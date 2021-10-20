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ФНС РФ ИФНС
Межрайонная инспекция инспекция
ФНС РФ ИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Алексей 25 2
|Опанасенко Всеволод 111 2
|Меликджанян Артем 5 2
|Курбанов Тимур 7 2
|Шифман Эдуард 16 2
|Московченко Леонид 2 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Московченко Артем 2 2
|Первяков Владимир 2 2
|Греков Антон 2 2
|Калинин Александр 114 2
|Насобина Елена 3 1
|Жуков Александр 38 1
|Турочкин Алексей 1 1
|Тихонов Алексей 6 1
|Рождественский Алексей 9 1
|Краснов Михаил 66 1
|Елистратов Николай 90 1
|Козлов Николай 1 1
|Бакшинский Олег 6 1
|Свирский Павел 11 1
|Касимов Игорь 12 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Бугров Алексей 11 1
|Васин Василий 26 1
|Пургин Денис 9 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Самойленко Максим 65 1
|Тупицын Александр 8 1
|Фитилева Екатерина 1 1
|Иванов Алексей 90 1
|Шалимов Максим 1 1
|Сорокин Максим 12 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Веселов Иван 1 1
|Родин Александр 2 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Путин Владимир 2163 1
|Собянин Сергей 215 1
|Галицкий Александр 92 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 222 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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