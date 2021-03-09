Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТВЦ
ТВ Центр
телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 37
ТВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Волин Алексей 113 4
|Левин Леонид 83 2
|Путин Владимир 1831 2
|Данилов Алексей 5 1
|Черепанова Ольга 2 1
|Жаров Александр 165 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Зыков Владимир 2 1
|Комаров Алексей 6 1
|Широких Александр 4 1
|Климарев Михаил 46 1
|Шадаев Максут 384 1
|Бельская Яна 9 1
|Щербакова Оксана 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Тюнин Андрей 1 1
|Шевцов Андрей 3 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Фомичев Александр 2 1
|Новиков Сергей 30 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Порошенко Петр 17 1
|Шингарев Павел 8 1
|Овчинников Павел 5 1
|Кучугин Илья 41 1
|Копаев Геннадий 16 1
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|PEX Network 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru