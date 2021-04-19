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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФНС РФ
Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы


19.04.2021 Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 2
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 2
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
АйТи 753 4
ОТР 135 4
Directum - Директум 647 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Schneider Electric Secure Power 44 2
Программный продукт ГК 92 2
NetApp 486 2
Schneider Electric 409 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Telegram Group 702 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Oracle Corporation 3363 1
Philips 744 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
Microsoft Corporation 11168 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
Twitter 2204 1
Google LLC 7177 1
HP 3Com 56 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Jaguar Land Rover 63 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Открытие ФК 538 1
LinkedIn 521 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
UFG Capital Partners 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 37
Федеральное казначейство России 766 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 32
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 24
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 21
Правительство РФ 2208 17
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 15
Правительство Москвы 653 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Счётная палата РФ 461 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 4
Nissan X-Trail 4 2
Microsoft Windows 10 6676 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
Петрушин Андрей 64 32
Четвернин Алексей 651 32
Власов Сергей 76 32
Матвеева Татьяна 83 27
Песчанских Георгий 38 22
Рудзевич Мария 34 22
Албычев Александр 74 22
Меджитов Тимур 56 22
Казарин Станислав 100 21
Звягина Наталья 64 21
Лопаткин Герман 102 21
Ермолаев Артем 340 21
Бойко Елена 151 21
Стрельцов Андрей 53 21
Фомичев Олег 107 18
Бутенко Юрий 64 16
Лысенко Эдуард 209 16
Калина Роман 60 15
Дюбанов Анатолий 86 15
Ляшенко Сергей 29 15
Опенышева Светлана 54 15
Шадаев Максут 384 15
Акимов Максим 167 12
Носков Константин 202 12
Ципорин Павел 51 11
Симаков Олег 106 11
Герасимюк Максим 20 11
Новиков Павел 67 11
Левин Леонид 83 11
Козлов Александр 54 11
Кирюшин Сергей 52 11
Хайруллин Айрат 39 11
Иванов Алексей 76 11
Катамадзе Анна 72 11
Паршин Максим 142 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Попов Сергей 72 11
Терещенко Денис 38 11
Чамара Денис 57 11
Приданкин Андрей 30 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 23
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 10
Gartner 2197 6
IDC - International Data Corporation 2729 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 32
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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