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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФНС РФ ИФНС
Межрайонная инспекция инспекция



20.10.21 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
19.08.21 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
16.04.21 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
01.03.21 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
02.12.20 «Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой инспекции 3
26.11.20 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
26.08.20 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
10.07.20 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
22.06.20 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей 2
30.04.20 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
29.01.20 В онлайн-бухгалтерии «Точки» появился мультибанкинг и другие новые функции 2
04.10.19 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
17.09.19 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 1
11.07.19 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
05.03.19 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1
02.08.18 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
16.01.18 В ТРЦ «Афимолл-сити» открылся первый центр госуслуг «Мои документы» 1
23.06.17 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн» 1
07.06.17 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 1
01.06.17 Модульбанк интегрировался с «Контур.Экстерном» 1
26.08.15 «Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы 2
21.07.15 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
04.06.15 «Контейнерный центр Сахатранслогистик» контролирует финансовые показатели с помощью «1С:Бухгалтерии 8» 1
21.04.15 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея 1
20.01.15 За 2014 г. трафик электронных документов клиентов «СКБ Контур» вырос в 3,7 раза 1
12.03.14 «1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше» 1
07.08.13 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
12.07.13 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
06.03.13 Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет 1
27.02.13 ФНС запустила интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» 1
24.09.12 «СКБ Контур» дал возможность абонентам системы «Контур-Экстерн» обмениваться электронными первичными документами 1
11.09.12 Как встроить ЭДО в бизнес-процессы компании? 1
09.07.12 Абоненты «Контур-Экстерна» смогут представлять в налоговую документы по требованию в электронном виде 3
15.05.12 Торговая сеть «Матреshка» доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису» 1
19.12.11 Единый центр регистрации налогоплательщиков в Омской области запустил электронную очередь 1
11.01.11 БИТ автоматизировал работу с клиентами в магазине Polisson 1
24.05.10 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 6
09.04.10 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2010 6
10.07.08 Verysell продолжает скупку ИТ-компаний 1
09.07.08 Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС 1

Публикаций - 58, упоминаний - 80

ФНС РФ ИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 428 7
4839 5
Ростелеком - Связьинвест 1652 5
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 3
Такском - Taxcom 126 3
Крипто-ПРО 261 3
InfoWatch - Инфовотч 808 3
Microsoft Corporation 20421 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 229 2
IBM 8304 2
SAP SE 4254 2
HP Inc. 4865 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 258 2
Oracle Corporation 5711 2
1С-Рарус 633 2
Т-Платформы 329 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 2
Trend Micro 552 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 2
АйТи 1060 2
VMware 1948 2
Avanpost - Аванпост 95 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 2
Meta - Facebook 4007 2
Восход ФГБУ НИИ 413 2
RedSys - РедСис 67 1
DORS 14 1
SAP CIS - САП СНГ 807 1
Virgin Group 82 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 63 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
Элвис-Плюс 91 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 73 1
Verysell - Верисел 272 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 3
Карат НПО - Научно-производственное объединение 3 2
Точка 135 2
BLF Partners 4 2
Магнат 6 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Nestle - Нестле 96 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 94 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
ЮКОС НК 100 1
Deutsche Bank 288 1
Кировский завод 28 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 282 1
РАО ЕЭС России ПАО 180 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 36 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 1
IPOC 121 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 16 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
ТрансКонтейнер 28 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Модульбанк - Modulbank 96 1
Альфа-Групп 580 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
Уралкалий ПАО 78 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 755 1
KIA Motors 81 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 161 1
Открытие ФК 564 1
Уралсиб Банк 421 1
Русский свет 17 1
Русагро Группа Компаний 170 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1991 24
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 11
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 70 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 102 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 51 1
ФНС РФ ИФНС Адыгея - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея 1 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 156 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 309 1
Роснано 460 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 73 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 250 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 313 1
Пентагон - Министерство обороны США 787 1
Правительство РФ 2488 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2284 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1889 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 784 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2456 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 259 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 604 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 1
ИТ-аутсорсинг 820 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 669 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 267 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 138 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 720 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 607 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 152 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 595 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 640 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 840 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1561 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1419 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 5
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 3
СПАРК-Интерфакс 112 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 23 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 368 2
HPE ArcSight 54 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 2
EleWise LegalDoc 8 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 91 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
1С:Бухгалтерия 475 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 62 1
Открытие ФК Бизнес-Портал 12 1
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 7 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Гэндальф - Скан-Архив 37 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 1
1С:Документооборот 80 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
SAP Ariba 270 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 531 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 749 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Microsoft Windows 10 9881 1
Linux OS 7034 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 1
Калинин Алексей 25 2
Опанасенко Всеволод 111 2
Меликджанян Артем 5 2
Курбанов Тимур 7 2
Шифман Эдуард 16 2
Московченко Леонид 2 2
Козлов Кирилл 2 2
Московченко Артем 2 2
Первяков Владимир 2 2
Греков Антон 2 2
Калинин Александр 114 2
Насобина Елена 3 1
Жуков Александр 38 1
Турочкин Алексей 1 1
Тихонов Алексей 6 1
Рождественский Алексей 9 1
Краснов Михаил 66 1
Елистратов Николай 90 1
Козлов Николай 1 1
Бакшинский Олег 6 1
Свирский Павел 11 1
Касимов Игорь 12 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Бугров Алексей 11 1
Васин Василий 26 1
Пургин Денис 9 1
Валяева Елизавета 72 1
Самойленко Максим 65 1
Тупицын Александр 8 1
Фитилева Екатерина 1 1
Иванов Алексей 90 1
Шалимов Максим 1 1
Сорокин Максим 12 1
Ференцев Анатолий 1 1
Веселов Иван 1 1
Родин Александр 2 1
Трошин Ратмир 1 1
Путин Владимир 2163 1
Собянин Сергей 215 1
Галицкий Александр 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Россия - ЦФО - Калужская область 701 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28473 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 220 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 2
Россия - ДФО - Магаданская область 295 2
Россия - ДФО - Амурская область 407 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 2
Россия - СФО - Омская область 464 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 568 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 945 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 491 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 586 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 60 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 296 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9457 1
Казахстан - Республика 3774 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10662 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 556 1
Европа 6564 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 531 1
Россия - СФО - Красноярский край 866 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 838 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 835 1
Россия - УФО - Челябинская область 821 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 1
Россия - УФО - Тюменская область 728 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 592 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 774 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 119 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1130 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 54 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Федеральное законодательство 293 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 61 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 99 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 5
TAdviser - Центр выбора технологий 222 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 480 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 696 1
CNews AWARDS - награда 319 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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