Индексная книга CNews*
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БТиЭ Гаджеты кухонные Посудомоечная машина Посудомойки Dishwasher

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher


02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины
29.03.2017 В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода
18.04.2016 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077
18.12.2012 Правила чистой посуды. ZOOM.CNews изучает новую посудомоечную машину Siemens Timelight
23.11.2012 Узкие и компактные посудомоечные машины. Выбор ZOOM
26.10.2012 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews
11.11.2011 Лучшие посудомоечные машины осени. Выбор ZOOM
17.06.2011 Выбор ZOOM: обзор лучших посудомоечных машин сезона
17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России
11.08.2010 Лучшие посудомоечные машины: выбор ZOOM
12.05.2010 Выбираем посудомоечную машину: свобода от кухонного рабства
25.03.2010 Посудомоечные машины: хиты продаж первого квартала 2010
10.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие посудомоечные машины
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница
08.04.2008 Хит продаж: самые востребованные «посудомойки» сезона
13.02.2008 Компактно и удобно: посудомоечная машина Electrolux ESF 46010
31.01.2008 Посудомоечные машины: мойка по правилам
23.01.2008 Футуристическая посудомоечная машина
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины
08.11.2007 Посудомоечные машины: хиты продаж
01.10.2007 Посудомоечные машины: от каждой по способностям
24.08.2007 Шесть причин купить посудомоечную машину
20.02.2003 Посудомоечная машина сэкономит половину отпуска

Публикаций - 208, упоминаний - 439

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 69
Zoom Int - Zoom Video Communications 1333 49
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 41
LG Electronics 3543 41
Siemens AG - Siemens Group 2547 40
Samsung Electronics 9758 34
Philips 2054 28
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 14
Redmond - Инновационные решения 106 14
ASKO 27 13
JVC Kenwood 412 11
Apple Inc 11245 10
Meta Platforms - Facebook 4346 9
Ростех - Автоматика Концерн 1500 9
Xiaomi 1316 7
Titanium 80 7
Yandex - Яндекс 5740 6
Haier 120 6
IBS Platformix - СИЛА 838 6
DeLonghi 34 6
Daewoo Electronics 43 5
Hisense Group 90 5
Twitter 2711 4
Midea 27 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 380 4
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 4
Sharp Corporation 1042 3
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 3
Toshiba Corporation 2889 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 3
Цифра ГК 2162 3
РТИ Микрон - Micron 1245 3
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 3
Intel Corporation 11688 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 2
HP Inc. 5529 2
Amazon Inc - Amazon.com 2810 2
AT&T Inc 1662 2
Google LLC 10985 2
Miele - Миле 133 43
Hansa - Ханса 101 32
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 27
Haier - Candy Group - Канди 92 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 22
Gorenje 88 20
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 18
Gaggenau 35 16
Groupe SEB - Tefal 85 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1852 15
Beko 66 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 14
Braun 76 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 13
Dyson 113 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6219 12
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 11
Whirlpool KitchenAid 22 9
Ardo - Ардо 32 9
Smeg 16 9
Лента - Сеть розничной торговли 1716 8
Swarovski AG 70 8
Kärcher 34 6
Россети Ленэнерго 2356 5
Bugatti 17 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 664 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 163 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 4
Daewoo 102 4
Melitta 6 4
AliExpress 384 4
Kuppersberg - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 5 4
Техносила - СервисТрейд 241 4
Krups 25 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 896 3
UMA - United Music Agency 38 3
Groupe SEB - Rowenta 41 3
Daikin 45 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 235 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10423 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1864 2
Судебная власть - Judicial power 2106 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 983 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Администрация Президента РФ 980 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 138 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18115 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1405 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 348 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
Электрокабель 7 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 934 104
БТиЭ - Стиральная машина - Washer 611 96
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11879 75
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 297 58
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5710 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12697 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39382 49
Пылесос - Vacuum cleaner 487 48
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2277 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9979 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21506 41
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1804 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79529 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11336 37
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 128 36
Блендер 89 35
Вентилятор - Fan 900 35
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 103 34
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 33
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 281 33
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6580 31
Аксессуары 3495 31
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 152 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6404 30
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2617 30
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8704 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26120 25
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 847 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8870 24
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 160 24
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 59 18
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CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 14
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 13
Groupe SEB - Moulinex ME 51 12
Google Android 12623 11
Apple iPhone 6 6195 10
LG Kompressor Follow Me 20 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6647 7
Apple iOS 6846 6
Age of Kings 3449 6
LG HOM-BOT SQUARE 15 6
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 6
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 304 6
Bosch MES - соковыжималка 7 5
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 733 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 159 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 194 4
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 4
Microsoft Windows BitLocker 1277 4
LG Multi Air Flow 12 4
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 4
Liebherr SBS - холодильник 12 3
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 3
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 3
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Samsung RL - серия холодильников 15 3
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Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 3
Redmond RMC - мультиварка 6 3
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Apple iPad 3747 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 406 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13219 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 3344 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 5
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2337 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2387 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1546 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2521 4
Словения - Республика 201 4
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Samsung Forum 14 2
Electrolux Design Lab 5 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 1
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