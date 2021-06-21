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ЦНИИ ЭИСУ
Заря ОС



21.06.21 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
06.12.19 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.19 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
22.07.19 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 2
18.06.19 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.19 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
21.11.18 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 2
21.11.18 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
09.11.18 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 2
24.10.17 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 3
18.10.17 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 1
03.07.17 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 1
24.01.17 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
05.11.15 Новый российский Linux испытывают в армейских столовых 1
20.10.15 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux 1
28.09.15 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
24.09.15 В России готов новый Linux для военных 1
07.07.15 «Ростех» и «Т-Платформы» представили ПК для работы с гостайной 1
02.07.15 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
13.05.15 «Ростех» закупает лицензии Microsoft на 120 млн рублей 1
13.02.15 «Ростелеком» обеспечит фермеров спутниковым интернетом 1
28.05.14 Петр Можаев - Аутсорсинг тестирования ПО набирает обороты 1
06.09.12 На остановках общественного транспорта Владивостока появились интерактивные сенсорные панели 1
27.07.11 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 3
05.09.07 Большая стирка: вчера, сегодня, завтра. Часть 2 1
15.08.07 МКС: 50 000 витков вокруг Земли 1
12.07.07 Исполнилось 7 лет служебному модулю МКС "Звезда" 1
07.06.07 На МКС продолжились монтажные работы 1
26.04.07 Готовится коррекция орбиты МКС 1
10.04.07 Проведена стыковка "Союз ТМА-10" с МКС 1
30.03.07 На МКС состоялась перестыковка 2
28.03.07 Корабль "Прогресс М-58" завершил полет 1
15.01.07 В калининградском кинотеатре глушат мобильные телефоны 1
20.11.06 Первый модуль МКС "Заря": 8 лет на орбите 7
20.11.06 Первый модуль МКС "Заря": 8 лет на орбите 7
11.10.06 На МКС завершилась подготовка к приему космического грузовика "Прогресс" 1
11.10.06 На МКС завершилась подготовка к приему космического грузовика "Прогресс" 1
09.10.06 МКС готовится к приему космического грузовика "Прогресс" 1
09.10.06 МКС готовится к приему космического грузовика "Прогресс" 1
19.06.06 Мировой телеком завязывает с глобализацией 1

Публикаций - 51, упоминаний - 71

ЦНИИ ЭИСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2275 15
4851 9
Т-Платформы 330 8
Авикомп сервисез - Avicomp 30 7
РТ-Информ 113 6
Рамэк-ВС 74 6
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 41 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 5
Сервионика - Servionica 165 5
iTeco - Ай-Теко 852 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 227 5
Microsoft Corporation 20712 5
Воентелеком 136 4
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 308 3
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 269 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 36 3
Oracle Corporation 5739 2
Softline - Софтлайн 1715 2
Ростех - Автоматика Концерн 410 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 30 2
Diasoft - Диасофт 490 2
Red Hat 1109 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 230 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 13 2
Unity Technologies 106 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 465 2
Yandex - Яндекс 4511 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7654 2
Ланит ГК 1488 2
SAP SE 4272 2
Ангстрем НПО 17 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 449 2
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 3 2
Аплана Группа компаний 147 1
NTT DoCoMo 1059 1
Ланит Интеграция 101 1
Movistar Spain - Telefónica Móviles 91 1
Maykor - Мэйкор 265 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 236 7
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4753 3
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 390 3
Веста 20 2
ГПБ - Газпромбанк 783 2
Почта России ПАО 1757 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Pizza Hut - Пицца Хат 16 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Фонд информационной демократии 27 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 150 1
ВТБ24 619 1
Сбербанк страхование 49 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
НСПК - Национальная система платежных карт 268 1
Интер РАО ПАО 253 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 240 1
Boeing 635 1
РусГидро ПАО 135 1
Металлинвестбанк 39 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1832 1
РЖД - Российские железные дороги 1290 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 134 1
МКС - Международная космическая станция 730 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1355 17
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2074 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1047 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 854 10
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 474 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1846 5
Президент Российской Федерации 1649 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2303 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2223 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7245 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1981 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 795 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2686 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 588 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 8 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 195 1
Федеральное казначейство России 857 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 74 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1091 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 986 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1452 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 52 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 70 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1806 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1925 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 854 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1716 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 710 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 662 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 74 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 883 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11966 2
3G - Стандарт мобильной связи 5051 1
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 207 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 528 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 482 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 510 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2952 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 23 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1788 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 335 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 182 1
OpenStack 355 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 306 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1854 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3478 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1893 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2034 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9112 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1623 1
МФУ - Многофункциональное устройство 765 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 600 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10000 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 972 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 393 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11987 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3145 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2553 1
Gigabit Ethernet 816 1
Linux OS 7113 10
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 10
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 25 9
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 8
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 25 8
Ковчег - система резервного копирования 30 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 6
Космодром Байконур 597 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 657 4
Microsoft Windows 10 10043 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 197 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 34 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 3
Microsoft SQL Server 1147 3
Microsoft Windows 1325 3
Microsoft Windows 7 1724 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 2
Т-Платформы Таволга терминал 27 2
Diasoft FA# 59 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 155 2
Red Hat - Linux Fedora 160 2
Новые облачные технологии - МойОфис 317 2
Chromium - Браузер 166 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 565 2
GIMP - Графический редактор 43 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 190 2
Speedtest by Ookla 33 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
OnlyOffice 12 1
Alfresco 118 1
АПК БГ - Безопасный город 48 1
ReactOS 10 1
TmaxSoft Tibero 42 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 125 1
Apache ActiveMQ 21 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 72 1
Microsoft Office 2010 108 1
Путин Владимир 2259 7
Зотов Игорь 4 2
Панков Андрей 3 1
Медокс Ярослав 14 1
Шалманов Сергей 194 1
Страх Александр 35 1
Решетков Александр 5 1
Можаев Петр 3 1
Богомолов Андрей 20 1
Литвинов Игорь 8 1
Пушкарев Игорь 5 1
Петрова Елена 18 1
Сушкевич Антон 59 1
Шаманов Владимир 1 1
Кириллов Михаил 15 1
Варов Константин 24 1
Степанов Александр 18 1
Новиков Дмитрий 33 1
Черногоров Андрей 63 1
Бочаров Алексей 12 1
Кузнецов Александр 82 1
Яппаров Тагир 78 1
Массух Илья 194 1
Терентьев Алексей 20 1
Новодворский Алексей 100 1
Солодухин Константин 113 1
Калинин Александр 115 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Комиссаров Дмитрий 161 1
Россия - Российская федерация - РФ 79308 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25925 6
Земля - планета Солнечной системы 4362 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 30928 6
Япония 7445 3
Европа 6930 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11874 2
Азия - Азиатский регион 3012 2
Америка 970 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 128 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11094 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 68 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 313 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 44 1
Абхазия - Республика 113 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 214 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 316 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электрогорск 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 117 1
Тихий океан 177 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 73 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 28 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 88 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 79 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 62 1
Франция - Гвиана 96 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 74 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 49 1
Латинская Америка 1310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3687 1
Южная Корея - Республика 3083 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1137 1
Россия - Сибирь 1272 1
Россия - ПФО - Самарская область 773 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 957 1
Россия - ЦФО - Калужская область 713 1
Россия - УФО - Челябинская область 829 1
Антиимпортозамещение 6 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 271 6
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 5 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4905 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 20 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3997 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1046 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3576 1
Пиратство - Авторское право 260 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 121 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1439 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 908 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 610 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8519 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
Известия ИД 201 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
TAdviser Report 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 16
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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