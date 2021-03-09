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ТВЦ
ТВ Центр
телеканал


09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
23.11.2015 МГТС добавила четкости на самых популярных общероссийских ТВ-каналах 1
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 1
13.08.2015 «Ростелеком» изменит последовательность расположения телеканалов в соответствии с законодательством РФ 1
06.08.2015 XD-Soft совместно с IBM проведет бизнес-завтрак по применимости корпоративных соцсетей в различных аспектах бизнеса 1
15.01.2015 «Акадо»: В новогодние каникулы москвичи предпочли кино интернету 2
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
28.07.2014 «Ростелеком» повысил качество 15 эфирных телеканалов в Новосибирске 1
23.06.2014 1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС 1
15.01.2014 В новогодние каникулы москвичи мало пользовались интернетом, но активно смотрели телевизор 1
13.01.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: декабрь 2013 1
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 1
23.04.2013 РТРС становится единственным оператором цифрового эфирного вещания первого, второго и региональных мультиплексов 1
04.03.2013 Zoomby выпустил приложение для iOS 1
25.01.2013 Конкурс на включение телеканалов в третий цифровой мультиплекс пройдет в 2013-2014 гг. 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
14.12.2012 Роскомнадзор определил, кто будет вещать во втором мультиплексе 1
25.03.2011 «Микротест» объединил 35 дочерних предприятий «Алькасара» с помощью решения «1С» 1
27.09.2010 «Акадо» завершил первый этап проекта по повышению качества общедоступных ТВ-каналов 1
20.09.2010 НПО Криста примет участие во II Международном молодежном инновационном форуме Interra 2010 1
11.03.2010 Власти заставили «НТВ-Плюс» подешеветь в 2 раза 1
14.02.2008 «Комстар» начал предоставлять услугу «Повтор ТВ» 1
05.07.2007 Новое в ИКТ – законодательстве России: июнь 2007 1
07.02.2007 «Триколор ТВ» смотрят полмиллиона российских семей 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

ТВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 4
Акадо Телеком - Комкор 614 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Yandex - Яндекс 4106 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ОТР 135 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 2
НТВ-Плюс 174 2
IBM 3575 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Сравни.ру 7 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Нетология - Netology 30 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Мобильное электронное образование 12 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
МаксимаТелеком 102 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Samsung Electronics 5749 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Микротест 178 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 16 1
BPMteam 2 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Abbyy 800 1
HP Inc. 2956 1
3799 1
Oracle Corporation 3374 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
ELMA 106 1
Аскон - Ascon 177 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 2 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Wildberries 128 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Банк Зенит 134 1
Газпром нефть 382 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта Банк 289 1
Утконос 99 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Президент Российской Федерации 1443 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 2
МКС - Международная космическая станция 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Президент Украины 14 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Фонд Росконгресс 4 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Счётная палата РФ 462 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 38 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
Website - Вебсайт 118 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Яндекс.Маркет 439 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ICQ 502 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Яндекс.Едадил 13 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Superjob 172 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 376 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Новости 29 1
Волин Алексей 113 4
Левин Леонид 83 2
Путин Владимир 1831 2
Данилов Алексей 5 1
Черепанова Ольга 2 1
Жаров Александр 165 1
Бырдин Алексей 21 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Никифоров Николай 1126 1
Зыков Владимир 2 1
Комаров Алексей 6 1
Широких Александр 4 1
Климарев Михаил 46 1
Шадаев Максут 384 1
Бельская Яна 9 1
Щербакова Оксана 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Толстой Петр 1 1
Зеленский Владимир 12 1
Тюнин Андрей 1 1
Шевцов Андрей 3 1
Прохоров Алексей 4 1
Фомичев Александр 2 1
Новиков Сергей 30 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Махновский Кирилл 18 1
Порошенко Петр 17 1
Шингарев Павел 8 1
Овчинников Павел 5 1
Кучугин Илья 41 1
Копаев Геннадий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Украина 3417 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Тверская область 250 1
Россия - Севастополь 420 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 7
НТВ - Телекомпания 165 7
Россия 24 - телеканал 86 7
ТНТ - Телеканал 94 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
Рен ТВ - телеканал 48 5
Пятый канал - Телеканал 38 5
Пятница - Телеканал 20 4
Муз ТВ - Телеканал 12 3
Россия К - телеканал 9 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Радио России - радиостанция 31 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Россия-1 - телеканал 20 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Cosmopolitan 17 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Woman.ru 3 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Юность - радиостанция 15 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Российская газета 92 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
PEX Network 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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