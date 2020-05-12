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OKI


12.05.2020 Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM 1
16.04.2020 Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта 1
05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 9
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1
02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1
27.06.2017 OKI подвела итоги 2016 финансового года 2
01.06.2017 OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером 2
07.04.2017 OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса 2
16.03.2017 OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ 1
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ 2
03.10.2016 «ЛАН АТМсервис» стал эксклюзивным поставщиком видеорегистраторов LTV-DVR производства «Луис+» 1
14.04.2016 OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor 2
14.01.2016 IDC определила роль «умных» МФУ в рабочей среде 1
16.12.2015 OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России 5
11.11.2015 OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров 4
10.11.2015 OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати 2
06.10.2015 OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров 1
07.07.2015 OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800 2
03.07.2015 По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4% 3
29.04.2015 OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA 1
20.04.2015 OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 8
04.12.2014 OKI фиксирует цены на свою продукцию 3
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. 1
20.09.2013 OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве 5
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати 1
13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM 2
17.10.2012 OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером 1
01.08.2012 ABBYY купила компанию в США 1
19.10.2011 CNews TV. X-Com и OKI изобрели новое лекарство для бизнеса 1
19.10.2011 OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии 3
27.09.2011 Обзор принтера OKI C310dn: лазер уходит в прошлое 3
24.08.2009 Россия: Рынок устройств печати рухнул на 61% 1
06.11.2008 Время цветных лазерных принтеров наступило 1
30.06.2008 Тест принтера OKI B2200: светодиодная печать в каждый дом 4
14.05.2008 Минюст России приобретет картриджи для оргтехники 1
26.02.2008 Инновации в печати: HP, Epson, Samsung 1
05.02.2008 Секреты лазерной печати: Canon, HP, Kyocera, Oki, Brother 3
17.09.2007 Лазерные принтеры - лучшее для дела 1
31.01.2007 ОПФР по Чувашской Республике купит комплектующие для СВТ 1

Публикаций - 41, упоминаний - 89

OKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OKI Europe 20 13
Samsung Electronics 5749 4
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
HP Inc. 2956 2
Google LLC 7198 2
ICC AOKpass 16 1
Abbyy 800 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Xerox 520 1
Базальт СПО 206 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ланит ГК 1164 1
IBM 3575 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 162 2
МФУ - Многофункциональное устройство 600 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Принтер - Printer 105 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
DDR - Double data rate 1080 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HP ACF - HP Anti Counterfeiting and Fraud 2 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
OKI Sendys Fleet Manager 1 1
OKI Sendys Explorer Output Manager 1 1
HP Sure Supply 3 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 32 1
OKI Sendys Explore 3 1
OKI Pro8432WT - Принтер 2 1
Linux OS 4288 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Лебедев Сергей 24 2
Мылицын Роман 79 1
Краснюков Андрей 3 1
Шайков Игорь 3 1
Щетинин Павел 3 1
Демидов Михаил 132 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
Европа 3798 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Япония 2827 1
Восточная Европа 1698 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1992 1
Harris Interactive 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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