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М2М телематика


01.06.2015 Консолидацией столичной телеком-инфраструктуры займется бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов 1
11.07.2014 Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет 1
03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает 2
05.03.2014 Что движет российским рынком М2М 2
20.11.2013 «М2М телематика» выпустила новую версию программного обеспечения для мониторинга и управления транспортом 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
06.09.2013 «М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии 4
26.08.2013 «М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске 1
02.08.2013 В «М2М телематике» приступил к обязанностям новый технический директор 3
31.07.2013 В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор 6
31.07.2013 Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков 3
03.07.2013 «М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения 3
28.06.2013 Экс-боссов «М2М Телематика» подозревают в махинациях с ГЛОНАСС 3
28.06.2013 Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС 6
19.06.2013 «М2М телематика» обеспечивает работу «Антикризисного центра республики Марий Эл» 2
07.06.2013 «М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России 3
28.05.2013 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора 2
06.03.2013 Автомобили Mercedes-Benz станут "сетевыми" 1
06.03.2013 Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику» 1
21.02.2013 Навигационно-информационный центр возьмет под контроль передвижение транспорта Магаданской области 1
07.02.2013 В Москве и Московской области начинает работу региональный навигационно-информационный центр 2
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 1
16.01.2013 «М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ» 3
10.01.2013 В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС 1
19.12.2012 ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr 3
17.12.2012 За 10 лет число подключений на рынке М2М вырастет в 9 раз 1
14.12.2012 «М2М телематика» внедряет двухуровневую систему управления на основе ГЛОНАСС в группе компаний «Автолайн» 2
05.12.2012 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» внедрены в «Торговом Доме «Оргхим» 2
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС 1
30.10.2012 М2М растет, не задумываясь о безопасности 1
30.10.2012 НИС внедрит сервисы ГЛОНАСС в ФСК ЕЭС 2
23.10.2012 ГЛОНАСС-решения внедрены в автопарке «Уралвагонзавода» 1
17.10.2012 «М2М телематика» расширяет свое присутствие в Уральском федеральном округе 1
15.10.2012 «Завод специального транспорта «Алабуга» начал оснащать школьный транспорт оборудованием ГЛОНАСС 2
03.10.2012 «Роснано» и «Сколково» отказались финансировать разработку ГЛОНАСС-приемников 2
24.09.2012 Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем» 1
21.09.2012 На «Волжском трубном заводе» создается комплексная навигационно-информационная система 1
07.09.2012 «НИС» расширил партнерскую сеть 1
29.08.2012 На маршруты Москвы выйдут 170 новых автобусов, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС 3
22.08.2012 До конца года на дорогах Москвы появятся еще 263 троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС 2

Публикаций - 165, упоминаний - 328

М2М телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 994 24
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Ситроникс - Sitronics 561 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Qualcomm Technologies 1002 6
РТИ 122 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 4
Huawei 2730 3
АвтоТрекер 95 3
Астерос - Asteros 531 3
STMicroelectronics 102 3
Микрон - Micron 365 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Техноком 6 3
ZTE Corporation 550 3
Терминальные Технологии - Мультипас 6 2
Lenovo Motorola 1004 2
Broadcom Inc 197 2
Google LLC 7144 2
Samsung Electronics 5651 2
Dell EMC 2397 2
3733 2
МФИ Софт 103 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
HTC Corporation 1189 2
Navteq 110 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Yandex - Яндекс 4101 2
HP - Hewlett-Packard 882 1
Panasonic 1126 1
Honeywell 138 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Cisco Systems 2038 1
Trimble 25 1
TI - Texas Instruments Incorporated 208 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
РКС - Российские космические системы 100 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Газпром добыча Астрахань 5 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 3
Транснефть 159 3
АвтоВАЗ 118 3
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 3
Роснефть НК 367 3
Татэнерго 19 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 520 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
МОСГАЗ 9 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Евросеть 884 1
Lockheed Martin 47 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 12 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Liebherr 34 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Daimler AG 71 1
BMW 249 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Continental AG 35 1
Lego 84 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Почта России ПАО 1572 1
Росгосстрах 182 1
Swatch 12 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
Роснано 456 4
Мосгортранс ГУП 68 4
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Президент США 105 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Правительство Московской области 48 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 44
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
САN - Controller Area Network - стандарт промышленной сети 2 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Безопасный город 347 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 4 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Умные платформы 496 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 109
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 15
Shturmann Navigation 44 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 2
Google Android 10750 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Apple iPhone 4 700 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
МТС Коннект 32 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 12 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 970 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Google Maps - Карты Google 398 1
Apple iPad 3263 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Смятских Алексей 47 34
Гурко Александр 129 19
Путин Владимир 1824 8
Иванов Сергей 170 7
Евтушенков Владимир 130 5
Платонов Андрей 6 4
Нечаев Иван 57 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Урличич Юрий 30 4
Боев Сергей 23 4
Григорьева Евгения 57 3
Горбачев Александр 18 2
Белянко Евгений 4 2
Чуб Александр 22 2
Шойгу Сергей 59 2
Борисов Юрий 91 2
Чистяков Вячеслав 3 2
Емельянов Станислав 62 2
Шамолин Михаил 102 2
Приданцев Сергей 82 1
Захаров Сергей 8 1
Акимов Владислав 2 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Абагян Карина 20 1
Мардер Наум 100 1
Румянцев Сергей 19 1
Поповский Александр 86 1
Асланян Сергей 75 1
Тихомиров Сергей 8 1
Дунаев Александр 7 1
Дорохина Юлия 42 1
Гуревич Дмитрий 12 1
Щеголев Игорь 676 1
Бурметьев Данила 14 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Левашов Александр 88 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Рахманов Алексей 4 1
Тоскин Алексей 28 1
Куканов Александр 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - Рязань 353 18
Россия - Рязанская область 314 12
Россия - Барнаул 360 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Россия - Республика Алтай 684 8
Россия - Тамбов 206 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 7
Россия - Волгоград 540 7
Россия - Владимир 159 6
Украина 3361 6
Индия - Республика 2169 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Латинская Америка 723 5
Россия - Томск 449 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Европа 3745 5
Россия - Астрахань 240 5
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - Новгородская область 286 4
Россия - Красноярск 845 4
Россия - Хабаровск 620 4
Россия - Калининград 662 4
Россия - Сочи 911 4
Россия - Курск 231 4
Египет - Арабская Республика 368 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - Грозный 94 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Волгоградская область 397 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Вологодская область 316 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Единый день голосования 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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