Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
QIWI Банк
Киви Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 115
QIWI Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 6
|Марков Антон 12 6
|Свириденко Алексей 18 6
|Черкасов Александр 5 5
|Солонин Сергей 82 3
|Ким Борис 65 2
|Володин Александр 2 2
|Протопопов Андрей 13 2
|Делицын Леонид 94 2
|Алешковский Митя 1 1
|Чуричев Александр 2 1
|Косенко Александра 1 1
|Романенко Андрей 76 1
|Дробот Елена 10 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Зильбер Роман 8 1
|Корж Павел 1 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Подольский Олег 15 1
|Мухачёва Анастасия 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Пухов Евгений 8 1
|Зубарев Николай 6 1
|Петров Андрей 20 1
|Шевченко Мария 13 1
|Кияченко Виктория 6 1
|Черкасова Надия 21 1
|Лагуткин Олег 15 1
|Сельский Андрей 21 1
|Касперская Наталья 197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru