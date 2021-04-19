Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФНС РФ
Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 48
ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
|АйТи 753 4
|ОТР 135 4
|Directum - Директум 647 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
|Schneider Electric Secure Power 44 2
|Программный продукт ГК 92 2
|NetApp 486 2
|Schneider Electric 409 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Telegram Group 702 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
|КНС Групп - Yadro 124 1
|Facebook 3768 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Philips 744 1
|HP - Hewlett-Packard 901 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
|Twitter 2204 1
|Google LLC 7177 1
|HP 3Com 56 1
|Петрушин Андрей 64 32
|Четвернин Алексей 651 32
|Власов Сергей 76 32
|Матвеева Татьяна 83 27
|Песчанских Георгий 38 22
|Рудзевич Мария 34 22
|Албычев Александр 74 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Казарин Станислав 100 21
|Звягина Наталья 64 21
|Лопаткин Герман 102 21
|Ермолаев Артем 340 21
|Бойко Елена 151 21
|Стрельцов Андрей 53 21
|Фомичев Олег 107 18
|Бутенко Юрий 64 16
|Лысенко Эдуард 209 16
|Калина Роман 60 15
|Дюбанов Анатолий 86 15
|Ляшенко Сергей 29 15
|Опенышева Светлана 54 15
|Шадаев Максут 384 15
|Акимов Максим 167 12
|Носков Константин 202 12
|Ципорин Павел 51 11
|Симаков Олег 106 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Новиков Павел 67 11
|Левин Леонид 83 11
|Козлов Александр 54 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Иванов Алексей 76 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Паршин Максим 142 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Попов Сергей 72 11
|Терещенко Денис 38 11
|Чамара Денис 57 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Gartner 2197 6
|IDC - International Data Corporation 2729 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768162, в очереди разбора - 671846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768162, в очереди разбора - 671846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru