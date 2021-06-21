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ЦНИИ ЭИСУ
Заря ОС
ЦНИИ ЭИСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 74 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 1
|Путин Владимир 2259 7
|Зотов Игорь 4 2
|Панков Андрей 3 1
|Медокс Ярослав 14 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Страх Александр 35 1
|Решетков Александр 5 1
|Можаев Петр 3 1
|Богомолов Андрей 20 1
|Литвинов Игорь 8 1
|Пушкарев Игорь 5 1
|Петрова Елена 18 1
|Сушкевич Антон 59 1
|Шаманов Владимир 1 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Варов Константин 24 1
|Степанов Александр 18 1
|Новиков Дмитрий 33 1
|Черногоров Андрей 63 1
|Бочаров Алексей 12 1
|Кузнецов Александр 82 1
|Яппаров Тагир 78 1
|Массух Илья 194 1
|Терентьев Алексей 20 1
|Новодворский Алексей 100 1
|Солодухин Константин 113 1
|Калинин Александр 115 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Комиссаров Дмитрий 161 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8519 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
|Известия ИД 201 1
|Из рук в руки - irr.ru 30 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
|TAdviser Report 6 1
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
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