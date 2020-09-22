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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Quake
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)



22.09.2020 Microsoft покупает создателя Fallout и Doom 1
24.08.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге 1
23.07.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров пройдет в Санкт-Петербурге 1
14.02.2017 Появилась новая свободная ОС. Не Linux 1
02.02.2017 Facebook пойман на краже технологий на полмиллиарда долларов 1
31.08.2016 Обзор мыши Razer DeathAdder 3500: для товарищеских игр 2
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
24.07.2014 Планшет Dell Venue 11 Pro: история использования 1
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 3
28.09.2011 Bethesda Softworks на "Иг­роМире 2011" 1
28.04.2011 RAGE в России 1
21.04.2010 Джон Ромеро набирает команду 1
28.02.2010 Лучшие игры для коммуникаторов с ОС Android 4
05.11.2009 Лучшие игры для iPhone и iPod Touch 1
07.07.2008 100% российский компьютер представлен публике 1
20.02.2008 Quake Live анонсирован 1
12.02.2008 ASUS Winter Cup 2008. Информация 1
16.11.2007 id Software открывает мобильное подразделение 1
02.08.2007 Стартовал QuakeCon 2007 2
25.12.2006 ЖК-мониторы: хиты продаж ноября 1
12.12.2006 Игре Doom исполнилось 13 лет 2
31.07.2006 Дайджест. Motorola выпускает новые телефоны-бритвы 1
16.03.2006 Фото дня: домашний ПК с 24 мониторами 1
16.12.2005 Все, что нужно игроману: лучшие подарки 2005 1
29.09.2005 id Software обвинили в гонениях 1
23.09.2005 Создатель Doom вернулся в индустрию игр 1
30.06.2005 3D Quake появится в мобильниках 3
26.05.2005 Quake 4 готовится к выходу 1
02.04.2003 Хай-тек: парад десятилетия 1
17.12.2002 Краткая история онлайновых игр 1
17.12.2002 Онлайновые игры прибыльнее фильмов Голливуда 1
18.05.2002 "МТУ-Интел": сделать доступ по технологии ADSL массовой услугой 1
14.05.2002 "МТУ-Интел" и PayCash выступили с единой маркетинговой инициативой 1
12.04.2002 Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры 1
22.03.2002 Неделя в Сети: в Багдаде все спокойно 1
25.09.2001 "МТУ-Интел" проводит на выставке "Интернетком'2001" турнир по игре в Quake 2
02.08.2001 Новости из-под полы: Puma сделает Mac OS X 10.1 быстрее 1
27.07.2001 День Системного Администратора 1
29.05.2001 Quake для кошек 3

Публикаций - 43, упоминаний - 56

Quake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9321 4
id Software 108 3
HP Compaq 1174 3
Yahoo! 2966 3
Yandex - Яндекс 4405 2
HTC Corporation 1301 2
Nvidia Corp 2756 2
Lenovo Motorola 2809 2
Dell EMC 4069 2
Intel Corporation 9068 2
Meta - Facebook 3968 2
VK - Mail.ru Group 2755 2
Microsoft Corporation 18724 2
Abbyy 998 2
Sony 4786 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2102 1
EA - Electronic Arts 1191 1
EA DICE 151 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 687 1
Dell Technologies - Dell Computer 544 1
Google LLC 8935 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1385 1
Oculus VR 48 1
HP - Hewlett-Packard 2752 1
Nintendo 523 1
Bethesda Softworks 216 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
ZeniMax Media 19 1
Acer Group 2005 1
AMD - Advanced Micro Devices 3070 1
HP Inc. 4620 1
Nokia Corporation 4687 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1624 1
Lenovo Group 1869 1
Twitter 2208 1
Amazon Inc - Amazon.com 2133 1
Cisco Systems 3896 1
VMware 1912 1
NTT DoCoMo 849 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 160 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2570 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 424 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8134 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 53 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 588 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 707 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9191 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1803 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 550 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2537 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1518 1
Мультиплеер - Многопользовательская игра 108 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3060 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 851 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1848 2
Microsoft Office 2731 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2245 2
Apple - App Store 2218 2
Google Android 10796 2
Nvidia GeForce GTX 2799 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 628 2
Kotlin - Язык программирования 21 2
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 52 2
JavaScript - Язык программирования 841 2
Linux OS 6509 2
Intel x86 - архитектура процессора 1204 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 329 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Microsoft Edge - браузер 1662 1
Apple iPod 1197 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 663 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 101 1
Linux ToaruOS 1 1
Razer DeathAdder - игровая мышь 1 1
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 6 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Fallout 116 1
Microsoft Xbox Game Pass 10 1
WhatsApp Messenger 658 1
Microsoft Windows 10 9473 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 363 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 184 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Oracle VM VirtualBox 97 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 1
VK - Mail.ru Одноклассники 943 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 103 1
Symbian OS 1187 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 62 2
Бартунов Олег 32 2
Бакунов Григорий 19 2
Бреслав Андрей 3 2
Фридман Виталий 3 2
Абдульманов Сергей 2 2
Ямщиков Иван 5 2
Romero John - Ромеро Джон 4 2
Рыжиков Николай 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 8
Россия - Российская федерация - РФ 75185 6
Земля - планета Солнечной системы 2529 3
Германия - Саксония - Лейпциг 50 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10797 2
Германия - Федеративная Республика 6272 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11451 2
США - Техас 521 2
Марс - планета Солнечной системы 1 293 1
Венера - планета Солнечной системы 43 1
США - Миссури 48 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 66 1
Луна 337 1
США - Калифорния - Купертино 235 1
США - Лос-Анджелес 523 1
Китай - Тайвань 1233 1
Швеция - Королевство 1439 1
Южная Корея - Республика 2698 1
Европа 6166 1
Украина 5079 1
Франция - Французская Республика 3720 1
Япония 6118 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 673 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 3
Bloomberg 861 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 1
Yankee Group 150 1
TechTrain 2 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048235, в очереди разбора - 949716.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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