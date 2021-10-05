Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Парус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 349
Парус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпачев Александр 5 3
|Бойко Елена 151 2
|Подгородецкая Татьяна 2 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Порошенко Петр 17 2
|Орлов Геннадий 16 1
|Ворожейкин Владимир 1 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Петрова Лариса 2 1
|Свечин Анатолий 1 1
|Белов Евгений 5 1
|Протасов Сергей 9 1
|Сучков Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Косенко Валентина 1 1
|Ткаченко Инна 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Меркулов Борис 7 1
|Данилов Алексей 5 1
|Анурьев Сергей 12 1
|Хлебников Владимир 3 1
|Дубин Михаил 38 1
|Никитин Валерий 15 1
|Чернов Андрей 2 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Суслов Константин 19 1
|Мардер Наум 100 1
|Салина Мария 1 1
|Самороковский Алексей 1 1
|Локтионов Александр 1 1
|Тимохов Александр 1 1
|Давыдов Александр 36 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Фишер Андрей 54 1
|Чумаченко Константин 10 1
|CNews Analytics 1988 5
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Gartner 2187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755052, в очереди разбора - 658742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755052, в очереди разбора - 658742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru