Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ALP Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 156
ALP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 1
|Zasport 3 1
|Fischer Sports - Фишер 1 1
|Обнинскорсинтез 1 1
|Angelini - Анджелини Фарма Рус 1 1
|Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
|Фишер Андрей 54 3
|Шклярук Мария 14 3
|Финк Дмитрий 14 3
|Малышев Александр 31 3
|Кузнецов Александр 76 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Трушкин Константин 43 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Турчак Евгений 23 3
|Бессольцев Дмитрий 3 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Веригин Илья 28 3
|Четвернин Алексей 651 2
|Герасимюк Максим 20 2
|Цариковский Федор 31 2
|Евстигнеев Сергей 21 2
|Гуревич Раиса 16 2
|Таипов Расул 11 2
|Катамадзе Анна 72 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Калина Роман 60 2
|Солодовников Денис 63 2
|Чамара Денис 57 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Новожилов Сергей 2 1
|Решетова Ольга 4 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Кухаренко Михаил 2 1
|Хохлов Роман 1 1
|Голубов Максим 1 1
|Шумский Александр 2 1
|Романов Роман 10 1
|Салбиев Алан 30 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Козлов Александр 54 1
|Симаков Олег 106 1
|Борченко Павел 9 1
|Шадаев Максут 384 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 2
|Telegraph 25 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
|Gartner 2201 1
|Forrester Research 388 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru