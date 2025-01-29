ALP Group: ИТ-тренды на 2025 г. – во что будут вкладываться компании

Ольга Березняк, директор по развитию ALP Group, рассказала о перспективах российского ИТ-рынка. Российская ИТ-отрасль переживает важные изменения, которые обусловлены несколькими факторами. Среди них особенно выделяются импортозамещение и параллельный импорт, ставшие решающими для развития рынка за последние три года. Этот переход к российскому программному обеспечению привёл к значительному росту — в среднем на 26% в год. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Однако динамика изменений начала замедляться. Основным фактором, тормозящим развитие рынка, является пиратство, к которому по-прежнему прибегают компании. Например, в сфере ПО по управлению проектами ведущий западный поставщик решений по-прежнему остаётся лидером рынка. Учитывая эти обстоятельства, в ближайшее время отечественная отрасль столкнётся с рядом новых задач.

Проблемы и вызовы ближайших лет

К 2025–2026 гг. основная волна импортозамещения завершится. Это приведет к тому, что внимание компаний переключится на улучшение качества внедряемых цифровых продуктов. В результате появятся расхождения между ожиданиями бизнеса и реальными возможностями отечественных решений, особенно в сравнении с западными аналогами. Сейчас существующих ресурсов, бюджетов и навыков персонала не хватает, чтобы, используя отечественные решения, получить ИТ-ландшафт и инфраструктуру, соответствующие по качеству и оптимальной стоимости западным аналогам. Поэтому заказчики вынуждены выбирать между различными категориями рисков: с одной стороны, отсутствие прямой поддержки зарубежного поставщика и угроза утечки данных, с другой – возможное торможение бизнес-процессов и повышение стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Все это станет важным сдерживающим фактором для дальнейшего развития рынка. Следовательно, разработчикам следует выявить ключевые причины, по которым заказчики медлят с полным отказом от зарубежных решений в пользу российских: функциональные особенности, стоимость владения, сложности с перестройкой бизнес-процессов, нагрузка на систему. Имеет смысл вкладываться в разработку решений, которые бы отвечали индивидуальным потребностям заказчика. Иногда это может включать системы, комбинирующие отечественные и западные решения. Таким образом, переход будет более плавным и не затормозит бизнес-процессы. Также важно сфокусироваться на обучении консультантов практике внедрения и эксплуатации российских решений в крупных компаниях.

Перспективы роста и прогнозы

Несмотря на вызовы, российские ИТ-решения, вероятно, выйдут на новый уровень зрелости к 2027 г. До этого момента использование западных продуктов, включая нелегальные копии, постепенно сократится, что обеспечит стабильное развитие индустрии. Автоматизация систем во многих отраслях реализуется уже сейчас. Так, системы электронного документооборота, во многом благодаря инициативам государства и новым правилам по цифровизации архивов, уже долгое время обслуживаются преимущественно российскими сервисами. По оценке МТС, объем российского ИТ-рынка в 2024 г. составил 3,3 трлн руб. Это на 22% превысило показатель 2023 г. Однако в будущем ожидать такого стремительного развития не стоит. Среднегодовой рост российского ИТ-рынка в ближайшие годы составит примерно 12%. При сохранении этого темпа к 2028 г. рынок может приблизиться к отметке 5 трлн руб.