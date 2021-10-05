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Парус


05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 5
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 2
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами 1
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 5
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
04.12.2018 В центре компетенции Росздравнадзора реализована работа системы маркировки «Честный знак» и ПО «Парус» 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
05.04.2018 «Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов 2
21.02.2018 В Центре оториноларингологии ФМБА России внедрена система ПП «Парус» 2
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус» 1
16.01.2018 НПЦАП внедрил управление механообработкой на базе ПП «Парус» 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
29.11.2017 НПЦАП автоматизировал сборочное производство на базе ПП «Парус» 1
21.11.2017 Система управления активами СУЭК сертифицирована на соответствие ISO55001:2014 1
06.10.2017 Мегар представила новые версии своего платежного и процессингового ПО 1
17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8» 1
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8» 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 1
23.06.2017 «Гэндальф» перевела учет в ФКГУ «военный клинический госпиталь» на «1С» 1
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения 1
01.06.2017 В Тамбовской области централизовано управление госзаданиями в сфере здравоохранения 4
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
30.05.2017 «Парус» открывает центр компетенции по вопросам внутреннего финансового контроля 3
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С» 1
13.04.2017 Деятельность сети автовокзалов и автостанций Тюменской области автоматизирована на базе системы «Парус» 1
28.03.2017 Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS 4

Публикаций - 201, упоминаний - 349

Парус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Microsoft Corporation 10997 11
SAP SE 3207 11
3726 8
VK - Mail.ru Group 2482 5
Dr.Web - Доктор Веб 974 4
Yandex - Яндекс 4098 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
Epicor Software Corporation 51 3
IBM 3524 3
Астерос - Asteros 531 3
Крок 1219 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Abbyy 793 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 2
Netrika - Нетрика 84 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Oracle Corporation 3331 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Аскон - Ascon 174 2
Google LLC 7124 2
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Микротест 174 1
РТ-Информ 112 1
ТрекМарк 5 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Хомнет Консалтинг 125 1
Merlion - Мерлион 273 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 1
АйТи 748 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
American Well 3 1
НТВ-Плюс 174 1
Связь инжиниринг 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Герофарм - Geropharm 8 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Bayer AG - Байер 36 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Политерн 2 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Газпром комплектация 3 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Orbita Capital Partners 1 1
Aldo Coppola 2 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
Технология здоровья 6 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Росгосстрах 182 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Администрации города Симферополя - Управлении образования администрации города Симферополя 2 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 1 1
ГБУЗ ГКБ - Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского 1 1
Президент Украины 14 1
МКУ ЦЦООО - Центр по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя 1 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Конституционный суд РФ 48 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Правительство РФ 2198 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
Kubernetes 307 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
Парус ПП - программный продукт 14 11
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Microsoft Excel 435 2
Microsoft Windows 849 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
Oracle Management Cloud 16 1
OpenText Documentum 188 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Samsung Health 13 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
SAP Business Suite 65 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Titan Engine Start 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
SAP Business All-in-One 39 1
Microsoft Skype 1459 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Azure Stack 56 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Карпачев Александр 5 3
Бойко Елена 151 2
Подгородецкая Татьяна 2 2
Спиридонов Александр 35 2
Порошенко Петр 17 2
Орлов Геннадий 16 1
Ворожейкин Владимир 1 1
Великожон Дмитрий 5 1
Петрова Лариса 2 1
Свечин Анатолий 1 1
Белов Евгений 5 1
Протасов Сергей 9 1
Сучков Сергей 8 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Борщевская Наталья 3 1
Жупанова Дарья 1 1
Косенко Валентина 1 1
Ткаченко Инна 1 1
Андреев Сергей 39 1
Меркулов Борис 7 1
Данилов Алексей 5 1
Анурьев Сергей 12 1
Хлебников Владимир 3 1
Дубин Михаил 38 1
Никитин Валерий 15 1
Чернов Андрей 2 1
Андриченко Андрей 1 1
Кадыков Роман 15 1
Прозоровский Василий 40 1
Суслов Константин 19 1
Мардер Наум 100 1
Салина Мария 1 1
Самороковский Алексей 1 1
Локтионов Александр 1 1
Тимохов Александр 1 1
Давыдов Александр 36 1
Соловьев Владимир 98 1
Соколов Дмитрий 45 1
Фишер Андрей 54 1
Чумаченко Константин 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
Украина 3344 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - Ростовская область 859 2
Россия - Республика Крым 625 2
Европа 3725 2
Прибалтика - Балтия 589 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Республика Алтай 681 1
Россия - Азов 31 1
Япония 2752 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Коломна 48 1
Донбасс 25 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 55 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Севастополь 419 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 328 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
НТВ - Телекомпания 163 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2187 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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