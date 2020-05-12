Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта 1

OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 9

Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1

Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1

OKI подвела итоги 2016 финансового года 2

OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером 2

OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса 2

OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ 1

OKI представила новые модели принтеров и МФУ 2

OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor 2

OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России 5

OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров 4

OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати 2

OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров 1

OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800 2

OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 8

OKI фиксирует цены на свою продукцию 3

OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве 5

OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM 2

OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером 1

ABBYY купила компанию в США 1

Время цветных лазерных принтеров наступило 1

Минюст России приобретет картриджи для оргтехники 1