Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Quake
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
Публикаций - 43, упоминаний - 56
Quake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 9321 4
|id Software 108 3
|HP Compaq 1174 3
|Yahoo! 2966 3
|Yandex - Яндекс 4405 2
|HTC Corporation 1301 2
|Nvidia Corp 2756 2
|Lenovo Motorola 2809 2
|Dell EMC 4069 2
|Intel Corporation 9068 2
|Meta - Facebook 3968 2
|VK - Mail.ru Group 2755 2
|Microsoft Corporation 18724 2
|Abbyy 998 2
|Sony 4786 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2102 1
|EA - Electronic Arts 1191 1
|EA DICE 151 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 687 1
|Dell Technologies - Dell Computer 544 1
|Google LLC 8935 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1385 1
|Oculus VR 48 1
|HP - Hewlett-Packard 2752 1
|Nintendo 523 1
|Bethesda Softworks 216 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
|ZeniMax Media 19 1
|Acer Group 2005 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3070 1
|HP Inc. 4620 1
|Nokia Corporation 4687 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1624 1
|Lenovo Group 1869 1
|Twitter 2208 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2133 1
|Cisco Systems 3896 1
|VMware 1912 1
|NTT DoCoMo 849 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2570 1
|ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 62 2
|Бартунов Олег 32 2
|Бакунов Григорий 19 2
|Бреслав Андрей 3 2
|Фридман Виталий 3 2
|Абдульманов Сергей 2 2
|Ямщиков Иван 5 2
|Romero John - Ромеро Джон 4 2
|Рыжиков Николай 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 3
|Bloomberg 861 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 1
|Yankee Group 150 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048235, в очереди разбора - 949716.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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