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QIWI Банк
Киви Банк


21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 1
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
25.05.2021 У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка 2
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 2
11.12.2020 Специалистов кредитно-финансовой сферы обучат кибербезопасности 1
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 5
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть» 1
15.04.2020 Contact запускает мобильное приложение для денежных переводов 1
24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда 1
16.03.2020 QIWI запустила платежи для компаний, работающих с трудовыми мигрантами 1
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 1
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет 3
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 5
20.08.2019 Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа 2
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы 1
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 1
28.02.2019 Райффайзенбанк подключает клиентов к системе быстрых платежей 1
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс» 1
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 1
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» 2
07.06.2018 Банк «Открытие», QIWI и «Точка» создают мульти-банковскую платформу для МСБ 1
04.08.2017 Банк «Точка» и QIWI будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса 1
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1
05.06.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
29.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
17.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
11.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
25.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
13.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence 3
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк» 2
29.04.2016 «Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa 5
19.03.2015 У Центробанка появились вопросы к электронным деньгам Qiwi 3

Публикаций - 77, упоминаний - 115

QIWI Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PwC - PricewaterhouseCoopers 310 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Flocktory 12 1
Регион ГК 4 1
Инверсия 64 1
Google LLC 7161 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Twitter 2204 1
KPMG - КПМГ 131 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Commvault 148 1
Qiwi 783 14
Открытие ФК 538 12
Газпромбанк - ГПБ 693 12
Точка 124 8
Совкомбанк Совесть 27 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Держава АКБ 15 5
Интеркоммерц 32 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Runa Capital 153 4
Альфа-Банк 1127 3
Совкомбанк ПАО 147 3
СКБ-банк 86 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Catalytic 3 2
Платежный Центр РНКО 26 2
Ак Барс Банк 173 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Почта Банк 289 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
МСП банк 24 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
РЕСО-Гарантия 10 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Банк24.ру 37 1
Кредит Европа банк 29 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 8 1
ВТБ Недвижимость 1 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ПриватБанк 177 1
МигКредит МФО 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Мособлбанк 17 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 1
Совкомбанк Халва 9 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
QPlatform - Киви платформа 5 1
Equifax 4Score 3 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Райффайзен Онлайн 33 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Office 365 769 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple - App Store 2198 1
Четвернин Алексей 651 6
Марков Антон 12 6
Свириденко Алексей 18 6
Черкасов Александр 5 5
Солонин Сергей 82 3
Ким Борис 65 2
Володин Александр 2 2
Протопопов Андрей 13 2
Делицын Леонид 94 2
Алешковский Митя 1 1
Чуричев Александр 2 1
Косенко Александра 1 1
Романенко Андрей 76 1
Дробот Елена 10 1
Артимович Дмитрий 19 1
Зильбер Роман 8 1
Корж Павел 1 1
Дьяконов Борис 12 1
Подольский Олег 15 1
Мухачёва Анастасия 1 1
Путин Владимир 1828 1
Нестеров Сергей 11 1
Пухов Евгений 8 1
Зубарев Николай 6 1
Петров Андрей 20 1
Шевченко Мария 13 1
Кияченко Виктория 6 1
Черкасова Надия 21 1
Лагуткин Олег 15 1
Сельский Андрей 21 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 4
Украина 3378 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Европа 3774 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Япония 2802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЦУПИС - Центры учета перевода интерактивных ставок 2 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Markswebb 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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