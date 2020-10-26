Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

MMO, MMOG
Massively Multiplayer Online Game
Массовая многопользовательская онлайн-игра


26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 4
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 3
25.10.2018 Квартальная выручка Mail.Ru Group выросла на 32% до 17,7 млн рублей 2
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 4
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 4
27.10.2017 Выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась более чем на треть 3
28.04.2017 Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль 1
25.04.2017 Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в игровую индустрию 1
22.02.2017 Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1
18.08.2016 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 1 полугодии 2016 г. выросла на 11,6% 1
04.07.2016 Доходы разработчиков мобильных онлайн-игр в 2015 г. превысили 10 млрд руб. 1
26.02.2016 Mail.Ru Group по итогам 2015 г. увеличила совокупную сегментную выручку на 11% 2
22.10.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 3 квартале 2015 г. выросла на 13,1% 1
20.08.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group по итогам 1 полугодия 2015 г. выросла на 6,9% 1
23.04.2015 Mail.ru значительно сократила рост выручки из-за сложностей в экономике и геополитике 2
23.04.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в первом квартале 2015 г. выросла на 7,3% 2
03.06.2014 Акции ИКТ-компаний в мае: Вопреки ожиданиям на рынок пришел позитив 1
24.04.2014 Mail.Ru в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 24,6% 1
23.07.2013 Две трети аккаунтов социальных сетей подвергались взлому 1
28.05.2013 Wargaming анонсирует новый проект на Е3 1
13.03.2013 World of Tanks установили новый рекорд «Книги Гиннеса» 1
29.01.2013 Wargaming идет на консоли 1
03.10.2012 Объем российского рынка онлайн-игр в 2012 г. составит $950 млн 3
01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012" 1
21.10.2010 Онлайн-игры показали в Рунете взрывной рост 5
06.04.2010 Россия: объем рынка онлайн-игр в 2009 г. составил $223,5 млн 1
15.10.2009 CryEngine 3 для всех разработчиков 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
18.08.2008 Раздача ключей в бету Tales Runner 1
13.02.2008 Российские online-игры: киберпанк на смену фэнтези? 1

Публикаций - 36, упоминаний - 59

MMO, MMOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2492 26
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
App Annie 73 4
VK - Mail.ru Group - My.com 14 3
Alibaba Group 298 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 2
Swag Masha 4 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Skillbox - Скилбокс 27 2
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Panzerdog 6 1
Deus Craft 4 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Pixonic 18 1
Obsidian Entertainment 73 1
I-Free 71 1
Прогноз 197 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
BIT.Games 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Yandex - Яндекс 4107 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
О2О Delivery club 153 12
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Pandao 21 4
ESforce 22 4
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
AliExpress 275 3
BeepCar - Бипкар 16 2
UMA - United Music Agency 18 2
О2О Холдинг 43 2
AliExpress Russia - AER 16 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Быстроном 3 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
UBS AG 120 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
ВкусВилл 48 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Связной ГК 887 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 136 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 134 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Flash 481 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 12
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 12
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 12
Hustle Castle 11 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 7
Pixonic War Robots 17 7
Apple iOS 5742 6
VK - Mail.Ru myTarget 99 5
Google Android 10752 5
VK - Mail.Ru Почта 164 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Google AdMob Сертификация 7 2
VK Live 9 2
Left to Survive - компьютерная игра 6 2
VK Mini Apps 19 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Apple - App Store 2199 2
VK - Mail.ru Combo 11 2
Zero City - игра 4 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 363 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 3 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
VK Donut 6 1
Добродеев Борис 83 7
Гришин Дмитрий 148 6
Исагулова Элина 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 7
Германия - Федеративная Республика 3702 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 5
Япония 2832 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Франция - Французская Республика 2155 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Европа 3804 2
Бразилия - Федеративная Республика 1134 2
Прибалтика - Балтия 607 2
Россия - Сочи 914 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Ближний Восток 1487 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Украина 3431 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 8
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
CNews Analytics 1996 1
GeekBrains 40 1
Warface PvP League 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771950, в очереди разбора - 675632.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще