Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MMO, MMOG
Massively Multiplayer Online Game
Массовая многопользовательская онлайн-игра
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Публикаций - 36, упоминаний - 59
MMO, MMOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 7
|Гришин Дмитрий 148 6
|Исагулова Элина 28 1
|CNews Analytics 1996 1
|GeekBrains 40 1
|Warface PvP League 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771950, в очереди разбора - 675632.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771950, в очереди разбора - 675632.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru