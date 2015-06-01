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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
М2М телематика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 165, упоминаний - 328
М2М телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смятских Алексей 47 34
|Гурко Александр 129 19
|Путин Владимир 1824 8
|Иванов Сергей 170 7
|Евтушенков Владимир 130 5
|Платонов Андрей 6 4
|Нечаев Иван 57 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Урличич Юрий 30 4
|Боев Сергей 23 4
|Григорьева Евгения 57 3
|Горбачев Александр 18 2
|Белянко Евгений 4 2
|Чуб Александр 22 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Борисов Юрий 91 2
|Чистяков Вячеслав 3 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Шамолин Михаил 102 2
|Приданцев Сергей 82 1
|Захаров Сергей 8 1
|Акимов Владислав 2 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Абагян Карина 20 1
|Мардер Наум 100 1
|Румянцев Сергей 19 1
|Поповский Александр 86 1
|Асланян Сергей 75 1
|Тихомиров Сергей 8 1
|Дунаев Александр 7 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Гуревич Дмитрий 12 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Левашов Александр 88 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Тоскин Алексей 28 1
|Куканов Александр 15 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759229, в очереди разбора - 662919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759229, в очереди разбора - 662919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru