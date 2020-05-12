Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OKI
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 89
OKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OKI Europe 20 13
|Samsung Electronics 5749 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
|HP Inc. 2956 2
|Google LLC 7198 2
|ICC AOKpass 16 1
|Abbyy 800 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Xerox 520 1
|Базальт СПО 206 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
|Ланит ГК 1164 1
|IBM 3575 1
|Лебедев Сергей 24 2
|Мылицын Роман 79 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Шайков Игорь 3 1
|Щетинин Павел 3 1
|Демидов Михаил 132 1
|CNews Analytics 1992 1
|Harris Interactive 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru