Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CompuTel
Компьютел
Публикаций - 57, упоминаний - 76
CompuTel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
|Tesla Motors 262 1
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
|ВТБ24 622 1
|eBay Inc 1560 1
|BMW 372 1
|AliExpress 292 1
|Volvo Cars 210 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
|UBS AG 288 1
|Airbnb 68 1
|Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
|Руссофт - Russoft 345 1
|Медведев Дмитрий 1590 3
|Васин Василий 33 3
|Иванов Алексей 91 2
|Путин Владимир 2443 2
|Ананьев Дмитрий 58 2
|Кудрин Алексей 88 1
|Терещенко Вадим 6 1
|Элькин Григорий 12 1
|Головин Сергей 9 1
|Дегтева Елена 14 1
|Калугин Сергей 168 1
|Смирнов Владимир 33 1
|Новодворский Алексей 102 1
|Бегтин Иван 49 1
|Турочкин Алексей 1 1
|Ускова Ольга 152 1
|Албычев Александр 78 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Козлов Николай 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 6
|Открытые системы ИД 108 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 1
|ABI Research 230 1
|BCG - Boston Consulting Group 77 1
|Frost & Sullivan 177 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
|РАН - Российская академия наук 935 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru