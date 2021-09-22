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CompuTel
Компьютел

CompuTel - Компьютел


22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 2
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
18.01.2018 «Техносерв» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов 1
23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела» 1
22.11.2016 ИТ-поддержка Казначейства за год подорожала на десятки миллионов 1
28.06.2016 Банк ВТБ24 выбрал мобильное приложение Gemalto для повышения безопасности электронных услуг 1
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов 1
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
29.01.2016 Казначейство потратит на ПО Microsoft и Oracle более 1,5 млрд 1
17.07.2015 «Эр-Стайл» с проблемами выиграл право построить новую ИС Пенсионного фонда 1
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
05.06.2015 Конкурс на создание АИС ПФР отменен из-за жалобы в ФАС на цвета интерфейса 1
02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО 2
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
31.12.2013 В России после 2 лет разработки запущен Единый портал о госбюджете 1
09.12.2013 «КомпьюТел» поставит Федеральному казначейству ИТ-оборудование и ПО на 575,2 млн руб. 1
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP 2
23.04.2013 «Ростелеком» снизил на 24% затраты на приставки для «Интерактивного ТВ» 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 1
27.11.2012 Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц 1
08.11.2012 «Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli 1
10.10.2011 «Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli 1
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM 1
11.07.2011 CompuTel займется разработкой корпоративных мобильных приложений на платформе Sybase Unwired Platform 2
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 1
07.06.2010 «Техносерв» построит систему предоставления электронных госуслуг для ФМС России 2
21.05.2010 Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft 1
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
22.01.2010 «Энвижн Груп» создаст для Росимущества единую службу поддержки по обслуживанию ИС 1
16.06.2009 «Енакиевский металлургический завод» оптимизировал работу ИТ-службы с помощью IBM 1
05.03.2009 Главархив Москвы: как обеспечивается сохранность видеоархивов? 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
28.05.2008 CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000 2
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 1
16.10.2007 «ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности 2

Публикаций - 57, упоминаний - 76

CompuTel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8684 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 8
Microsoft Corporation 21014 7
Oracle Corporation 5811 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 7
Крок 1560 6
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 225 6
ОТР 169 5
RedSys - РедСис 67 5
SAP SE 4379 5
5034 4
KPMG - КПМГ 268 4
Галактика - Корпорация 706 4
Promt - Промт 257 4
Seiko Epson Corporation 811 4
Парус Корпорация 392 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 4
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 101 4
Восход ФГБУ НИИ 423 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 3
ФОРС - Центр разработки 287 3
Калуга Астрал 44 3
Золотая Корона 339 3
Криста НПО 66 2
Информзащита 616 2
Ланит - Онланта 78 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
iTeco - Ай-Теко 893 2
Apple Inc - Эппл Рус 10124 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 2
Abbyy 1072 2
Сервионика - Servionica 165 2
Intel Corporation 10803 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 561 2
Dell EMC 4472 2
ДиалогНаука 171 2
Eastman Kodak - Кодак 469 2
OKI 136 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
Tesla Motors 262 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
ВТБ24 622 1
eBay Inc 1560 1
BMW 372 1
AliExpress 292 1
Volvo Cars 210 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
UBS AG 288 1
Airbnb 68 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Федеральное казначейство России 867 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 3
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 9 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Роснано 619 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 1
Районный суд Москвы 148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
Правительство РФ 2659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
Руссофт - Russoft 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 72 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 17 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 96 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 108 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 927 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 196 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 477 1
DSRC - Dedicated Short Range Communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 20 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 227 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 637 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 160 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6316 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 1
DDR - Double data rate 2077 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 52 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 3
HPE OpenView 162 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 2
Microsoft Windows 1342 2
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 2
Google Android 11673 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Гознак ЦОД 11 2
Apple iOS 6248 2
Microsoft Windows 10 10129 2
Microsoft SQL Server 1265 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 2
Linux OS 7207 2
Google Maps - Карты Google 579 1
Remoto 8 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 1
Apache Hadoop 354 1
Google Android Auto 14 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 470 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
Ростелеком РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 10 1
Oracle WebLogic 98 1
Infor ERP LN 173 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 22 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
ВТБ Онлайн 147 1
Apple CarPlay 32 1
IBM Tivoli 275 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Microsoft Exchange 993 1
ФНС РФ ЦОД 24 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 1
OpenText Documentum 342 1
Медведев Дмитрий 1590 3
Васин Василий 33 3
Иванов Алексей 91 2
Путин Владимир 2443 2
Ананьев Дмитрий 58 2
Кудрин Алексей 88 1
Терещенко Вадим 6 1
Элькин Григорий 12 1
Головин Сергей 9 1
Дегтева Елена 14 1
Калугин Сергей 168 1
Смирнов Владимир 33 1
Новодворский Алексей 102 1
Бегтин Иван 49 1
Турочкин Алексей 1 1
Ускова Ольга 152 1
Албычев Александр 78 1
Копейкин Алексей 14 1
Андреева Екатерина 45 1
Козлов Николай 1 1
Елистратов Николай 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 2
Россия - ЮФО - Севастополь 458 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
США - Массачусетс - Бостон 358 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 323 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 1
США - Калифорния 3070 1
Австралия - Австралийский Союз 2657 1
Земля - планета Солнечной системы 6462 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3788 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 102 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 6
Открытые системы ИД 108 4
TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Frost & Sullivan 177 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
РАН - Российская академия наук 935 1
TAdviser SummIT 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
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