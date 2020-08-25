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ALP Group


25.08.2020 ДКИС ALP Group внедрил производственно-управленческий комплекс для оптимизации проектной деятельности 2
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1
18.06.2019 ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining 1
30.05.2019 ALP Group разработал платформу роботизации процессов 1
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России 4
05.03.2019 ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО 4
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 5
05.12.2018 ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус» 6
26.11.2018 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports 9
15.11.2018 ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус» 1
02.10.2018 ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез» 5
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 7
29.08.2018 ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport 6
14.08.2018 Департамент корпоративных ИС ALP Group открыл подразделение в Новосибирске 5
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 2
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 2
01.02.2018 Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45% 3
20.12.2017 ALP Group улучшила ИС в российском представительстве и бутиках Christian Dior 4
24.07.2017 ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 6
04.04.2017 ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия 8
02.03.2017 В России стала доступна услуга вендорской техподдержки СУБД Postgres Pro на основе SLA 4
07.02.2017 ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес 9
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 4
02.12.2016 Российская ОС «Базальт СПО» уровня предприятия готова к масштабному применению в госсекторе 2
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1
30.11.2016 ALP Group обеспечит работу ИС российской сети детских магазинов «Кораблик» 4
12.09.2016 ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ» 6
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 9
24.05.2016 ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО 4
17.12.2015 ALP Group расширяет сотрудничество с сетью гипермаркетов «Лента» 9
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion 10
13.11.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу информационных систем торговой сети Ideas4retail 1
18.09.2015 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру «Крем Роял» 6
20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России 1
07.05.2013 В Москве состоится Международная конференция по практике выполнения ИТ-проектов 1

Публикаций - 37, упоминаний - 156

ALP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Microsoft Corporation 11253 5
3806 5
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 4
РТЛабс 145 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
SAP SE 3230 2
Программный продукт ГК 92 1
Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
Rondem - Рондем 2 1
SAP Contextor 3 1
Сател 34 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
КСК Технологии 27 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Cisco Systems 2074 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 598 1
Robin - Робин 15 1
Intel Corporation 4234 1
Telegram Group 702 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Почта России ПАО 1580 1
Zasport 3 1
Fischer Sports - Фишер 1 1
Обнинскорсинтез 1 1
Angelini - Анджелини Фарма Рус 1 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 10
ИТ-аутсорсинг 674 8
ИТ-аудит 75 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 3
DevOps - Development и Operations 297 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 6 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Big Data - Большие данные 1136 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 163 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
Безопасный город 348 1
Microsoft Exchange 685 5
Linux OS 4296 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 4
Intel x86 - Архитектура процессора 995 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Microsoft Dynamics CRM 392 1
Microsoft SQL Server 799 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Lync 272 1
VMware AirWatch 40 1
1С:Управление Холдингом 15 1
ЭЛАР Контекст 6 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ALP Group ДКИС Process Mining - технологическая платформа непрерывной оптимизации процессов 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPad 3263 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Microsoft Windows 10 6707 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 1
Microsoft Office 1959 1
Microsoft Windows 866 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Java - Язык программирования 1186 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
Microsoft Office 365 769 1
Фишер Андрей 54 3
Шклярук Мария 14 3
Финк Дмитрий 14 3
Малышев Александр 31 3
Кузнецов Александр 76 3
Бутенко Юрий 64 3
Трушкин Константин 43 3
Чукарин Алексей 56 3
Турчак Евгений 23 3
Бессольцев Дмитрий 3 3
Смирнов Алексей 142 3
Веригин Илья 28 3
Четвернин Алексей 651 2
Герасимюк Максим 20 2
Цариковский Федор 31 2
Евстигнеев Сергей 21 2
Гуревич Раиса 16 2
Таипов Расул 11 2
Катамадзе Анна 72 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Калина Роман 60 2
Солодовников Денис 63 2
Чамара Денис 57 2
Матвеева Татьяна 83 2
Новожилов Сергей 2 1
Решетова Ольга 4 1
Емельченков Сергей 84 1
Бурылин Сергей 1 1
Кухаренко Михаил 2 1
Хохлов Роман 1 1
Голубов Максим 1 1
Шумский Александр 2 1
Романов Роман 10 1
Салбиев Алан 30 1
Копаев Геннадий 16 1
Козлов Александр 54 1
Симаков Олег 106 1
Борченко Павел 9 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 3
Россия - СФО - Новосибирск 1992 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - Сочи 914 2
Россия - Республика Алтай 694 2
Россия - Курск 235 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 2
Россия - Ставрополь 276 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Украина 3431 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ярославль 409 1
Малайзия 347 1
Россия - Челябинская область 665 1
Северная Америка 1422 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - Тюмень 502 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - Приморский край - Приморье 610 1
Европа 3804 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Доктрина информационной безопасности России 14 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 66 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 2
Telegraph 25 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
Gartner 2201 1
Forrester Research 388 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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